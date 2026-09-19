Tin vui cho người dùng iPhone cũ, làm điều này ngay để điện thoại chạy nhanh hơn

Người dùng nhiều mẫu iPhone cũ, từ iPhone 11 trở về sau nên cập nhật iOS 27 để sử dụng mượt mà hơn.

Apple đã chính thức tung ra hệ sinh thái hệ điều hành mới nhất, trong đó iOS 27 nhận được sự quan tâm lớn nhất. Không đơn thuần là bổ sung tính năng, Apple đã tập trung mạnh mẽ vào việc tối ưu hóa trải nghiệm cốt lõi. Hãng cho biết iOS 27 giúp thời gian mở ứng dụng nhanh hơn tới 30% và tốc độ tải ảnh mới trong thư viện tăng đến 70%.

Trong thực tế, những người dùng thử nghiệm trên các mẫu máy từ vài năm trước như iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 đều xác nhận thiết bị mang lại cảm giác trơn tru hơn hẳn. Hệ thống quản lý CPU và bộ nhớ mới cũng làm việc hiệu quả hơn, giúp máy duy trì nhiệt độ mát mẻ ngay cả khi người dùng chơi game hay xử lý các ứng dụng nặng.

Người dùng iPhone cũ đã có thể cập nhật iOS 27

Đi cùng với tốc độ hệ thống, các tính năng kết nối thường ngày cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Người dùng thường xuyên gửi ảnh, video 4K hay tệp tin dung lượng lớn sẽ lập tức cảm nhận được sự khác biệt khi tốc độ truyền tải AirDrop nay đã nhanh hơn tới 80% và duy trì sự ổn định cao. Bên cạnh đó, tính năng Tìm (Find My) mang đến sự linh hoạt chưa từng có trong việc chia sẻ vị trí. Thay vì chỉ có lựa chọn bật hoặc tắt hoàn toàn, bạn đã có thể thiết lập thời gian chia sẻ cụ thể với người thân, chẳng hạn như tạm dừng chia sẻ đến cuối ngày, giúp bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn.

Điểm nhấn công nghệ đột phá nhất trên iOS 27 là sự lột xác của trợ lý ảo Siri nhờ tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo thông qua các mô hình Gemini của Google. Siri giờ đây có khả năng đàm thoại tự nhiên, kết nối Internet để giúp bạn lên ý tưởng, tinh chỉnh kế hoạch hay tạo lịch trình chi tiết. Đặc biệt, ứng dụng Siri chuyên dụng mới sẽ lưu trữ toàn bộ ngữ cảnh trò chuyện, cho phép bạn tiếp tục phiên làm việc liền mạch xuyên suốt các thiết bị từ iPhone, iPad, Mac cho đến Apple Vision Pro. Mặc dù Siri AI hiện yêu cầu chuyển vùng sang Mỹ và dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, người dùng Việt vẫn có thể tương tác linh hoạt bằng cách gõ văn bản tiếng Việt trực tiếp trong ứng dụng.

Song song với trí tuệ nhân tạo, Apple cũng làm mới trải nghiệm thị giác bằng giao diện Liquid Glass. Người dùng được trao quyền kiểm soát mức độ trong suốt và màu sắc của giao diện, dễ dàng tinh chỉnh để nội dung hiển thị rõ ràng, liền mạch và bớt rối mắt hơn theo sở thích cá nhân.

iOS 27 hỗ trợ rộng rãi các thiết bị từ iPhone 11, iPhone SE thế hệ hai hoặc mới hơn, bao gồm cả các dòng iPhone Air và iPhone Duo. Để thiết bị nhanh chóng có được luồng sinh khí mới, người dùng chỉ cần truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung, nhấn vào Cập nhật phần mềm và tiến hành tải về. Với dung lượng khoảng 10 GB, bản cập nhật này hứa hẹn cải thiện rõ rệt những thao tác hàng ngày của bạn. Cần lưu ý rằng dù hiệu năng được tối ưu cho nhiều dòng máy cũ, riêng các tính năng Apple Intelligence và Siri AI cao cấp sẽ chỉ được kích hoạt độc quyền trên các thiết bị từ iPhone 15 Pro trở lên.