Việt Nam sắp có tuyến LRT 9.000 tỷ đồng đầu tiên: 'Dải lụa' 4.200 tấn thép kết nối 2 đầu hòn đảo 574km2 'hấp dẫn' top đầu thế giới

Tuyến đường sắt nhẹ LRT dài 17,59 km, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn lắp ray. Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình được kỳ vọng mở ra một cách mới để du khách di chuyển và khám phá Phú Quốc.

Tuyến tàu "văn hóa du lịch" độc đáo

Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn mà trải nghiệm du lịch trên đảo có thể thay đổi đáng kể trong vài năm tới. Bên cạnh sân bay mở rộng, các tuyến đường mới và chuỗi công trình phục vụ APEC 2027, một tuyến tàu điện nhẹ đang dần thành hình, nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực Nam đảo.

Tính tới giữa tháng 9, chỉ sau chưa đầy 2 tuần kể từ ngày những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1 km ray khổ tiêu chuẩn 1.435 mm đã được rải xuống nền đường, chuẩn bị cho việc cố định và lắp đặt hoàn thiện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Tuyến LRT Phú Quốc được kỳ vọng trở thành một biểu tượng giao thông tại đảo Ngọc. Ảnh minh họa: Sun Group.

Từng thanh ray dài 25 m, nặng khoảng 1,5 tấn lần lượt được đưa vào vị trí, ghép nối thành những đoạn ray đầu tiên của tuyến LRT. Toàn bộ tuyến LRT bao gồm 2.850 thanh ray, hơn 4.200 tấn thép sẽ trải dài trên công trường, từng bước định hình một “dải lụa thép” chạy dọc Nam đảo.

Các chi tiết thiết kế, sắp đặt, vật liệu sơn đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu sự tiện nghi. Ảnh minh họa: Sun Group.

Đây là tuyến LRT đầu tiên tại Phú Quốc, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Tuyến gồm 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và một ga ngầm; khoảng 14,3 km đi trên mặt đất, 1,3 km trên cao và khoảng 2 km đi ngầm.

Thay vì để các nhà ga mang một ngôn ngữ kiến trúc giống nhau, thiết kế tuyến LRT đưa vào mỗi điểm dừng một câu chuyện riêng. Từ sân bay, hành trình bắt đầu tại ga Tây Bắc, nơi kiến trúc gợi nhắc những ngôi nhà trình tường và cảnh quan vùng núi phía Bắc.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc nằm tại sân bay – một trong sáu nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh minh họa: Sun Group.

Tiếp đó là ga Hà Nội, lấy cảm hứng từ phố cổ, với những đường nét gợi vỉa hè và kiến trúc đô thị truyền thống của Thủ đô.

Đến ga Huế, màu sắc và hình khối chuyển sang dấu ấn cố đô, kết hợp kiến trúc hiện đại với những chi tiết gợi không gian cung đình.

Trong khi đó, ga Tây Nguyên khai thác hình ảnh nhà rông, đại ngàn, cồng chiêng và những tầng thác. Ga Sài Gòn lại mang tinh thần đô thị trẻ trung, với đường cong mái vòm gợi liên tưởng đến kiến trúc Bưu điện Trung tâm TP.HCM.

Điểm cuối là ga Đảo Ngọc, cũng là ga ngầm kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Không gian nơi đây khai thác hình tượng “cá chép hóa rồng”, đồng thời đưa nghề làm nước mắm truyền thống của Phú Quốc vào thiết kế nội thất thông qua hình ảnh muối biển, cá và chuyển động dưới nước.

Nhà ga Hà Nội được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ. Ảnh minh họa: Sun Group.

Như vậy, với một chuyến tàu, du khách có thể lần lượt trải nghiệm không gian đặc sắc tới từ nhiều vùng văn hóa của Việt Nam. Đây cũng là lý do tuyến LRT có thể trở thành một phần của trải nghiệm du lịch độc đáo khi tới Phúc Quốc, thay vì đơn thuần là phương tiện di chuyển.

Rút ngắn khoảng cách giữa 2 đầu đảo Phú Quốc

Theo thiết kế, các đoàn tàu LRT sử dụng 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100 km/h. Công suất vận chuyển dự kiến khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ở Nam đảo, rút thời gian di chuyển xuống khoảng 20 phút.

Điểm đáng chú ý là tuyến đường sắt này không nằm tách biệt khỏi hệ thống giao thông mới đang được xây dựng tại Phú Quốc. LRT chạy trên trục ĐT.975, tuyến đường có mặt cắt rộng 62 m, gồm 10 làn xe cơ giới và tích hợp không gian cho đường sắt nhẹ. Trục này kết nối sân bay với khu vực Trung tâm APEC và tiếp tục kết nối vào Đại lộ APEC.

Trong bức tranh lớn, LRT là một mắt xích trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc, gồm sân bay mở rộng, đường giao thông, Trung tâm Hội nghị APEC, hệ thống khách sạn và các khu đô thị - nghỉ dưỡng.

Điều này tạo ra một thay đổi đáng chú ý với ngành du lịch đảo: sân bay, khu vực tổ chức sự kiện và các điểm nghỉ dưỡng phía Nam được đặt trên cùng một trục kết nối bằng phương tiện công cộng khối lượng lớn.

LRT được xây dựng trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong ngắn hạn, tuyến tàu là một phần của hệ thống giao thông phục vụ sự kiện quốc tế này.

Theo kế hoạch mới nhất được công bố, dự án hướng tới hoàn thành chạy thử trong năm 2027 và khai thác thương mại sau đó. Ở giai đoạn đầu, dự kiến có 6-10 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, vận hành bằng năng lượng sạch; quy mô đầu tư cho phép tổng số đoàn tàu có thể lên tới 14 đoàn.

Sau APEC, tuyến tàu điện nối sân bay với Nam đảo có thể khiến cách du khách lựa chọn điểm lưu trú, vui chơi và di chuyển trên Phú Quốc thay đổi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ô tô hoặc taxi cho hành trình từ sân bay tới các khu nghỉ dưỡng, du khách có thêm một phương tiện công cộng tốc độ cao, đồng thời có thể tiếp cận chuỗi điểm đến nằm dọc trục Nam đảo.