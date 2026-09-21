Lộ giá 2 mẫu xe máy điện VinFast mới: Từ 27,9 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 262 km

Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast đang được các đại lý nhận đặt cọc, trong khi hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội hé lộ mức giá dự kiến cùng thông số.

Trong khi thông tin về giá bán chính thức chưa được công bố, một số hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là tài liệu giới thiệu hai mẫu xe này, trong đó xuất hiện mức giá 27,9 triệu đồng và 29,9 triệu đồng.



Cụ thể, mẫu xe máy điện mang tên Evo Premia được thể hiện với giá dự kiến 27,9 triệu đồng, trong khi Evo Grand Limited có giá 29,9 triệu đồng. Đây là những mức giá xuất hiện trên hình ảnh được chia sẻ trên Facebook và chưa được VinFast xác nhận chính thức.

Tài liệu rò rỉ trên mạng xã hội được đồn đoán là giá bán của các mẫu xe máy điện mới đến từ VinFast.

Theo tài liệu này, cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ Inhub, công suất danh định 1.500W, công suất tối đa 2.250W và tốc độ tối đa 70 km/h. Động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IP67.

Hệ thống pin sử dụng loại LFP, dung lượng 2,4 kWh cho mỗi pin. Xe có thể lựa chọn một hoặc hai pin, trong đó pin chính được đặt dưới sàn để chân, còn pin phụ nằm trong cốp.

Với hai pin, quãng đường di chuyển được ghi nhận tối đa 262 km/lần sạc theo điều kiện tiêu chuẩn. Nếu chỉ sử dụng một pin, con số này là 134 km. Theo điều kiện hỗn hợp, quãng đường tương ứng là 169 km và 86 km.

Cả hai mẫu xe đều có thời gian sạc tiêu chuẩn 6,5 giờ từ 0%, sử dụng bộ sạc công suất 400W. Khi lắp thêm pin phụ, dung tích cốp giảm từ 35 lít xuống 16 lít.

Về kích thước, xe có chiều dài 1.856 mm, rộng 675 mm và cao 1.133 mm. Khoảng sáng gầm 133 mm, chiều cao yên 770 mm, tải trọng 130 kg. Trọng lượng xe và pin là 92 kg, tăng lên 110 kg khi lắp thêm pin phụ.

Bên cạnh những thay đổi về thông số, hai mẫu xe máy điện mới cũng có sự khác biệt về thiết kế. Trong đó, mẫu được gọi là Evo Premia mang phong cách tân cổ điển, với đèn pha LED hai tầng, mặt nạ phía trước có chi tiết trang trí dạng dọc và khe hút gió giả mạ crôm. Yên xe được thiết kế hai tầng, bọc da màu nâu, phần tay dắt phía sau kéo dài và thân xe phối hai tông màu.

Các màu được thể hiện trên hình ảnh gồm Đen bóng, Xanh Oliu và Nâu Titan.

Trong khi đó, mẫu xe máy điện Evo Grand Limited được thể hiện với các lựa chọn màu Xanh Cẩm Thạch và Trắng Sữa. Thiết kế tiếp tục sử dụng phong cách tân cổ điển, với nhiều chi tiết trang trí khác biệt ở phần mặt nạ, thân xe và đuôi xe.

Hai mẫu xe này nằm trong kế hoạch mở rộng dòng Evo của VinFast. Trước đó, dòng sản phẩm này đã có 5 biến thể gồm Evo, Evo Lite, Evo Grand, Evo Grand Lite và Evo Lite Neo. Nếu hai mẫu mới được bổ sung, dòng Evo sẽ có tổng cộng 7 biến thể.

Trong số hai mẫu mới, Grand Premia được hé lộ nhiều thông tin hơn. Mẫu xe này được phát triển từ dòng Evo, nhưng có thiết kế theo hướng tân cổ điển, khác với kiểu dáng đơn giản hơn của các phiên bản Evo hiện tại.

VinFast chưa công bố đầy đủ thông tin về Evo Limited, song tên gọi cho thấy đây có thể cũng là một biến thể phát triển trên nền tảng Evo.

Hiện phía VinFast chưa công bố mức giá chi tiết của hai mẫu xe này. Vì vậy, các mức 27,9 triệu đồng và 29,9 triệu đồng mới chỉ dừng ở thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chưa thể xem là giá bán chính thức.