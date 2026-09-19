Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy đăng ký xe, người dân lưu ý

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch online qua hình ảnh, không mua bán, đặt cọc hay chuyển tiền chỉ dựa trên hình ảnh, video Giấy đăng ký xe gửi qua mạng xã hội.

Trước tình hình các loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và liều lĩnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa ra cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, qua đó nhắm vào người dân giao dịch mua bán xe qua mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ việc làm và sử dụng giấy tờ giả nhằm qua mắt cơ quan chức năng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc hợp thức hóa xe gian, xe đang thế chấp ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng triệt để thành tựu công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ chỉnh sửa hình ảnh hiện đại, để làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe với mức độ ngày càng tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường.

Giấy tờ giả được tạo ra có hình thức rất giống thật, thậm chí được chỉnh sửa tỉ mỉ các thông tin về chủ xe, biển số, số khung, số máy nhằm che giấu triệt để nguồn gốc bất hợp pháp của phương tiện.

Các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, chào bán, dụ dỗ người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước qua hình ảnh, video giấy tờ giả rồi nhanh chóng chiếm đoạt.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thủ đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn đối với người dân, đặc biệt là những người mua bán xe qua mạng mà không kiểm tra trực tiếp. Người mua rất dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo "tiền mất tật mang", mua phải xe không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp hoặc thậm chí mất trắng tiền mà không nhận được phương tiện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" hoặc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự; tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nghiêm khắc.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch online qua hình ảnh, không mua bán, đặt cọc hay chuyển tiền chỉ dựa trên hình ảnh, video Giấy đăng ký xe gửi qua mạng xã hội.

Người mua phải trực tiếp kiểm tra phương tiện, yêu cầu bên bán lập hợp đồng mua bán và thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo đúng quy định.

Đồng thời, người dân cần đưa xe trực tiếp đến cơ quan Công an để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, kê khai, kiểm tra thực tế và đối chiếu chính xác số khung, số máy.

Tuyệt đối không vì ham rẻ hay mua bán nhanh gọn mà bỏ qua bước xác minh quan trọng; khi phát hiện dấu hiệu làm giả giấy tờ hoặc giao dịch bất thường, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn lừa đảo trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên, quyết liệt của lực lượng Công an Nhân dân nhằm giữ vững bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thượng tôn pháp luật, tích cực tuyên truyền và tố giác tội phạm; chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự và sự phát triển ổn định tại địa phương.﻿