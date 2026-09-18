Loạt điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình thông báo ngưng hoạt động, lý do là gì?

Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham, Vân Long, Phố cổ Hoa Lư... là loạt điểm đến có trong danh sách.

Ngày 17/9, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình cho biết trước diễn biến mưa lớn, mực nước tại một số khu vực dâng cao, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động tạm dừng hoặc thay đổi lộ trình tham quan.

Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều điểm đến quen thuộc như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham, Vân Long, Phố cổ Hoa Lư và Vườn quốc gia Cúc Phương. Tuy nhiên, không phải toàn bộ hoạt động du lịch tại Ninh Bình đều dừng. Tùy điều kiện thực tế, có nơi tạm ngưng hoàn toàn, có nơi vẫn đón khách nhưng giới hạn một số tuyến hoặc loại hình tham quan.

Tràng An, Vân Long tạm ngưng, Tam Cốc thay đổi tuyến thuyền

Theo thông báo của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm ngưng hoạt động từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước trong một số hang động dâng cao, Tràng An đã phải điều chỉnh tuyến tham quan trong các ngày 15 và 16/9. Đến ngày 17/9, trước diễn biến thời tiết tiếp tục phức tạp, khu du lịch chuyển sang tạm dừng đón khách.

Khu du lịch sinh thái Vân Long và Sun World Hà Nam cũng được thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Tam Cốc - Bích Động không đóng cửa hoàn toàn. Do mực nước khu vực Tam Cốc dâng cao, hành trình tham quan bằng thuyền được rút ngắn thành tuyến Bến thuyền - Hang Cả - cửa Hang Hai - trở về bến, không tiếp tục tham quan Hang Ba. Tuyến xe điện tham quan Bích Động cũng tạm dừng.

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, những hoạt động đáp ứng điều kiện an toàn vẫn được tổ chức, song Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời tiếp tục tạm dừng phục vụ khách.

Một số hoạt động khác cũng bị ảnh hưởng. Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt ở phường Nam Hoa Lư phải tạm dừng do ngập nước; Phố cổ Hoa Lư dừng hoạt động du thuyền trên hồ Kỳ Lân; Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng hoạt động ngủ đêm trong rừng, trong khi các hoạt động khác được tổ chức tùy điều kiện thời tiết thực tế.

Vì sao nhiều điểm du lịch phải đồng loạt điều chỉnh hoạt động?

Nguyên nhân chính đến từ mưa lớn kéo dài và mực nước trên các sông, suối cũng như trong hang động tăng cao.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc thù của du lịch Ninh Bình là có nhiều sản phẩm gắn với sông nước, hang động, rừng, núi và các hoạt động ngoài trời. Khi mưa lớn kéo dài, mực nước tại sông, suối và một số hang động có thể tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển khách bằng thuyền, tham quan hang động, đi bộ trong rừng và các tuyến du lịch sinh thái.

Diễn biến thủy văn trong ngày 17/9 cũng cho thấy tình hình chưa ổn định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đã đạt 4,75 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,75 m. Hạ lưu sông Hoàng Long và sông Đáy tại Ninh Bình đều đang lên và ở trên mức báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, buổi sáng cùng ngày, sông Hoàng Long từng được ghi nhận đạt đỉnh 4,42 m tại Bến Đế lúc 2h, sau đó nước lại có xu hướng dâng trở lại. Báo Ninh Bình dẫn bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết nguy cơ ngập tại các vùng thấp trũng, bãi bồi ven sông vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, những hoạt động có yếu tố sông nước, đi thuyền, vào hang động hoặc ở sâu trong rừng được ưu tiên hạn chế nhằm phòng ngừa rủi ro.

Du khách đến Ninh Bình thời điểm này cần lưu ý gì?

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh khẳng định việc tạm dừng một số tuyến, điểm không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều dừng. Những địa điểm đáp ứng điều kiện an toàn vẫn tiếp tục tổ chức đón khách tùy tình hình thực tế.

Trong ngày 17/9, lãnh đạo Sở Du lịch cũng trực tiếp kiểm tra tại Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và Thung Nham, yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi thời tiết, mực nước; chủ động tạm dừng hoạt động khi không bảo đảm an toàn và không tổ chức tham quan tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết hoặc sạt lở.

Do tình trạng hoạt động của từng tuyến có thể thay đổi nhanh theo diễn biến mưa lũ, du khách có kế hoạch tới Ninh Bình trong những ngày này nên kiểm tra thông tin ngay trước khi khởi hành, liên hệ trực tiếp với điểm du lịch, cơ sở lưu trú hoặc đơn vị lữ hành để cập nhật tình hình.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, thời điểm mở cửa trở lại hoặc tiếp tục điều chỉnh hoạt động tại các khu, điểm sẽ được cập nhật căn cứ vào diễn biến thực tế. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra lịch hoạt động trước chuyến đi sẽ giúp du khách tránh bị động, đồng thời bảo đảm an toàn trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.