Mẫu loa LG có AI biến bài hát thông thường thành nhạc karaoke

Mẫu loa LG xboom Stage 501 có thể tách giọng ca sĩ và điều chỉnh tone ngay trên những bài hát thông thường.

LG Electronics Việt Nam giới thiệu xboom Stage 501, mẫu loa tiệc di động mới thuộc dòng xboom by will.i.am.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là AI Karaoke Master, tính năng cho phép biến các bản nhạc thông thường thành nhạc karaoke mà không cần tìm phiên bản beat có sẵn.

xboom Stage 501. (Ảnh: LG)

Thông qua AI Vocal Remover, hệ thống sử dụng AI để xử lý bản thu và tách phần giọng hát khỏi nhạc nền. Người dùng sau đó có thể sử dụng Key Changer để tăng hoặc giảm tone, phù hợp với giọng hát của từng người. Các thao tác có thể thực hiện trực tiếp trên loa hoặc thông qua ứng dụng LG ThinQ.

Ngoài karaoke, LG tích hợp một số tính năng AI nhằm tự động điều chỉnh trải nghiệm nghe nhạc. AI Sound có khả năng thay đổi thiết lập âm thanh theo nội dung phát, trong khi Space Calibration Pro tối ưu âm thanh dựa trên không gian sử dụng.

Hệ thống AI Lighting đồng bộ hiệu ứng ánh sáng với nhịp điệu bài hát. Loa được trang bị Dual-bar LED, đèn viền và hiệu ứng Strobe, hướng đến các bối cảnh như tiệc gia đình, sinh nhật hoặc những buổi tụ họp ngoài trời.

LG cho biết hệ thống âm thanh của Stage 501 được tinh chỉnh bởi nghệ sĩ will.i.am, kết hợp linh kiện âm học của Peerless. Người dùng cũng có thể điều chỉnh các thiết lập âm thanh thủ công thông qua ứng dụng ThinQ thay vì sử dụng chế độ tự động.

xboom Stage 501. (Ảnh: LG)

xboom Stage 501 có công suất tối đa 220 W khi kết nối nguồn điện và 160 W khi sử dụng pin. Theo công bố của LG, thời lượng pin có thể đạt 25 giờ. Pin được thiết kế dạng tháo rời và có thể thay thế.

Loa mang thiết kế PA-style với hai tay cầm, hỗ trợ đặt đứng, nằm ngang hoặc nghiêng tùy không gian. Thiết bị cũng có thể gắn lên chân loa chuyên dụng và kết nối với điện thoại qua Bluetooth.

Thiết kế của xboom Stage 501 được trao Red Dot Design Award 2026 và iF Design Award 2026.

Tại Việt Nam, sản phẩm hiện được phân phối qua website chính thức của LG và hệ thống đại lý ủy quyền, với giá bán lẻ đề xuất 13 triệu đồng.