Hôm qua - 17/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 1 máy bay lạ hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được nhận xét là khác lạ so với những chiếc máy bay thông thường?

Ngày 17/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay thân trắng, phần đuôi nổi bật với dòng chữ G700. Đây không phải loại máy bay khai thác trên các chuyến thương mại thường lệ chở hàng trăm hành khách, mà là Gulfstream G700 - một dòng chuyên cơ thương gia của Gulfstream Aerospace.

Đáng chú ý, TP.HCM chỉ là một điểm dừng trong hành trình của chiếc máy bay này tại Việt Nam.

Sau khi xuất hiện ở Tân Sơn Nhất, chiếc G700 mang màu sơn “house livery” đặc trưng của Gulfstream tiếp tục di chuyển tới Hà Nội. Đến sáng 18/9, chuyên cơ lại thực hiện thêm một chặng bay về miền Trung và hạ cánh xuống sân bay Phù Cát.

Nếu nhìn riêng từng chặng, hành trình TP.HCM - Hà Nội - Phù Cát không phải những quãng đường đặc biệt dài. Tuy nhiên, điều khiến chuyến đi gây chú ý nằm ở chính mẫu máy bay thực hiện hành trình này. G700 vốn được thiết kế để phục vụ những chuyến bay đường dài, có khả năng vượt hơn 14.000 km trong một hành trình.

Máy bay đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó di chuyển ra Hà Nội, và cuối cùng bay vào Gia Lai, hạ cánh tại sân bay Phù Cát

Bởi vậy, việc một chiếc chuyên cơ có khả năng bay xuyên lục địa liên tiếp xuất hiện tại ba sân bay của Việt Nam trong thời gian ngắn khiến điểm đến cuối cùng - Phù Cát - cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Sân bay Phù Cát dẫn tới một trong những vùng du lịch nổi tiếng

Sân bay Phù Cát hiện nằm tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, đồng thời là cửa ngõ hàng không quan trọng kết nối khu vực phía Đông của tỉnh với Quy Nhơn và dải du lịch ven biển.

Từ sân bay, du khách có thể tiếp cận khu vực Quy Nhơn - điểm đến từ lâu nổi tiếng với những bãi biển, vịnh nhỏ, làng chài cùng cảnh quan còn giữ nhiều nét tự nhiên. Quy Nhơn cũng được Lonely Planet đưa vào danh sách 25 điểm đến trong Best in Travel 2026.

Trong đó, dải ven biển Nhơn Lý - Eo Gió là một trong những khu vực được nhiều du khách biết tới. Bên cạnh cảnh quan biển, nơi đây đã hình thành hệ thống lưu trú và nghỉ dưỡng với những cái tên như The Ocean Resort Quy Nhơn by Fusion hay Crown Retreat Resort Quy Nhơn.

Một quần thể quy mô lớn khác tại khu vực là FLC Quy Nhơn, nằm ven biển Nhơn Lý. Quần thể có diện tích khoảng 1.300 ha, tích hợp resort, villa và sân golf ven biển.

Eo Gió Quy Nhơn hay Quần thể FLC Quy Nhơn là những điểm đến nổi bật của địa phương, dễ dàng kết nối từ sân bay Phù Cát

Điều đáng chú ý là hành trình tại khu vực này không nhất thiết dừng lại ở biển.

Từ Quy Nhơn đi về phía Tây, cảnh quan dần chuyển từ dải bờ biển sang không gian cao nguyên với Biển Hồ, Chư Đăng Ya và Pleiku. Tại Đăk Đoa, các sản phẩm liên quan đến đô thị, nghỉ dưỡng và golf cũng đang được phát triển, trong đó có sân golf do kiến trúc sư quốc tế Brian Curley thiết kế.

Nhờ đó, du khách có thể kết hợp hai kiểu trải nghiệm trong cùng một chuyến đi: nghỉ dưỡng bên biển Quy Nhơn, sau đó tiếp tục lên cao nguyên để khám phá thiên nhiên, chơi golf hoặc tìm kiếm những không gian yên tĩnh hơn.

Khu vực đồng thời có hai cửa ngõ hàng không là Phù Cát và Pleiku. Với loại hình chuyên cơ tư nhân - nơi hành trình có thể được thiết kế linh hoạt thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào mạng đường bay thương mại - yếu tố này mở ra khả năng xây dựng những lịch trình riêng giữa biển và cao nguyên.

Chiếc máy bay “lạ” thực chất là một “dinh thự bay”

Sau hành trình qua Tân Sơn Nhất, Hà Nội và Phù Cát, danh tính chiếc máy bay cũng là phần gây chú ý nhất.

Gulfstream G700 thuộc dòng phản lực thương gia cao cấp của Gulfstream Aerospace. Nếu máy bay thương mại được thiết kế để vận chuyển số lượng lớn hành khách, G700 lại hướng tới một nhóm người sử dụng hoàn toàn khác, với không gian bên trong có thể được bố trí gần giống một căn hộ riêng trên không.

Cabin của máy bay thuộc nhóm lớn trong phân khúc và có thể chia thành tối đa 5 khu vực sinh hoạt riêng biệt. Tùy cấu hình, bên trong có thể xuất hiện phòng khách, khu vực dùng bữa, không gian nghỉ ngơi và cả phòng ngủ khép kín.

G700 còn sở hữu tầm bay hơn 14.000 km, tốc độ tối đa Mach 0,935 và 20 cửa sổ toàn cảnh hình bầu dục cỡ lớn. Hệ thống trên máy bay liên tục đưa 100% khí tươi vào cabin.

"Dinh thự bay" trong 1 lần hiếm hoi đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam

Chính không gian và những trang bị này khiến G700 thường được ví như một “dinh thự bay”.

Tuy nhiên, sự khác biệt của chuyên cơ không chỉ nằm ở nội thất. Nếu hành khách trên các chuyến bay thương mại phải lựa chọn từ lịch trình và mạng đường bay có sẵn, người sử dụng chuyên cơ có thể chủ động hơn đáng kể: từ thời gian khởi hành, điểm đến cho tới thời gian lưu trú và cách kết nối các chặng trong toàn bộ chuyến đi.

Một chuyến G700 xuất hiện tại Phù Cát tất nhiên chưa thể cho thấy một xu hướng du lịch mới. Song trong bối cảnh khu vực Quy Nhơn - cao nguyên phía Tây có sẵn biển, sân golf, hệ thống nghỉ dưỡng và hai cửa ngõ hàng không, hành trình đặc biệt của chiếc “dinh thự bay” vẫn là một chi tiết đáng chú ý.