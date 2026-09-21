Tin được không: iPhone Air giờ đã ngang giá iPhone 15

Từng có giá cao gấp đôi iPhone 15 chỉ 1 năm trước, iPhone Air nay chỉ còn đắt hơn khoảng 1 triệu đồng. Diễn biến trái chiều của hai mẫu máy cho thấy giá iPhone tại Việt Nam đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố.

Nếu chỉ nhìn vào giá bán hiện tại, rất khó hình dung iPhone Air từng có giá cao hơn iPhone 15 đến mức nào. Theo mức giá tham khảo tại Thế Giới Di Động, iPhone Air 256GB hiện còn 22,99 triệu đồng, trong khi iPhone 15 128GB ở mức 21,99 triệu đồng. Khoảng cách chỉ còn 1 triệu đồng.

Một năm trước, câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mới ra mắt thị trường Việt Nam, phiên bản 256GB có giá niêm yết 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 128GB tại các đại lý chỉ quanh mức 15,99 triệu đồng - đó thậm chí đã là mức tăng khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm iPhone Air chưa ra mắt.

Nói cách khác, iPhone Air đã giảm khoảng 9 triệu đồng, còn iPhone 15 lại tăng khoảng 6 triệu đồng so với mặt bằng giá được ghi nhận cách đây một năm.

Hai đường giá đi ngược nhau đang tạo ra một nghịch lý khá thú vị trên thị trường iPhone.

Giá của iPhone 15 128 GB và iPhone Air 256 GB hiện chỉ chênh nhau 1 triệu đồng.

iPhone Air - từ mẫu máy đắt đỏ thành sản phẩm phải giảm giá mạnh

Với iPhone Air, mức giảm gần 9 triệu đồng không đơn thuần là một chương trình khuyến mại ngắn hạn.

Apple ra mắt iPhone Air tại Việt Nam với giá từ 31,999 triệu đồng cho bản 256GB vào tháng 9/2025. Đây là mẫu máy có thiết kế hoàn toàn mới trong dòng iPhone, tập trung vào độ mỏng và trọng lượng nhẹ.

Tuy nhiên, sức mua thực tế không duy trì được mức giá ban đầu. Đến tháng 9/2026, một số hệ thống lớn đã đưa iPhone Air 256GB xuống khoảng 23 triệu đồng, giảm gần 28% so với giá ra mắt. Dữ liệu từ các nhà bán lẻ cho thấy, iPhone Air có doanh số thấp nhất trong nhóm iPhone ra mắt năm 2025 tại hệ thống này.

Khi một mẫu máy mới không đạt kỳ vọng về sức mua, giá bán lẻ thường trở thành công cụ quan trọng để kích cầu. Các đại lý liên tục điều chỉnh giá nhằm thu hẹp khoảng cách với những model khác, thay vì cố giữ mức giá cao ban đầu.

Đây cũng là lý do mức giảm của iPhone Air nhanh và sâu hơn nhiều mẫu iPhone cùng thế hệ.

iPhone 15 - càng cũ lại càng đắt

Ở chiều ngược lại, iPhone 15 lại đang có diễn biến bất thường: một mẫu máy đã ra mắt gần ba năm nhưng giá bán tại đại lý lại tăng.

Thời điểm tháng 8/2025, iPhone 15 128GB tại nhiều đại lý từng xuống dưới 15 triệu đồng, nhưng sau đó liên tục tăng trở lại. Đến tháng 8/2026, giá được ghi nhận quanh 18,5 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng chỉ trong một tháng. Các nhà bán lẻ cho rằng chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, là một trong những yếu tố gây áp lực lên giá bán.

iPhone 15 tăng giá mạnh từ năm ngoái đến nay.

Trong tháng 9, Apple cũng có động thái điều chỉnh tăng giá nhiều mẫu iPhone đang kinh doanh tại Việt Nam. iPhone Air 256GB trên Apple Store được nâng lên 34,99 triệu đồng, cao hơn 4 triệu đồng trước đó nhưng đại lý lại bán với giá thấp hơn nhiều.

Cùng với đó, các mẫu iPhone đời cũ hơn như iPhone 15, 16, 17 đều được ghi nhận tăng giá - nhưng giữ nguyên mức giá tăng khi bán ra. Đây là vấn đề chính dẫn đến việc giá thực tế của iPhone Air và iPhone 15 đã gần ngang bằng nhau.

Giá iPhone không còn đơn giản là "đời cũ rẻ hơn đời mới"

Trường hợp iPhone Air và iPhone 15 cho thấy giá bán của iPhone tại Việt Nam đang chịu tác động đồng thời từ chính sách sản phẩm của Apple, nguồn cung linh kiện, lượng hàng còn lại và sức mua thực tế.

iPhone Air là ví dụ của một sản phẩm mới nhưng phải giảm giá nhanh để tìm điểm cân bằng với nhu cầu thị trường. Trong khi đó, mức tăng giá mạnh của iPhone 15 tạo ra một nghịch lý lớn trên thị trường khi một mẫu iPhone tiêu chuẩn, có 3 năm tuổi đời hiện đã chạm giá smartphone cao cấp.