Tin vui lớn cho người mua xe điện VinFast

Vingroup vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi lớn, giảm giá 3-9% hàng loạt mẫu xe VinFast.

Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố triển khai chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, trong đó áp dụng ưu đãi từ 3–9% cho khách hàng chuyển đổi sang ô tô điện VinFast trong thời gian từ ngày 19/9 đến 19/12/2026.

Loạt xe VinFast được giảm giá

Theo công bố của VinFast, chương trình "Thu xăng đổi điện" áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast, khi chuyển đổi sang mua ô tô điện VinFast.

Các mẫu xe được chia thành ba nhóm ưu đãi. Nhóm được giảm 3% gồm VF 2, Minio Green và VF 3. Nhóm giảm 5% bao gồm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX.

Đáng chú ý, các mẫu VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước được áp dụng mức ưu đãi tới 9%.

Giá niêm yết ô tô điện VinFast trong tháng 9 và mức giảm tương ứng.

Dựa vào mức giá mới nhất trong tháng 9, các dòng xe cỡ nhỏ như Minio Green và VF 2 có mức giảm thấp nhất, khoảng 5,358 triệu đồng. Ngược lại, các mẫu xe cao cấp ghi nhận số tiền giảm rất sâu. Đáng chú ý nhất là phiên bản VF 8 Plus (thế hệ trước) dẫn đầu với mức giảm kỷ lục lên tới 92,255 triệu đồng. Kế đến là bản VF 8 Eco (thế hệ trước) với mức giảm 76,779 triệu đồng. Nhóm xe như Limo Green cũng giúp khách hàng tiết kiệm khoản lớn lên tới 59,765 triệu đồng.

Đối với xe máy điện VinFast, các mức ưu đãi là từ 1,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản. Bên cạnh đó, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast vẫn sẽ được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí/tháng đến hết ngày 30/06/2028.

Miễn phí sạc đến năm 2029

Ngoài ưu đãi chuyển đổi xe, khách hàng mua ô tô điện VinFast tiếp tục được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029, theo điều kiện chương trình.

VinFast cho biết điều kiện để hưởng các ưu đãi là bản thân khách hàng hoặc người thân thuộc nhóm được quy định trong chương trình phải đứng tên sở hữu xe điện VinFast mới.

Chương trình được triển khai trong 3 tháng, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026. Các chính sách mới được áp dụng thay thế cho những chương trình ưu đãi khác kể từ thời điểm có hiệu lực.

Bên cạnh ô tô, khách hàng mua xe máy điện VinFast cũng được hưởng mức ưu đãi từ 1,5–6 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản. Những mẫu xe máy điện đổi pin còn được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Với chương trình mới, VinFast tiếp tục mở rộng chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang xe điện, đồng thời thúc đẩy nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông điện hóa tại Việt Nam.