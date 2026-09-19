Cà Phê Đạo Việt Nam tạo dấu ấn trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản

Mới đây, Thiền Cà Phê – phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo – được giới thiệu tại Nhật Bản.

Đây là nỗ lực tiếp tục ghi dấu mốc đặc biệt trên hành trình nỗ lực đưa cà phê Việt Nam từ thức uống thông thường lên tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần,… tới cà phê triết đạo của Trung Nguyên Legend, nhằm "‏ ‏tập trung đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới bằng cà phê đạo, đóng góp vào nền văn minh nhân loại chứ không chỉ xuất khẩu bình thường‏ ‏". ‏

‏Trung Nguyên Legend đưa Cà Phê Đạo đến quê hương Trà Đạo Nhật Bản ‏

‏Chương trình "Viet Nam Day 2026" với chủ đề "Discover Viet Nam – Connect Kyushu" diễn ra từ 12 - 13/9/2026 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp cùng các địa phương Việt Nam, các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tổ chức. Đây là sự kiện ngoại giao văn hóa và xúc tiến thương mại quy mô lớn hướng đến thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, kinh tế và nhân dân Việt Nam – Nhật Bản. ‏

‏Là thương hiệu quốc gia, Trung Nguyên Legend được mời đồng hành giới thiệu văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam đến lãnh đạo các địa phương Nhật Bản, đại diện các tổ chức hữu nghị, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp cùng hàng nghìn kiều bào và người dân sở tại. ‏

‏Thống đốc tỉnh Fukuoka và Phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và Phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền Cà Phê trong chương trình "Viet Nam Day 2026".

‏Nổi bật, cùng hàng nghìn ly cà phê năng lượng tuyệt ngon phục vụ chương trình tại công viên Trung tâm Tenjin, sáng 13/9/2026, Trung Nguyên Legend đã đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka lần đầu tiên tổ chức phiên trải nghiệm Thiền Cà Phê với sự tham gia của Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng các tỉnh Saga và Kagoshima, đại diện các tổ chức cùng Ngoại giao đoàn Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan. ‏

‏Bà Virsa Perkins - Lãnh sự trưởng Hoa Kỳ tại Fukuoka, Nhật Bản (bên phải) cùng các đại biểu trải nghiệm Thiền Cà Phê và nhận định "đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt".

‏Trong không gian trang trọng và tĩnh tại tại trụ sở Tổng lãnh sự quán, các vị khách mời tham gia trải nghiệm Thiền Cà Phê được hướng dẫn thanh lọc Thân – Tâm – Trí, tạo tác và thưởng lãm cà phê theo tinh thần Hòa – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm – Tôn Tạo. Phiên trải nghiệm Thiền Cà Phê đã tạo ấn tượng sâu sắc đến các vị khách về nét đẹp văn hóa, triết lý và tinh thần cà phê đến từ Việt Nam ngay tại quê hương Trà Đạo Nhật Bản. ‏

‏Ông Ramkumar C - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Fukuoka và phu nhân (thứ hai và ba từ trái sang) trải nghiệm Thiền Cà Phê trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản.

‏Khác với cách nhìn cà phê là thức uống thông thường, Trung Nguyên Legend xem cà phê là động lực của nền kinh tế sáng tạo, một thực thể sống của văn hóa và một di sản có khả năng "kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh". Theo đó, dấu ấn Cà Phê Đạo ngay trên quê hương Trà đạo Nhật Bản tại "Viet Nam Day 2026" không chỉ góp phần kết nối ngoại giao, văn hóa giữa hai nước, mà còn đánh dấu một bước tiến giàu ý nghĩa trong hành trình định danh văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. ‏

‏Cà Phê Đạo – một ngôn ngữ mới của ngoại giao văn hóa thế giới ‏

‏Trước chương trình "Viet Nam Day 2026" tại Fukuoka, Nhật Bản, Thiền Cà Phê – một phương thức thực hành nền tảng Cà Phê Đạo đã trở thành một trong những trải nghiệm văn hóa đặc biệt trong các chương trình ngoại giao, văn hóa của Việt Nam với thế giới.‏

‏Thiền Cà Phê, một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam đang trở thành ngôn ngữ ngoại giao văn hóa.

