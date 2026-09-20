Người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 được hưởng một quyền lợi đặc biệt

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15/8/2026, công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo chính sách phát triển công dân số và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ và Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026 của Bộ Tài chính. Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, một trong những chính sách thiết thực là miễn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước đối với công dân đủ điều kiện.

Theo quy định, công dân được hưởng chính sách phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và đáp ứng các điều kiện riêng đối với từng thủ tục hành chính. Đối với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, công dân phải tích hợp thành công thông tin hộ chiếu và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID, đồng thời thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mức lệ phí áp dụng đối với thủ tục thuộc diện ưu đãi là 0 đồng.

05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản cần được tích hợp trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử. Đối với thủ tục cấp hộ chiếu, người dân cần lưu ý đây là điều kiện bổ sung bên cạnh 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản nêu trên.

Chính sách miễn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Trong thời gian này, mức thu thông thường đang được áp dụng giảm 50%, gồm 100.000 đồng đối với cấp mới hộ chiếu và 200.000 đồng đối với cấp lại hộ chiếu do bị hỏng hoặc mất; công dân đáp ứng đầy đủ điều kiện của chính sách công dân số thì được áp dụng mức thu ưu đãi 0 đồng.

Ngoài cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, chính sách công dân số còn áp dụng miễn lệ phí đối với một số thủ tục cấp giấy thông hành và cấp mới, cấp lại thẻ ABTC khi đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Để chủ động hưởng chính sách khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, người dân nên kiểm tra tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức độ 2; chủ động cập nhật, tích hợp đầy đủ 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản và thông tin hộ chiếu theo quy định. Khi thực hiện thủ tục, cần lựa chọn phương thức dịch vụ công trực tuyến và kiểm tra mức lệ phí hệ thống xác định trước khi thực hiện thanh toán.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến nghị người dân chủ động hoàn thiện thông tin trên VNeID ngay từ bây giờ, không chờ đến khi phát sinh nhu cầu cấp hộ chiếu mới thực hiện. Việc cập nhật, tích hợp đầy đủ thông tin không chỉ góp phần đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà còn giúp người dân chủ động tiếp cận các chính sách ưu đãi dành cho công dân số.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk

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