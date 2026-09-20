4 điểm cần đặc biệt lưu ý mà tất cả người làm hộ chiếu online cần biết

Khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, người dân cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai.

Thông tin người dân cần kê khai

Hiện nay, việc ứng dụng dữ liệu dân cư và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân thuận lợi hơn khi đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, đặc biệt là khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Thông tin của công dân được kết nối, khai thác và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, đối với những thông tin cơ bản đã có trong cơ sở dữ liệu, người dân không phải kê khai lại, như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân.

Người dân chủ yếu cần bổ sung những thông tin còn thiếu theo yêu cầu của hồ sơ, như: ảnh chân dung, số điện thoại, thư điện tử, nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, thông tin hộ chiếu phổ thông được cấp lần gần nhất (nếu có) và nội dung đề nghị cấp hộ chiếu.

Ảnh hưởng trong trường hợp khai sai thông tin

Thông tin do người dân cung cấp trong hồ sơ sẽ được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý. Trong thực tế, một số trường hợp thông tin được kê khai chưa chính xác do nhập nhầm, không kiểm tra lại trước khi gửi hồ sơ hoặc do thông tin trong các cơ sở dữ liệu chưa thống nhất. Cũng có trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu cố ý cung cấp thông tin nhân thân không đúng.

Việc thông tin kê khai không chính xác có thể làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phải kiểm tra, đối chiếu hoặc xác minh trước khi giải quyết. Đồng thời, thông tin không chính xác có thể gây khó khăn trong quá trình sử dụng hộ chiếu, như khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh hoặc đề nghị cấp thị thực. Đối với trường hợp cố ý khai báo không trung thực, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để hạn chế sai sót và tránh phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân:

- Kiểm tra kỹ thông tin nhân thân trước khi hoàn tất hồ sơ.

- Đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến, thận trọng khi nhập, kiểm tra và gửi thông tin.

- Đọc lại toàn bộ nội dung hồ sơ trước khi xác nhận, đặc biệt là các thông tin liên quan đến nhân thân.

- Chỉ gửi hồ sơ khi đã chắc chắn các thông tin được kê khai là chính xác, đầy đủ.

Nếu phát hiện thông tin đã kê khai bị sai hoặc có sự không thống nhất với thông tin nhân thân, người dân cần chủ động liên hệ hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để được kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đang ngày càng tạo thuận lợi cho người dân. Việc khai thác dữ liệu dân cư, sử dụng định danh điện tử và triển khai các phương thức nộp hồ sơ trực tuyến góp phần giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông. Tuy nhiên, để những tiện ích này phát huy hiệu quả, người dân cần chủ động kiểm tra và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp trong hồ sơ. Việc kê khai chính xác ngay từ đầu không chỉ giúp hồ sơ được giải quyết thuận lợi, nhanh chóng mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi của chính người sử dụng hộ chiếu.

Nguồn Cổng TTĐT về Xuất nhập cảnh Việt Nam