‏Ngày 25/7/2026, trong chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố" do Sở Ngoại vụ Tp.HCM tổ chức, cùng với những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, các Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế đã tham gia Thiền Cà Phê tại không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend. Trong không gian đối thoại và kết nối văn hóa, ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP. HCM chia sẻ ‏ ‏"trải nghiệm Thiền cà phê đã làm bừng tỉnh các giác quan"‏ ‏ và cho rằng ‏ ‏"cà phê không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt mà còn là giá trị văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới".‏

‏Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM (mặc áo xanh) cho biết: "Trải nghiệm Thiền Cà Phê đã làm bừng tỉnh các giác quan".

‏Trước đó, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Bảo tàng Thế Giới Cà Phê trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đánh giá đây là một "‏ ‏trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có‏ ‏". Tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào tháng 4.2026, các đại sứ, tổng lãnh sự quốc tế cũng chia sẻ những cảm nhận đặc biệt về triết lý, văn hóa Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam sau phiên Thiền Cà Phê tại Làng Cà Phê Trung Nguyên. ‏

‏Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bên phải) trải nghiệm Thiền Cà Phê và cho biết đây là "trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt".

‏Ông Renzo Moro, Trưởng bộ phận Nông nghiệp, đại diện đại sứ quán Ý tại Việt Nam chia sẻ: ‏ ‏"Khác với phong cách thưởng thức cà phê espresso của Ý rất nhanh, ‘Thiền cà phê’ mở ra một không gian tĩnh tại, nơi năng lượng cà phê được cảm nhận từ bên trong và lan tỏa kết nối con người. Đây là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời". ‏ ‏Đặc biệt, với ông Hasan Barit, Phó Trưởng phái đoàn, đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, "‏ ‏trải nghiệm Thiền cà phê nhắc nhở tôi về việc quay về bên trong mình, sự biết ơn và chiêm nghiệm nội tâm". ‏

‏Á hậu Elisabeth Reynés (bên phải) cùng Top 3 Miss World 2026 trải nghiệm Thiền Cà phê trong hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam tại vòng chung kết Miss World.

‏Với sự kết nối tinh tế giữa hương vị, âm thanh, nghi thức và sự tỉnh thức cùng hội tụ trong mỗi khoảnh khắc Thiền Cà Phê, Cà Phê Đạo không dừng ở một hệ tư tưởng được diễn giải bằng ngôn từ mà được cụ thể hóa bằng sản phẩm, nghi thức thưởng lãm và những không gian "cà phê – văn hóa – lối sống", giúp đánh thức giác quan, nuôi dưỡng sự chú tâm tĩnh tại, khơi mở chiều sâu nội tâm và tái lập kết nối hài hòa giữa cá nhân với cộng đồng. Đây chính là cách Cà Phê Đạo vượt qua ranh giới ngôn ngữ, kết nối những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau cùng đối thoại, sẻ chia và vượt qua khác biệt.‏

‏Từ Buôn Ma Thuột đến khát vọng định danh Cà Phê Đạo trên toàn cầu ‏

‏Là thương hiệu hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trên hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, cùng hệ sản phẩm cà phê năng lượng và chuỗi không gian văn hóa thưởng lãm cà phê đặc sắc liên tục phát triển trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng tầm giá trị cà phê thành triết lý định hình thành lối sống.‏

‏Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - nơi khởi phát Cà Phê Đạo đang từng bước trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

‏Trước dấu ấn Cà Phê Đạo trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản, cùng các bài khảo luận "Cà phê triết đạo" được công bố rộng rãi nhằm đưa ra những kiến giải mới về cà phê, nâng tầm cà phê thành năng lượng của sự tỉnh thức, sáng tạo và triết lý, Trung Nguyên Legend đã hợp tác cùng các hãng thông tấn hàng đầu thế giới Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg… thực hiện những bộ phim đặc sắc về thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột đến văn hóa, triết lý cà phê Việt Nam. ‏

‏Triết lý Cà Phê Đạo được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg… lan tỏa và tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu.

