Lưu ý đặc biệt quan trọng cho tất cả người dùng iPhone 18 Pro Max

Ngày 18/9, hàng chục nghìn chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max đã chính thức đến tay người dùng Việt Nam trong đợt mở bán đầu tiên. Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng của sản phẩm thì nhiều người dùng báo cáo mẫu iPhone mới này bất ngờ gặp phải tình trạng lỗi ứng dụng ngân hàng.

Ngày 18/9, 2 mẫu điện thoại mới nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức đến tay người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, siêu phẩm iPhone 18 Pro Max đã nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi liên quan đến việc các ứng dụng ngân hàng hoạt động chưa ổn định.

Cụ thể, nhiều người dùng cho biết sau khi mua máy mới họ đã gặp phải tình trạng không vào được ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank của Vietcombank, HDBank hay MB Bank.

Người dùng iPhone 18 Pro Max cho biết đang chưa thể đăng nhập và sử dụng một số ứng dụng ngân hàng sau trên thiết bị (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thiết bị và nền tảng hệ điều hành còn quá mới, nhiều app giao dịch tài chính chưa kịp tối ưu hóa hoàn toàn, dẫn đến tình trạng văng ứng dụng, giật lag hoặc khó đăng nhập. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vì trường hợp này có thể được xử lý sớm sau khi đội ngũ phát triển tiến hành cập nhật sửa lỗi trong thời gian sớm.

Trong cập nhật mới nhất vào sáng ngày 19/9, Vietcombank đã tung bản cập nhật vá lỗi crash ứng dụng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện tại, người dùng ứng dụng ngân hàng này đã có thể đăng nhập và sử dụng bình thường.

Vietcombank đã có bản cập nhật mới nhất vá lỗi crash ứng dụng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Dù vấp phải một chút bất tiện về phần mềm, sức hút của thế hệ iPhone mới vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường. Đúng 8 giờ sáng cùng ngày, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam như TopZone, CellphoneS, Di Động Việt, Viettel Store và 24hStore đã đồng loạt giao máy cho những khách hàng đặt trước. Việc Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế nằm trong nhóm thị trường mở bán đợt đầu tiên đã tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại các điểm bán từ rất sớm. Sức nóng của sản phẩm được minh chứng rõ nét qua con số kỷ lục với hơn 220.000 lượt đặt mua và đặt cọc trên toàn quốc trước giờ mở bán, đánh dấu một bước chạy đà hoàn hảo của Apple.

iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh là 2 phiên bản được quan tâm và mua nhiều nhất tại Việt Nam

Ngay từ giai đoạn đặt trước, iPhone 18 Pro Max đã chứng tỏ vị thế độc tôn khi chiếm trọn sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước. Số liệu thực tế từ các hệ thống bán lẻ lớn cho thấy tỷ trọng khách hàng chọn mua phiên bản Pro Max đạt mức áp đảo, lên tới 90% tại TopZone và khoảng 85% tại Di Động Việt.

Đặc biệt, hai phiên bản màu sắc mới là đỏ rượu vang (Burgundy) và xanh băng thanh nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón, khiến nhiều người dùng không ngại đặt cọc sớm và đến xếp hàng mua trực tiếp.