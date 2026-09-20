Tin vui cho tất cả người dân mua xe điện VinFast

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Chương trình ưu đãi lớn của VinFast có tên gọi là gì?

A. Thu điện đổi xăng

B. Vì tương lai xanh lần 2

C. Xanh hóa giao thông

D. Đổi xe xăng lấy điện

Đáp án đúng là: B. Vì tương lai xanh lần 2

Giải thích: Vingroup và hệ sinh thái triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng ưu đãi 3–9% cho khách chuyển đổi sang ô tô điện VinFast.

Câu hỏi 2/5: Chương trình ưu đãi "Vì tương lai xanh" lần 2 của VinFast diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 1/9 đến 1/12/2026

B. Từ 19/8 đến 19/11/2026

C. Từ 19/9 đến 19/12/2026

D. Từ 1/10 đến 31/12/2026

Đáp án đúng là: C. Từ 19/9 đến 19/12/2026

Giải thích: Chương trình được triển khai trong 3 tháng, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026.

Câu hỏi 3/5: Nhóm xe nào của VinFast được giảm giá cao nhất (9%)?

A. VF 2, Minio Green, VF 3

B. VF 5, VF 6, Limo Green, VF 8 cũ

C. VF 7, VF 8 mới, VF 9

D. EC Van, Lạc Hồng 900 LX

Đáp án đúng là: B. VF 5, VF 6, Limo Green, VF 8 cũ

Giải thích: Các mẫu VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước được giảm tới 9%.

Câu hỏi 4/5: Khách hàng mua ô tô điện VinFast được miễn phí sạc đến khi nào?

A. Đến hết năm 2027

B. Đến hết ngày 30/6/2028

C. Đến hết ngày 10/2/2029

D. Đến hết năm 2026

Đáp án đúng là: C. Đến hết ngày 10/2/2029

Giải thích: Khách mua ô tô điện VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Câu hỏi 5/5: Mức ưu đãi dành cho xe máy điện VinFast là bao nhiêu?

A. Từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng

B. Từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng

C. Từ 3 triệu đến 9 triệu đồng

D. Từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. Từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng

Giải thích: Xe máy điện VinFast được giảm từ 1,5–6 triệu đồng tùy dòng xe, đồng thời được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí/tháng đến hết 30/6/2028.