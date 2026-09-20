Từ nay, ngân hàng sẽ tự động chặn chuyển tiền đến các tài khoản có dấu hiệu sau

Bắt đầu từ ngày 18/9/2026, người dùng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 sẽ được hệ thống bảo vệ chặt chẽ hơn. Nếu tài khoản người nhận nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, giao dịch có thể bị chặn đứng hoặc cảnh báo ngay lập tức để bảo vệ tài sản.

Mới đây, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa thông báo đã kết nối thành công với hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO). Đây là sự kết hợp dữ liệu đồng bộ giữa Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng hệ thống NAPAS. Mục tiêu lớn nhất của bước đi này là tạo ra một "tấm khiên" bảo vệ người dùng trước vấn nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đang ngày càng tinh vi.

Tính năng rà soát an ninh này chính thức hoạt động trên các ứng dụng ngân hàng số của ABBank từ ngày 18/9/2026. Mỗi khi khách hàng khởi tạo một lệnh chuyển tiền nhanh, hệ thống sẽ âm thầm đối chiếu thông tin tài khoản, thẻ hoặc ví điện tử của người nhận với kho dữ liệu an ninh phòng chống gian lận.

Quá trình đối chiếu dữ liệu sẽ dẫn đến hai kịch bản bảo vệ khác nhau tùy thuộc vào mức độ rủi ro của tài khoản thụ hưởng. Trong trường hợp tài khoản đích nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận nghiêm trọng từ hệ thống của A05, lệnh chuyển tiền của bạn sẽ bị hệ thống từ chối hoặc chặn hoàn toàn theo quy định. Điều này giúp ngăn chặn dòng tiền rơi vào tay kẻ gian ngay lập tức, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống người dùng đang bị thao túng tâm lý.

Đối với các tài khoản thuộc danh sách cảnh báo từ hệ thống SIMO hoặc NAPAS, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị thông báo rủi ro. Lúc này, quyền quyết định vẫn nằm ở người dùng. Bạn có thể chọn tiếp tục thực hiện giao dịch hoặc dừng lại sau khi đã suy xét cẩn thận các rủi ro.

Phía ngân hàng cũng giải thích thêm rằng việc xuất hiện cảnh báo không đồng nghĩa với việc người nhận chắc chắn 100% là đối tượng lừa đảo. Đây đơn thuần là một tín hiệu đánh giá rủi ro dựa trên các thuật toán và dữ liệu lịch sử để giúp khách hàng nâng cao cảnh giác.

Tuy nhiên, trước bất kỳ một thông báo cảnh báo nào từ ứng dụng, người dùng được khuyến nghị nên dừng lại một nhịp, kiểm tra thật kỹ danh tính người nhận và xác minh lại mục đích giao dịch qua các kênh liên lạc trực tiếp trước khi bấm xác nhận chuyển tiền. Để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tính năng này một cách tốt nhất, người dùng cần chủ động cập nhật ứng dụng ngân hàng trên thiết bị lên phiên bản mới nhất.