Ưu đãi đến 40% giá vé, núi Bà Đen hút khách với chợ lá và lễ hội nông sản tại Tây Ninh

Không chỉ hấp dẫn bởi 3 phiên chợ lá liên tiếp, núi Bà Đen còn hứa hẹn đón hàng nghìn du khách đến vui chơi trải nghiệm với chính sách giá vé giảm đến 40% dịp trung thu.

‏Núi Bà Đen đón trung thu với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn

‏Ưu đãi đến 40% vé cáp treo ‏

‏Mỗi dịp trung thu, Tây Ninh là điểm đến hành hương đón hàng vạn người dân và du khách trên khắp cả nước đổ về tham dự lễ hội tại Toà Thánh và núi Bà. Năm nay, nhằm tạo điều kiện để du khách vui chơi và tham gia loạt trải nghiệm hấp dẫn trong mùa đoàn viên tại núi Bà Đen, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng ‏ ‏ưu đãi giá vé cáp treo‏ ‏ lên đến 40%. Theo đó, từ ngày 22-27/9/2026, vé cáp treo lên chùa Hang chỉ còn 150.000đ/người, combo vé cáp đỉnh núi + chùa Hang chỉ còn 350.000đ/người, áp dụng cả ngày cuối tuần và lễ. ‏

‏Dành cho các du khách muốn trải nghiệm ẩm thực trên đỉnh núi, combo vé cáp đỉnh + chùa Hang + buffet Vân Sơn chỉ còn 600.000đ/ người lớn và 500.000đ/trẻ em cho ngày cuối tuần, và giảm thêm 50.000đ cho ngày trong tuần. Một lựa chọn combo ẩm thực khác cũng rất hấp dẫn du khách gồm vé cáp đỉnh + Chùa + set ẩm thực đa dạng các món ăn, đồng giá 500.000đ cho cả người lớn, trẻ em và áp dụng tất cả các ngày trong tuần. ‏

‏Sun World Ba Den Mountain ưu đãi giá vé cáp treo từ ngày 22-27/9/2026

‏Bên cạnh chính sách giá vé hấp dẫn, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain còn tổ chức một chuỗi các trải nghiệm độc đáo mang dấu ấn riêng của ngọn núi cao nhất Nam bộ, nhằm mang đến một mùa đoàn viên sôi động và ý nghĩa cho du khách. ‏

‏Đón trung thu với chợ lá và lễ hội nông sản‏

‏Trải nghiệm được đón chờ nhiều bậc nhất ‏ ‏trong mùa trung thu năm nay‏ ‏ là Chợ lá – phiên chợ‏ ‏ độc đáo ‏ ‏tại Việt Nam không cần dùng đến tiền – sẽ được tổ chức liên tục trong 3 ngày ‏ ‏24, 25 và 26/9 tại quảng trường trên đỉnh núi Bà Đen. Với rất nhiều gian hàng độc đáo và vô số các‏ ‏ món ăn dân gian đặc sắc, chợ lá Bà Đen là nơi du khách tìm về với ký ức tuổi thơ bên không gian chợ quê, thưởng thức hương vị bình dị thân thuộc. ‏

3 phiên chợ lá núi Bà Đen sẽ được tổ chức trong dịp trung thu

‏‏Không chỉ là trải nghiệm ẩm thực đơn thuần, chợ Lá còn là không gian vui nhộn với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, lò cò, bịt mắt đập nêu... Sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội cùng các màn múa lân, múa rồng, đồng dao, trống cơm… sẽ tạo nên một mùa trung thu vui nhộn trên nóc nhà Nam bộ. ‏

Cùng với chợ Lá, một loạt các trải nghiệm sôi động mừng đón mùa trăng như workshop trải nghiệm vẽ mặt nạ, ‏ ‏lễ dâng đăng, ‏ ‏biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, múa dân gian, và tặng kem miễn phí cho trẻ em dưới 1m4… sẽ làm nên một mùa trung thu đáng nhớ tại núi Bà.‏

‏Núi Bà Đen là điểm đến thu hút đông đảo du khách dịp trung thu

Cũng trong dịp trung thu năm nay, ‏lần đầu L‏ễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh được tổ chức quy mô ngay tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26/9/2026, lễ hội nông sản sẽ là một ngày hội mua sắm và trải nghiệm sôi động với 244 gian hàng, gồm khu giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp, gian hàng trưng bày thành tựu nông nghiệp và khu kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử. ‏

‏Điểm nhấn của Lễ hội là các hoạt động trưng bày nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP; giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao; livestream bán hàng trên các nền tảng số; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng. Bên cạnh đó các hội thi "Nhà nông đua tài", Hội thi "OCOP - Vươn tầm nông sản Việt"… sẽ tạo nên một không gian trải nghiệm sôi động chưa từng có tại Tây Ninh.‏

‏Núi Bà Đen ẩn hiện trong biển mây bồng bềnh

‏Nhiều năm qua, ‏núi Bà Đen‏ ‏đã trở thành điểm đến vui chơi trung thu được đặc biệt yêu thích bởi những trải nghiệm mới lạ, không giống với bất cứ điểm đến du lịch nào trên khắp cả nước. Với lễ hội nông sản quy mô tại chân núi cùng 3 phiên chợ lá và rất nhiều hoạt động hấp dẫn trên đỉnh núi, khu du lịch núi Bà Đen hứa hẹn sẽ đón hàng vạn lượt khách đến vui chơi trải nghiệm trong dịp trung thu năm nay.‏

