Lý do nhiều người dùng iPhone thời gian gần đây thấy pin nhanh hết

Thời lượng pin bất ngờ rút ngắn khiến nhiều người dùng iPhone đặt câu hỏi. Câu trả lời có thể nằm ở những gì diễn ra âm thầm trong máy.

Sau khi cập nhật lên iOS 27, một số người dùng iPhone nhận thấy thiết bị tiêu thụ pin nhanh hơn bình thường, thậm chí máy có thể nóng lên dù không sử dụng nhiều.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy pin bị xuống cấp. Một số tác vụ hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động ở chế độ nền trong những ngày đầu sau khi nâng cấp, khiến mức tiêu thụ năng lượng tạm thời tăng lên.

Apple cho biết đây có thể là hiện tượng tạm thời do hệ thống tiếp tục thực hiện một loạt tác vụ ở chế độ nền sau khi cập nhật.

iPhone tiếp tục xử lý dữ liệu sau khi cập nhật

Theo Apple, sau khi cài đặt một bản cập nhật lớn, một số hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra trong nền. Hệ thống có thể lập chỉ mục lại dữ liệu để phục vụ các chức năng tìm kiếm, cập nhật dữ liệu của ứng dụng và hoàn thiện quá trình thiết lập những tính năng mới.

Phone có thể hao pin nhanh hơn trong những ngày đầu sau khi cập nhật iOS 27. (Ảnh: PhoneArena)

Đây cũng là lý do mức sử dụng pin có thể thay đổi trong thời gian ngắn sau khi cập nhật.

Với iOS 27, quá trình lập chỉ mục có thể liên quan đến lượng dữ liệu lớn được lưu trữ trên iPhone như ảnh, tin nhắn, tài liệu hay dữ liệu ứng dụng. Những thiết bị có nhiều dữ liệu có thể cần thêm thời gian để hoàn tất.

Trong giai đoạn này, người dùng có thể nhận thấy pin giảm nhanh hơn ngay cả khi không sử dụng máy liên tục. Thiết bị cũng có khả năng ấm hơn bình thường do bộ xử lý phải thực hiện thêm các tác vụ nền.

Apple xem đây là hiện tượng có thể xảy ra sau khi cập nhật phần mềm lớn, thay vì dấu hiệu cho thấy pin của iPhone đã xuống cấp ngay lập tức.

Không nên đánh giá thời lượng pin ngay sau khi lên iOS 27

Việc pin tụt nhanh trong vài giờ hoặc vài ngày đầu sau khi cập nhật không nhất thiết đồng nghĩa iOS 27 làm giảm thời lượng pin trong dài hạn.

iOS 27 là bản cập nhật hệ điều hành lớn mới nhất của Apple dành cho iPhone, được phát hành trong tháng 9. Bên cạnh những thay đổi về giao diện và tính năng, bản cập nhật cũng khiến hệ thống phải thực hiện thêm một số tác vụ xử lý dữ liệu ở chế độ nền sau khi cài đặt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thời lượng pin trên một số thiết bị có thể giảm tạm thời trong những ngày đầu. (Ảnh: Apple)

Hệ thống cần thời gian để hoàn tất các công việc hậu cập nhật. Khi quá trình này kết thúc, mức tiêu thụ năng lượng có thể trở lại trạng thái ổn định hơn.

Vì vậy, nếu iPhone vừa được nâng cấp lên iOS 27 và xuất hiện tình trạng hao pin, người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong vài ngày trước khi đưa ra đánh giá.

Một cách đơn giản để hỗ trợ quá trình này là cắm sạc cho iPhone qua đêm và duy trì kết nối Wi-Fi. Đây là khoảng thời gian thiết bị có thể tiếp tục hoàn thành các tác vụ mà không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng trong ngày.

Người dùng cũng nên cập nhật các ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Một số ứng dụng chưa được tối ưu cho phiên bản iOS mới có thể hoạt động không ổn định hoặc tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bình thường.

Khi nào cần kiểm tra lại tình trạng pin?

Nếu iPhone vẫn hao pin bất thường sau vài ngày, người dùng có thể kiểm tra mục Pin trong phần Cài đặt để xác định nguyên nhân.

Tại đây, hệ thống hiển thị những ứng dụng và hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin này giúp xác định liệu mức tiêu thụ pin đến từ một ứng dụng cụ thể hay hoạt động của hệ thống.

Trong trường hợp một ứng dụng liên tục chiếm tỷ lệ sử dụng pin cao, người dùng có thể kiểm tra thời gian hoạt động nền, cập nhật ứng dụng hoặc cân nhắc gỡ và cài đặt lại.

Tình trạng sức khỏe pin cũng là yếu tố cần xem xét. Một viên pin đã suy giảm dung lượng sẽ có thời gian sử dụng ngắn hơn, bất kể iPhone đang chạy phiên bản iOS nào.

Do đó, nếu thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài và tình trạng hao pin tiếp diễn sau khi hệ thống hoàn tất các tác vụ hậu cập nhật, nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở iOS 27.

Với những iPhone mới cập nhật, việc pin tụt nhanh trong thời gian đầu vì thế chưa đủ để kết luận bản cập nhật gây hao pin lâu dài. Người dùng nên chờ hệ thống hoàn tất quá trình xử lý nền, sau đó theo dõi lại mức tiêu thụ năng lượng trong vài ngày để có đánh giá chính xác hơn.

Tham khảo 9to5Mac