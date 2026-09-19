Mua iPhone 18 Pro Max online, cần lưu ý gì để không bỏ lỡ ưu đãi?

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9.

Bên cạnh Apple Store Online, người dùng có thể đặt máy qua Apple Flagship Store trên Shopee hoặc các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Mỗi kênh có chính sách giao hàng, ưu đãi và hình thức thanh toán khác nhau, vì vậy người mua cần kiểm tra kỹ trước khi đặt hàng.

Chọn đúng kênh mua trước khi đặt hàng

Với người dùng ưu tiên mua trực tiếp từ Apple, Apple Store Online là lựa chọn quen thuộc. Sản phẩm được đặt hàng trực tuyến và giao tận nơi, đồng thời người mua có thể theo dõi thời gian giao dự kiến ngay trong quá trình đặt hàng.

Tuy nhiên, trong những đợt mở bán iPhone mới, các mẫu có màu hoặc dung lượng được quan tâm cao có thể nhanh chóng kín suất giao sớm. Vì vậy, nếu ưu tiên nhận máy trong những ngày đầu, người mua nên kiểm tra thời gian giao dự kiến trước khi hoàn tất đơn.

Người dùng có thể đặt mua iPhone 18 Pro và 18 Pro Max qua Apple Store Online, Apple Flagship Store trên Shopee và các đại lý ủy quyền. (Ảnh chụp màn hình)

Một lựa chọn khác là Apple Flagship Store trên Shopee. Đây là gian hàng chính hãng của Apple trên sàn thương mại điện tử, cho phép người dùng đặt mua iPhone trực tiếp trên nền tảng Shopee và tiếp cận các chương trình hỗ trợ riêng của sàn.

Đáng chú ý, Apple Flagship Store đang triển khai chương trình "Giao Nhanh" cho một số khu vực nội thành Hà Nội và TP.HCM. Chương trình áp dụng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, với giới hạn 120 suất nhanh nhất. Người mua cần kiểm tra điều kiện cụ thể tại mục "Giao Nhanh" trên gian hàng trước khi đặt. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi của từng đối tác cũng được cập nhật tại trang chủ Apple Flagship Store trên ứng dụng Shopee.

Apple Flagship Store trên Shopee áp dụng chương trình Giao Nhanh giới hạn cho một số đơn hàng iPhone 18 Pro và Pro Max. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khu vực nhận hàng, thời điểm đặt máy và số lượng suất còn lại đều có thể ảnh hưởng đến khả năng áp dụng chương trình. Người mua nên kiểm tra thông tin giao hàng ngay tại trang sản phẩm trước khi thanh toán.

Đại lý có thêm ưu đãi, trả góp và thu cũ

Nếu ưu tiên các chương trình tài chính, người mua có thể cân nhắc hệ thống bán lẻ ủy quyền. Các đại lý như Viettel Store, FPT Shop, CellphoneS, TopZone... thường triển khai thêm chính sách trả góp, thu cũ đổi mới, ưu đãi theo ngân hàng hoặc chương trình dành cho khách hàng thành viên.

Các chương trình trả góp, thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán được nhiều đại lý triển khai trong đợt mở bán iPhone 18. (Ảnh: CellphoneS)

Trong đợt mở bán iPhone 18, một số hệ thống đưa ra các gói ưu đãi kết hợp giữa thu cũ, giảm giá và trả góp. Chẳng hạn, Viettel Store công bố chương trình đặt trước iPhone 18 Pro với các ưu đãi gồm đổi điểm Viettel++, trợ giá thu cũ, bảo hành và hỗ trợ eSIM 5G.

Điểm cần lưu ý là giá niêm yết và giá thực trả có thể khác nhau đáng kể khi cộng các chương trình ưu đãi. Người mua không nên chỉ nhìn vào mức giảm được quảng cáo mà cần tính tổng số tiền phải thanh toán sau khi áp dụng điều kiện về thẻ ngân hàng, điểm thành viên, máy cũ hoặc phương thức trả góp.

Với hình thức trả góp, cần kiểm tra cả kỳ hạn, số tiền trả trước, phí chuyển đổi và điều kiện áp dụng. Một chương trình được quảng cáo "0%" vẫn có thể đi kèm những điều kiện riêng của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Tương tự, với chương trình thu cũ đổi mới, số tiền hỗ trợ thường phụ thuộc vào tình trạng thực tế của thiết bị. Mức giá hiển thị ban đầu có thể thay đổi sau khi đại lý kiểm tra máy.

Đặt iPhone online, đừng bỏ qua 5 thông tin

Điểm quan trọng nhất khi mua iPhone trong ngày mở bán là kiểm tra đúng phiên bản trước khi thanh toán. iPhone 18 Pro và Pro Max có nhiều lựa chọn về màu sắc và dung lượng, trong khi thời gian giao có thể khác nhau giữa từng phiên bản.

Người mua cũng nên kiểm tra kỹ tên gian hàng. Trên các sàn thương mại điện tử, việc mua từ gian hàng chính hãng hoặc đại lý ủy quyền giúp xác định rõ nguồn hàng, chính sách bảo hành và quyền lợi sau bán.

Thông tin giao hàng cũng cần được đọc kỹ, đặc biệt với những chương trình giới hạn số lượng. Trường hợp Apple Flagship Store trên Shopee, chương trình "Giao Nhanh" chỉ áp dụng cho một số khu vực nội thành Hà Nội và TP.HCM, đồng thời giới hạn 120 suất đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điều kiện cụ thể được cập nhật trên gian hàng và có thể phụ thuộc vào thời điểm đặt hàng.

Cuối cùng, người mua nên lưu lại hóa đơn điện tử, thông tin đơn hàng và chính sách đổi trả sau khi thanh toán. Với những sản phẩm có giá trị lớn như iPhone 18 Pro và Pro Max, việc kiểm tra đầy đủ thông tin đơn hàng trước khi xác nhận sẽ giúp hạn chế những phát sinh không đáng có trong quá trình nhận máy.

Trong bối cảnh iPhone 18 Pro và Pro Max đã chính thức lên kệ tại Việt Nam, người dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ đến cửa hàng trực tiếp. Apple Store Online phù hợp với người muốn đặt hàng trực tiếp từ Apple, Apple Flagship Store trên Shopee bổ sung các chương trình của nền tảng và giao nhanh giới hạn, trong khi hệ thống đại lý có thể tạo thêm lựa chọn về trả góp, thu cũ và ưu đãi thanh toán. Việc lựa chọn kênh nào vì vậy phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu về thời gian nhận máy, phương thức thanh toán và chương trình ưu đãi mà người mua muốn sử dụng.