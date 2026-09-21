Lãnh đạo Apple: Nhìn thấy người dùng iPhone dán kính cường lực khiến tôi "nổi da gà"

Thậm chí với iPhone 18 Pro mới, việc dùng sai tấm dán màn hình có thể làm ảnh hưởng đến khả năng nhận diện gương mặt của người dùng.

Với Apple, một chiếc iPhone có thể mất đi một phần giá trị thẩm mỹ ngay khi người dùng phủ thêm một lớp kính lên màn hình. Tom Marieb, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng mới của Apple, thậm chí thừa nhận rằng ông cảm thấy “nổi da gà” mỗi khi nhìn thấy điều này.

“Cá nhân tôi, khi thấy ai đó dán kính bảo vệ lên iPhone, tôi cảm thấy nổi da gà, bởi chúng tôi đã làm việc rất vất vả để tạo ra những màn hình phía trước thật đẹp”, ông Marieb nói với TechRadar.

Phát biểu này xuất hiện khi Marieb nói về Ceramic Shield 2, công nghệ kính gốm mới mà Apple sử dụng để tăng độ bền cho màn hình iPhone. Ceramic Shield 2 được giới thiệu cùng dòng iPhone 17 và cũng xuất hiện trên iPhone 18 Pro, đồng thời được sử dụng cho màn hình ngoài của iPhone Duo.

Đằng sau sự tự tin đó là một bài toán không đơn giản. Apple không chỉ muốn tạo ra một lớp kính khó trầy xước hơn, mà còn muốn nó duy trì khả năng chống hao mòn trong suốt nhiều năm sử dụng. Theo Marieb, hai mục tiêu này thường không dễ đạt được đồng thời.

“Chúng tôi rất muốn phát triển những lớp phủ có thể chịu được các vết xước, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo khả năng chống hao mòn”, ông giải thích. Apple cho biết Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước cao gấp 3 lần thế hệ trước. Công ty cũng cho biết quá trình thử nghiệm đã tính đến khoảng 5 năm sử dụng của khách hàng.

Vì vậy, quan điểm của Apple khá rõ ràng: nếu màn hình đã được thiết kế đủ bền, người dùng có thể tận hưởng trực tiếp vẻ ngoài của mặt kính thay vì lập tức phủ lên nó một lớp vật liệu khác.

Thế nhưng, với nhiều chủ nhân iPhone, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.

Một miếng kính cường lực giá rẻ không chỉ được mua để chống trầy xước. Nó còn giống một dạng “bảo hiểm” cho màn hình đắt tiền. Nếu màn hình bị hỏng và phải thay ngoài bảo hành, chi phí có thể lên tới hàng trăm USD. Khi đó, việc hy sinh một phần trải nghiệm hình ảnh để đổi lấy thêm một lớp bảo vệ vẫn là lựa chọn dễ hiểu đối với không ít người dùng.

Chưa kể, một số loại kính hoặc miếng dán còn được sử dụng cho những mục đích hoàn toàn khác, chẳng hạn hạn chế góc nhìn của người bên cạnh hoặc giảm phản chiếu ánh sáng. Những nhu cầu này không thể được giải quyết chỉ bằng việc Apple làm cho màn hình cứng và chống trầy tốt hơn.

Đáng chú ý, câu chuyện này trở nên phức tạp hơn trên iPhone 18 Pro. Apple đã đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, trong đó camera hồng ngoại nằm ở khu vực phía trên bên trái màn hình. Chính thay đổi này khiến một số loại miếng dán có bề mặt mờ hoặc xử lý chống chói có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện khuôn mặt. Một số nhà sản xuất phụ kiện thậm chí đã phải cảnh báo về khả năng Face ID hoạt động không bình thường khi sử dụng những sản phẩm nhất định.

Điều này không có nghĩa mọi loại kính cường lực trên iPhone 18 Pro đều gây vấn đề. Các sản phẩm trong suốt vẫn có thể hoạt động bình thường, trong khi khả năng tương thích của những loại kính mờ, chống chói hoặc kính riêng tư còn phụ thuộc vào thiết kế và cách xử lý bề mặt của từng sản phẩm. Một số nhà sản xuất hiện cũng đã đưa ra các mẫu được quảng cáo là tương thích với iPhone 18 Pro.

Nói cách khác, với thế hệ iPhone mới, việc dán kính không còn đơn giản chỉ là chọn loại nào chống xước tốt. Người dùng còn phải cân nhắc xem lớp vật liệu bổ sung có ảnh hưởng đến những công nghệ được thiết kế để hoạt động xuyên qua màn hình hay không.

Điều đó khiến phát biểu của ông Marieb trở nên thú vị. Apple đang cố giải quyết vấn đề theo hướng làm cho lớp kính nguyên bản đủ tốt để người dùng không còn cảm thấy cần phải bảo vệ nó, trong khi người dùng lại có những lý do riêng để tiếp tục dán thêm một lớp vật liệu lên trên.

Cùng với Ceramic Shield 2, Apple cũng đang đẩy mạnh câu chuyện về độ bền trên iPhone Duo. Với một chiếc điện thoại gập, bài toán không chỉ nằm ở khả năng chống trầy xước của màn hình mà còn ở cơ cấu bản lề và màn hình bên trong.

Marieb cho biết Apple đã dành nhiều thời gian tinh chỉnh bản lề để nó tạo cảm giác chắc chắn ở mọi trạng thái, từ đóng hoàn toàn, mở hoàn toàn cho tới gập một phần. Công ty muốn cơ cấu này tạo cảm giác chắc chắn giống như khi đóng cửa một chiếc xe cao cấp, thay vì lỏng lẻo hoặc “floppy”.

Màn hình bên trong của iPhone Duo cũng được phủ lớp hoàn thiện dạng mờ nhằm khiến những thay đổi quanh khu vực nếp gấp khó nhận thấy hơn. Marieb cho rằng Apple nên được đánh giá dựa trên khả năng duy trì những đặc tính này trong quá trình sử dụng thực tế.