‏‏Trong đó, phim tài liệu "The Tao of Coffee" do Warner Bros.‏ ‏ ‏ ‏Discovery phát sóng năm 2023, lần đầu giới thiệu đến khán giả toàn cầu Thiền Cà Phê. Theo Discovery, "‏ ‏mọi cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend trong việc nâng cao giá trị cà phê Việt Nam không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến lối sống cà phê, và được truyền tải sâu sắc bởi thứ mà Trung Nguyên Legend gọi là Cà Phê Đạo, hay là Con đường của cà phê‏ ‏". ‏

‏Đến tháng 12/2024, Discovery tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng cho cộng đồng ý nghĩa sâu sắc của triết lý Cà Phê Đạo trong phim "The Awakenings of Coffee". Discovery cho thấy cách Trung Nguyên Legend khẳng định mạnh mẽ: "‏ ‏Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là lối sống, một nguồn cảm hứng và năng lượng, được gọi là Cà phê đạo‏ ‏". ‏

‏Trải nghiệm Thiền Cà Phê, Bà Vanusia Nogueira - Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) chia sẻ: "Chưa bao giờ nghĩ rằng cà phê lại được thưởng thức rất nghệ thuật và đầy triết lý như cách sáng tạo của Trung Nguyên Legend".

‏Cùng Discovery, hãng truyền thông quốc tế ‏ ‏CNN‏ ‏ cũng lan tỏa triết lý Cà Phê Đạo trong bài viết "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty". CNN nhận định Thiền Cà Phê là một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo, được "‏ ‏lấy cảm hứng, năng lượng và trí tuệ từ chính cà phê và di sản rộng lớn của nó‏ ‏", nhằm thúc đẩy sự tỉnh thức và giàu có toàn diện bằng các nguyên tắc ứng xử Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách nhiệm và Tôn Tạo. ‏

‏Ông Marc Evans Knapper, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là "trải nghiệm sâu sắc".

‏Đến nay, triết lý Cà phê Đạo đến từ Việt Nam, do Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn, mở ra tương lai bền vững cho cộng đồng nhân loại đã được lan tỏa trên toàn cầu. Trung Nguyên Legend được giới truyền thông quốc tế Discovery, CNN, Bloomberg ghi nhận là biểu tượng của "The Tao of Coffee".‏

‏Đồng thời, Trung Nguyên Legend đang tiếp tục đồng hành hành UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Học viện Cà phê, góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là nơi khởi phát Cà Phê Đạo, cũng như ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM về việc phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo‏ ‏"Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo". ‏ ‏Đây là những nỗ lực ‏ ‏tiếp nối chuỗi sự kiện diễn đàn di sản cà phê thế giới mà Trung Nguyên Legend đồng hành ‏ ‏cùng trường Đại học Văn hóa TP.HCM, UNESCO và UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm ‏ ‏từng bước đưa cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đến Cà Phê Đạo thành di sản sống chung của nhân loại.‏

‏Thiền Cà Phê do Trung Nguyên Legend sáng tạo được Discovery nhận định "biến cà phê từ một đồ uống thông thường trở thành một phong cách sống, lối sống".

‏Với những giá trị khác biệt, đặc biệt, duy nhất, triết lý Cà Phê Đạo đang góp phần đưa cà phê Việt Nam vượt khỏi giá trị của một thức uống để trở thành ngôn ngữ văn hóa, ngoại giao, kết nối con người bằng sự tỉnh thức, tôn trọng và hòa hợp. Nếu người Nhật đã định hình Trà Đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà, thì Cà Phê Đạo sẽ là một biểu tượng của bản sắc Việt Nam trên toàn cầu, và là một di sản sống được cộng đồng thực hành, trao truyền và không ngừng sáng tạo, hướng con người đến lối sống mới tỉnh thức./.