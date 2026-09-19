Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản khi người dân khai báo chuyển khoản nhầm.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chị Đào Thị Ngọc Nhung (SN 1971, trú thôn Hòa Trung xã Bình Phú) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được chuyển vào 08 triệu đồng. Không biết rõ ai là người chuyển, vì mục đích gì. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, đề nghị chị chuyển cho lại số tiền người đó đã chuyển nhầm.

Thay vì vội vàng làm theo yêu cầu, với tinh thần cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị lừa đảo, chị đã đến Công an xã Bình Phú trình báo, cung cấp thông tin sự việc và nhờ xác minh. Chị chia sẻ rất chân thành: “ Nếu thực sự có người chuyển nhầm, chị sẵn sàng trả lại số tiền đó cho đúng người”.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú đã khẩn trương xác minh thông tin cụ thể và phối hợp với Công an địa phương nơi người này cư trú để xác minh chính xác nhân thân, lai lịch, việc chuyển tiền nhầm tiền và các thông tin có liên quan. Kết quả xác minh xác định được người chuyển nhầm tiền là anh Dương Văn Đông (SN 1981, trú thôn Tân Khánh, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình). Trên cơ sở đó, Công an xã Bình Phú đã hướng dẫn chị Nhung chuyển trả lại tiền cho người chuyển nhầm trong tâm trạng hân hoan phấn khởi của cả hai bên.

Qua sự việc, điều đáng quý không chỉ là 8 triệu đồng được bảo vệ, mà hơn hết là cách ứng xử đầy cảnh giác, trách nhiệm của người dân với tình hình ANTT: Không tham của rơi, không vội tin người lạ, không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh rõ ràng và luôn tìm đến cơ quan Công an khi có dấu hiệu bất thường.

Một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đó chính là nét đẹp về sự trung thực, lòng nhân ái và tinh thần cảnh giác của người dân miền núi, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh và nghĩa tình.

Mỗi người dân hãy là một “lá chắn” trước tội phạm và lừa đảo. Khi phát hiện tiền chuyển nhầm hoặc giao dịch bất thường, hãy bình tĩnh, không tự ý chuyển tiền và liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh.

Bên cạnh đó, ﻿công an tỉnh Lai Châu cũng đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Cụ thể, vào tháng 5, Công an xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin việc một người dân trên địa bàn chuyển khoản nhầm số tiền 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Đồng thời khẩn trương xác minh được chủ tài khoản nhận tiền và hoàn trả đầy đủ số tiền cho người đã chuyển nhầm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Cụ thể, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank. Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.

Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.