Món ăn này nấu chỉ trong 3 phút nhưng khi mở nắp nồi ra là cả nhà hau háu nhìn, sẵn đũa chờ gắp

Cách nấu món ăn này rất đơn giản và nhanh, chỉ cần 3 phút rim trực tiếp trong nồi đất mà không cần thêm một giọt nước nào, để hơi nóng của nồi làm dậy lên hương vị nguyên bản của nguyên liệu.

Trong tất cả các món nấu trong nồi đất, ngoài gà nấu nồi đất, tôi cũng rất thích chế biến món mực rim trong nồi đất. Sáng nay tôi ra chợ, gặp được thời điểm mực tươi mới về, tôi liền mua 6 con. Do đó, trong bữa ăn hôm nay, tôi sẽ làm một món thơm lừng mà cả nhà yêu thích. Món ăn này chỉ cần khi mở nắp nồi ra thôi là lập tức thu hút những ánh mắt hau háu của 2 đứa con tôi - thơm ngon tuyệt vời! Cách nấu món ăn này rất đơn giản và nhanh, mực được rim trực tiếp trong nồi đất mà không cần thêm một giọt nước nào, để hơi nóng của nồi làm dậy lên hương vị nguyên bản. Giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi các bước chi tiết nấu món ăn này nhé!

Nguyên liệu để làm món mực rim gừng cát và hành tây

6 con mực tươi, 1 củ hành tây nhỏ, 1 miếng gừng cát, 1 muỗng canh nước sốt hàu, vài giọt nước tương và 1 muỗng canh dầu ăn.

Cách làm món mực rim gừng cát và hành tây

Bước 1: Mực mua về, trước tiên bạn bóc lớp màng trong suốt bao quanh rồi rút bỏ lớp vỏ cứng trong suốt ở lưng mực. Tiếp theo, lấy túi mực ra khỏi bụng mực. Nếu vô tình làm thủng túi mực trong quá trình này, hãy rửa sạch kỹ bằng nước sạch. Sau khi sơ chế mực xong thì hãy rửa sạch rồi để ráo nước.

Bước 2: Tiếp theo, khía vài đường cắt trên mực, nhưng lưu ý đừng cắt rời hẳn. Điều này không chỉ giúp món ăn trông đẹp mắt hơn mà còn giúp mực thấm gia vị tốt hơn, hương vị sẽ thơm ngon hơn. Đồng thời, nó cũng giúp mực không bị trượt khỏi đĩa khi bạn bày lên bàn ăn. Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ. Gừng cát rửa sạch và băm vụn rồi để riêng.

Bước 3: Ướp mực đã sơ chế với 1 muỗng canh dầu hào và một chút nước tương trong khoảng 15 phút. Tiếp theo, bạn phết đều xuống đáy nồi đất 1 thìa dầu dầu ăn. Sau đó đun nóng dầu rồi cho hành tây cắt hạt lựu vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo nhanh chóng cho mực vào nồi. Rắc gừng cát băm nhỏ lên trên mực.

Bước 4: Đậy nắp nồi lại, điều chỉnh lửa bếp ở mức nhỏ rồi rim trong khoảng 3-4 phút. Sau đó tắt bếp ngay lập tức, thêm lá rau mùi vào để trang trí món ăn. Như vậy là món ăn thơm lừng, giòn ngọt thấm hương vị đã hoàn thành. Món ăn này rất đưa cơm.

Lưu ý quan trọng khi nấu món ăn:

1. Những người dị ứng với hải sản, hành tây, gừng cát hoặc các loại thực phẩm tương tự không nên dùng món này.

2. Nếu mực bạn mua không còn tươi lắm/hoặc mực đông lạnh, dù bạn nấu món hầm hay xào, tốt nhất nên chần sơ qua nước sôi khoảng 10 giây trước khi nấu. Điều này sẽ giúp mực không tiết ra nước và cũng làm giảm mùi tanh!