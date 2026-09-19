Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thông báo quan trọng, tất cả người lao động cần biết rõ để đảm bảo quyền lợi

Việc nắm rõ và hoàn tất các thủ tục liên quan đến BHXH, BHTN khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ giúp người lao động bảo đảm quyền lợi của mình.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần lưu ý các quyền lợi liên quan đến BHXH, BHTN như báo giảm, xác nhận thời gian đóng, thông tin sổ BHXH và trợ cấp thất nghiệp. Nắm rõ những quy định này giúp người lao động chủ động theo dõi, thực hiện các thủ tục cần thiết và bảo đảm quyền lợi của mình.

Dưới đây là 5 điều người lao động cần biết khi nghỉ việc:

Công ty phải báo giảm và xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện thủ tục báo giảm Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với cơ quan chức năng theo quy định.

Người lao động không phải tự thực hiện thủ tục báo giảm BHXH, BHTN với cơ quan BHXH.

Được xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu đã giữ của người lao động.

Thời gian đóng được xác nhận đầy đủ là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Bảo đảm thông tin sổ BHXH được ghi nhận đầy đủ

Từ 01/01/2026, sổ BHXH bản điện tử được cấp và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bản giấy. Bản giấy được cấp khi người tham gia có yêu cầu.

Sổ BHXH bản điện tử chứa thông tin về quá trình đóng, hưởng và giải quyết các chế độ BHXH; người tham gia có thể tiếp nhận, sử dụng qua VNeID mức độ 2 hoặc VssID theo quy định.

Sau khi nghỉ việc, kiểm tra thông tin trên sổ BHXH để bảo đảm quá trình đóng BHXH, BHTN được ghi nhận đầy đủ, chính xác.

Quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- NGHỈ VIỆC ĐÚNG QUY ĐỊNH: Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc việc làm theo quy định; không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

- ĐỦ THỜI GIAN ĐÓNG BHTN: Đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi nghỉ việc. Đối với hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng: đóng BHTN từ đủ 12 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- NỘP HỒ SƠ TRONG 03 THÁNG: Nộp đủ hồ sơ trong 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc việc làm.

- ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN SAU KHI NỘP HỒ SƠ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, không thuộc các trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng BHYT theo quy định.

Xử lý khi doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định

Trong trường hợp doanh nghiệp chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về BHXH và BHTN, người lao động có quyền yêu cầu công ty phải hoàn thành nghĩa vụ theo luật định.

Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, người lao động có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý quan trọng và kênh hỗ trợ

Để quá trình giải quyết chế độ diễn ra thuận lợi, người lao động cần lưu giữ cẩn thận các quyết định nghỉ việc, thông báo chấm dứt hợp đồng và các giấy tờ liên quan

Khi cần hỗ trợ, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam qua tổng đài 19009068, gửi email đến lienhe@vss.gov.vn, nhắn tin qua Zalo OA, Fanpage chính thức hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn