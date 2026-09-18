Giữa tháng 9 là "thời điểm vàng" củng cố sức khỏe mùa thu: 3 món ăn đơn giản mà ngon lại giúp dưỡng ẩm, bổ tỳ vị

Những món ăn này đặc biệt dành cho những người bị khô da, yếu tỳ vị vào tháng 9. Chúng cực kỳ dễ chế biến và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Vào giữa đến cuối tháng 9, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đột nhiên tăng lên. Nhiều người vội vàng bồi bổ cơ thể ngay khi mùa thu đến, ăn nhiều thịt và thực phẩm chức năng, dẫn đến hậu quả là cổ họng khô khốc, chán ăn, nóng trong người, khó tiêu và buồn ngủ vào buổi sáng. Đây là một trường hợp điển hình của tình trạng khô hanh mùa thu gây hại cho tỳ vị.

Giữ gìn sức khỏe mùa thu không phải là việc điên cuồng uống thực phẩm chức năng, mà là ăn đúng loại rau củ theo mùa. Hôm nay chúng chia sẻ 3 món ăn đơn giản, phổ biến trong các gia đình nhưng ít người biết đến lợi ích sức khỏe của chúng. Những món ăn này đặc biệt dành cho những người bị khô da, yếu tỳ vị vào tháng 9. Chúng cực kỳ dễ chế biến và phù hợp với mọi lứa tuổi.

1. Bí đao xào: "Chuyên gia dưỡng ẩm" bị đánh giá thấp nhất mùa thu

Nhiều người cho rằng bí đao chỉ thích hợp cho mùa hè, nhưng thực tế, ăn bí đao vào tháng 9 thậm chí còn giúp bổ sung nước tốt hơn cả ăn lê. Bí đao vào đầu thu có tính thanh mát nhưng không lạnh. Công dụng chính của nó là: Thanh nhiệt, giảm khô da mùa thu và không gây hại cho tỳ vị.

Sau một mùa hè nóng ẩm, lượng nhiệt dư thừa trong cơ thể dễ dàng dẫn đến khô miệng, cáu gắt và ngủ không ngon giấc vào mùa thu. Bí đao có hàm lượng nước rất cao, có thể dưỡng ẩm cho các cơ quan nội tạng, giảm khô rát, không gây hại cho dạ dày và ruột như các loại trái cây có tính mát khác.

Cách làm món bí đao xào

Gọt vỏ, bỏ ruột và hạt rồi rửa sạch bí đao. Sau đó cắt bí đao thành từng lát mỏng. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào. Đợi khi dầu nóng thì cho phần gốc hành lá vào xào thơm. Tiếp theo cho bí đao vào xào đến khi chuyển hơi trong thì thêm gia vị, bột nêm vị gà rồi xào đều cho đến khi chín. Thêm chút hành lá thái nhỏ rồi lấy món ăn ra đĩa.

Món ăn này có vị thanh mát, không ngấy, giúp cấp ẩm và làm dịu da khô vào mùa thu, rất thích hợp để ăn trong mùa này. Nhiều người không biết rằng ăn nhiều bí đao hiệu quả hơn uống nhiều nước trong việc điều trị táo bón và da khô do thời tiết khô hanh mùa thu gây ra.

2. Đậu bắp xào trứng: Cách số 1 để bổ sung năng lượng và xua tan mệt mỏi

Cảm giác dễ nhận thấy nhất trong tháng 9 của hầu hết mọi người là mặc dù ngủ đủ giấc, nhưng vẫn cảm thấy yếu ớt và uể oải suốt cả ngày. Đây chính là điều mà người xưa gọi là "sự mệt mỏi mùa thu". Đậu bắp là một loại rau màu vàng được thu hoạch vào cuối mùa thu, và nó rất giàu polysaccharid thực vật và mucoprotein. Ưu điểm lớn nhất của nó là: Nhẹ nhàng nuôi dưỡng cơ thể, không quá nóng cũng không quá nhờn, và giúp giảm mệt mỏi.

Đối với người trung niên và người cao tuổi có thể trạng yếu, tuần hoàn máu kém và dễ mệt mỏi, ăn đậu bắp vào mùa thu thích hợp hơn so với ăn các loại thịt giàu dinh dưỡng.

Cách làm món đậu bắp xào trứng

Rửa sạch rồi chần đậu bắp trong nước sôi có pha chút muối khoảng 1 phút. Vớt đậu bắp ra, thả vào chậu nước lạnh. Sau đó thái đậu bắp thành từng khúc. Đập trứng vào bát, thêm chút xíu muối rồi đánh tan cho hòa quyện. Đun nóng một chut dầu trong chảo, cho trứng vào chiên đến khi bắt đầu đông đặc thì dùng phới đảo đều thành những miến nhỏ. Lấy trứng ra rồi thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng cho một chút tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho đậu bắp vào xào đều, nêm chút gia vị, bột nêm vị gà, đảo cho hòa quyện. Khi đậu bắp chín khoảng 80% thì cho trứng vào rồi đảo đều. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi lấy ra đĩa.

Chất nhầy trong đậu bắp là một chất bảo vệ dạ dày tự nhiên, vì vậy những người có dạ dày và lá lách nhạy cảm, dễ bị đau nhẹ nên ăn nhiều đậu bắp hơn vào mùa thu.

3. Rau sam xào: Món ăn có tính mát tự nhiên vào mùa thu

Nhiều người coi rau sam là một loại rau dại, nhưng thực tế, nó lại là món ăn nhà làm mát mẻ và sảng khoái nhất để thưởng thức vào tháng 9. Nhiều người gặp phải các triệu chứng như khô và ngứa họng, loét miệng, nứt khóe miệng và nóng bừng người sau khi mùa thu bắt đầu. Rau sam có tính chất dịu nhẹ, thanh nhiệt mà không gây lạnh, đặc biệt được sử dụng để giảm khô da và chứng nóng trong người vào mùa thu. Nó giàu vitamin và chất xơ, có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa, kích thích ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa. Rất thích hợp để ăn vào mùa thu.

Cách làm món rau sam xào

Rửa sạch rau sam rồi để ráo nước. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả rau sam vào chần sơ. Vớt rau sam ra, thả vào nước lạnh để làm nguội. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rôi đun nóng. Sau đó thêm tỏi băm vào xào thơm. Tiếp đó cho rau sam đã ráo nước vào, đảo đều. Nêm gia vị, bột nêm vị gà vào, đảo cho đến khi hòa quyện và rau chín.

Lưu ý quan trọng:

Đối với những người dễ bị nóng trong người vào mùa thu, ăn món này hai lần một tuần sẽ nhẹ nhàng hơn và ít gây khó chịu cho dạ dày hơn so với uống trà thảo dược.

Mùa thu không phải là thời điểm thích hợp để sử dụng các loại thuốc bổ quá liều hoặc mạnh. Bí quyết để bồi bổ sức khỏe nằm ở những đặc tính dịu nhẹ, ôn hòa và có lợi cho tỳ vị của nó. Bí đao làm ẩm da khô, đậu bắp giúp giảm mệt mỏi, rau sam thanh nhiệt. Đây đều là những nguyên liệu thông thường, giá cả phải chăng, nhưng chúng lại hoàn hảo giải quyết các vấn đề thường gặp nhất về khô da, mệt mỏi, và suy yếu tỳ vị vào tháng 9 mùa thu.