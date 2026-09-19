Cách khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video đã xóa trên Zalo đơn giản, tin từ lâu cũng lấy lại được

Tùy vào tình trạng dữ liệu và bản sao lưu, người dùng vẫn có thể khôi phục nội dung tin nhắn, hình ảnh, video đã xóa.

Zalo là một trong những ứng dụng liên lạc được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, phục vụ nhiều nhu cầu từ nhắn tin, gọi điện, trao đổi công việc đến chia sẻ dữ liệu. Vì vậy, những cuộc trò chuyện trên Zalo thường chứa nhiều thông tin cá nhân và nội dung quan trọng, khiến nhu cầu khôi phục dữ liệu sau khi lỡ tay xóa ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, đôi khi bạn vô tình xóa những tin nhắn quan trọng trên Zalo nhưng không biết làm thế nào để khôi phục những tin nhắn cũ đó, hãy làm theo những bước dưới đây!

Các nguyên nhân phổ biến khiến tin nhắn, hình ảnh, video Zalo của bạn biến mất

Tin nhắn Zalo của bạn đột nhiên bị xoá hết có thể là do:

Zalo không cho phép người dùng cùng lúc truy cập tài khoản trên 2 điện thoại hoặc 2 máy tính cùng một lúc. Chính vì vậy, khi bạn truy cập tài khoản ở 1 thiết bị mới, thiết bị hiện tại sẽ tự động đăng xuất, xoá toàn bộ dữ liệu chưa được sao lưu.

Mỗi tài khoản chỉ có một mức dung lượng lưu trữ tin nhắn, tệp, hình ảnh... nhất định. Vậy nên, nếu bộ nhớ đầy thì toàn bộ dữ liệu được app nhận định là "rác" và những tin nhắn cũ sẽ bị xoá tự động.

Nếu thiết bị đang sử dụng phần mềm dọn rác nào đó thì khả năng cao nguyên nhân mất tin nhắn đến từ quá trình dọn dẹp dữ liệu tự động hàng ngày. Nghiêm trọng hơn là giải phóng “nhầm” các file quan trọng mà bạn chưa kịp sao lưu.

Có thể khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video trên Zalo đã xóa được không?

Khả năng khôi phục tin nhắn Zalo đã xóa phụ thuộc vào tình trạng dữ liệu và việc tài khoản có được sao lưu trước đó hay không.

Với tin nhắn đã xóa nhưng có bản sao lưu: Nếu tin nhắn đã được Zalo sao lưu trước khi bị xóa, người dùng có thể khôi phục thông qua bản sao lưu này. Khả năng lấy lại dữ liệu sẽ phụ thuộc vào thời điểm sao lưu gần nhất và tình trạng dữ liệu trên thiết bị.

Với tin nhắn chưa từng được sao lưu: Trường hợp tin nhắn chưa được sao lưu, việc khôi phục thường rất khó và Zalo không cung cấp cách chính thức để lấy lại dữ liệu đã xóa. Một số dữ liệu có thể vẫn còn trên thiết bị trong những trường hợp nhất định, nhưng không đồng nghĩa người dùng có thể dễ dàng khôi phục lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.

Cách khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video Zalo trên điện thoại

Bước 1: Vào trang cá nhân Zalo, chọn biểu tượng Settings (Cài đặt).

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 2: Chọn mục tin nhắn

Bước 3: Chọn "Sao lưu và khôi phục"

Bước 4: Tiếp tục chọn "Sao lưu". Bạn cũng có thể chọn "Tự động sao lưu" hoặc sao lưu theo khoảng thời gian tự điều chỉnh.

Bước 5: Chọn "Khôi phục tin nhắn".

Bước 6: Tiếp tục chọn "Khôi phục tin nhắn".

Ảnh: Chụp màn hình

Cách khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video Zalo trên máy tính

Trái ngược với điện thoại, ứng dụng Zalo trên máy tính sẽ tự động lưu trữ lại mọi thông tin của cuộc trò chuyện của bạn từ tin nhắn, hình ảnh đến video. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu như tin nhắn chẳng may bị mất đi thì bạn cũng có thể hoàn toàn thực hiện sao lưu và khôi phục lại một cách thủ công theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên máy tính và chọn biểu tượng hình bánh răng ở góc dưới bên trái màn hình.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 2: Truy cập vào mục Dữ liệu và chọn Xuất dữ liệu.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 3 : Khi ấy, trên màn hình hiển thị lựa chọn loại dữ liệu muốn xuất file gồm tin nhắn, hình ảnh, tập tin và video nên tùy theo nhu cầu, bạn tích chọn các kiểu dữ liệu mong muốn. Đồng thời, người dùng chọn nơi lưu file khôi phục ở mục Thiết lập bằng cách nhấn chọn Thay đổi.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 4: Sau khi nhấp chọn lệnh "Xuất dữ liệu", ứng dụng tự động xuất toàn bộ dữ liệu được sao lưu.

Bước 5: Tìm đến thư mục đã lưu file khôi phục từ Zalo để xem tin nhắn mong muốn.

Lưu ý khi khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video trên Zalo

Khi thực hiện khôi phục tin nhắn đã xóa trên Zalo bằng điện thoại hoặc máy tính, người dùng cần lưu ý một số vấn đề để hạn chế nguy cơ mất dữ liệu.

Thao tác càng sớm càng tốt: Nếu Zalo hiển thị tùy chọn hoàn tác ngay sau khi xóa tin nhắn, người dùng nên thực hiện ngay trong khoảng thời gian cho phép. Khi thông báo này biến mất, việc khôi phục trực tiếp sẽ không còn thực hiện được theo cách này.

Sao lưu dữ liệu thường xuyên: Nên chủ động sao lưu tin nhắn và các dữ liệu quan trọng trên Zalo. Bản sao lưu là cơ sở để khôi phục lại các cuộc trò chuyện trong trường hợp tin nhắn bị mất hoặc người dùng đổi thiết bị.

Kiểm tra tính năng sao lưu và đồng bộ: Người dùng nên kiểm tra cài đặt sao lưu, đồng bộ trên Zalo và đảm bảo dữ liệu quan trọng đã được lưu trước khi xóa hoặc chuyển sang thiết bị khác. Việc này giúp hạn chế tình trạng mất dữ liệu khi cần khôi phục tin nhắn.