Giao dịch từ vài năm trước còn sao kê ngân hàng được không?

Bạn đọc Đình Bắc (Bắc Ninh) hỏi: Tôi cần kiểm tra lại một số giao dịch chuyển tiền thực hiện cách đây vài năm nhưng trên ứng dụng ngân hàng không còn hiển thị. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu ngân hàng sao kê lại những giao dịch này không và phải thực hiện như thế nào?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Sao kê tài khoản ngân hàng là bảng ghi chi tiết các giao dịch làm thay đổi số dư tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, việc một giao dịch cũ không còn hiển thị trên ứng dụng ngân hàng không đồng nghĩa dữ liệu về giao dịch đó không còn được lưu trữ.

Theo thông tin hướng dẫn của một số ngân hàng, khách hàng có thể yêu cầu sao kê các giao dịch đã phát sinh từ nhiều năm trước. Chẳng hạn, Techcombank cho biết chủ tài khoản có thể sao kê các giao dịch đã thực hiện trong 5 năm gần nhất hoặc lâu hơn, tùy theo quy định của từng ngân hàng.

Do đó, nếu cần tìm lại một giao dịch từ vài năm trước, khách hàng nên liên hệ trực tiếp ngân hàng nơi mở tài khoản để kiểm tra khả năng truy xuất dữ liệu. Với những giao dịch đã lâu, thay vì chỉ tra cứu trên Mobile Banking hoặc Internet Banking, khách hàng có thể phải đến chi nhánh/phòng giao dịch và đề nghị ngân hàng cung cấp sao kê trong khoảng thời gian cụ thể.

Khi thực hiện tại quầy, khách hàng thông thường cần xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cấp thông tin về tài khoản, khoảng thời gian cần sao kê. Ngân hàng sẽ kiểm tra thông tin và thực hiện yêu cầu theo quy trình. Việc cung cấp sao kê có thể phát sinh phí tùy biểu phí của từng ngân hàng.

Đáng chú ý, khả năng tra cứu trực tuyến và khả năng ngân hàng truy xuất dữ liệu lưu trữ là hai vấn đề khác nhau. Ứng dụng ngân hàng có thể chỉ cho phép khách hàng tự tra cứu lịch sử giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi dữ liệu cũ hơn vẫn có thể được ngân hàng lưu giữ và cung cấp theo yêu cầu.

Vì vậy, giao dịch cách đây vài năm vẫn có khả năng sao kê được. Tuy nhiên, thời gian có thể truy xuất, thủ tục và mức phí phụ thuộc vào quy định, hệ thống lưu trữ và chính sách của từng ngân hàng. Nếu cần sao kê một giao dịch cũ để làm căn cứ cho thủ tục pháp lý, tài chính hoặc giải quyết tranh chấp, khách hàng nên liên hệ trực tiếp ngân hàng để được cung cấp bản sao kê phù hợp với mục đích sử dụng.