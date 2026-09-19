1 công trình thuộc dạng "lớn nhất Việt Nam” đang tọa lạc ở độ cao 1.000m: Ẩn mình ở vùng lõi danh thắng quốc gia, được tạp chí quốc tế vinh danh

Nép mình giữa núi rừng và những thửa ruộng bậc thang Tây Bắc, Garrya Mù Cang Chải là công trình kiến trúc tre được World Records Union xác nhận là lớn nhất Việt Nam.

Mù Cang Chải từ lâu đã là một trong những điểm đến đặc trưng của vùng Tây Bắc, đặc biệt vào mùa nước đổ và mùa lúa chín. Những năm gần đây, khi những lựa chọn lưu trú ngày càng đa dạng, du khách đến đây không chỉ ngắm cảnh mà còn dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa vùng cao.

Garrya Mù Cang Chải là một điểm lưu trú tiêu biểu cho xu hướng này. Khu nghỉ dưỡng đưa trải nghiệm wellness vào giữa ruộng bậc thang và không gian văn hóa H’Mông, tạo nên một nơi để du khách sống chậm lại, chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảng lặng của núi rừng.

Kiến trúc tre độc đáo hòa vào cảnh sắc Tây Bắc

Tọa lạc tại bản Pú Nhu, xã Púng Luông, ở độ cao khoảng 1.000m, Garrya Mù Cang Chải nằm giữa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và các dãy núi thường phủ sương. Đây là khách sạn Garrya đầu tiên của Banyan Group tại Việt Nam, nơi hòa quyện giữa bản sắc văn hóa địa phương và phong cách nghỉ dưỡng đương đại.

Tre là một trong những yếu tố dễ nhận thấy nhất trong kiến trúc của khu nghỉ dưỡng. Vật liệu này xuất hiện ở nhiều cấu trúc lớn, kết hợp cùng những đường nét lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và các chi tiết gợi nhắc hoa văn thổ cẩm của người Mông.

Những khung tre vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa có tác dụng lọc ánh sáng, tạo nên các mảng bóng đổ thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Năm 2024, công trình được World Records Union xác nhận là “Vietnam’s Largest Bamboo Architecture Resort” – khu nghỉ dưỡng có kiến trúc tre lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, tre không phải yếu tố duy nhất tạo nên diện mạo của Garrya Mù Cang Chải. Công trình sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản, trong đó thiên nhiên, ánh sáng và vật liệu tự nhiên được đưa vào như những phần nối tiếp của kiến trúc. Thay vì tách biệt với cảnh quan, các khối nhà được tổ chức để mở ra những khoảng nhìn về núi, thung lũng và ruộng bậc thang xung quanh.

Bảng màu thiên về các tông đất, cùng những chi tiết thủ công, giúp không gian giữ được sự liên kết với vùng cao và văn hóa bản địa. Từ lounge mở, sân thiền đến các điểm ngắm cảnh, nhiều không gian chung được bố trí theo hướng tận dụng cảnh quan tự nhiên, để trải nghiệm của du khách thay đổi theo ánh sáng và thời gian trong ngày, từ buổi sớm cho tới khi hoàng hôn.

Không gian lưu trú tại Garrya Mù Cang Chải gồm 110 phòng, suite và villa, được phân bổ trong tổng thể các khối kiến trúc uốn theo địa hình. Nhờ cách bố trí này, ruộng bậc thang và thung lũng không chỉ nằm trong tầm mắt mà trở thành một phần của không gian nghỉ dưỡng.

Từ Deluxe Room đến các hạng suite, villa có hồ bơi riêng hay nhóm Wellbeing Suite tích hợp không gian tập luyện, các phòng đều được thiết kế theo hướng tận dụng ánh sáng tự nhiên, vật liệu mộc và những khoảng mở. Một số hạng phòng đưa thêm các chi tiết gợi nhắc văn hóa H’Mông vào nội thất, tạo sự kết nối giữa không gian bên trong với câu chuyện văn hóa và cảnh quan của vùng đất bên ngoài.

Sự kết hợp giữa kiến trúc tre, ngôn ngữ thiết kế tối giản, những khoảng không gian hướng về thiên nhiên và các chi tiết thủ công bản địa tạo nên diện mạo riêng cho Garrya Mù Cang Chải giữa vùng cao. Đây cũng là những yếu tố góp phần đưa khu nghỉ dưỡng vào danh sách Best 20 Hotels của Tatler Best of Vietnam 2026, đồng thời được vinh danh ở hạng mục Best Design.

Chạm vào sự tĩnh tại giữa đại ngàn

Nếu kiến trúc là lớp trải nghiệm đầu tiên, wellness là lớp thứ hai được Garrya đưa vào khá rõ nét.

Là thương hiệu nghỉ dưỡng thuộc Banyan Group, Garrya Mù Cang Chải theo đuổi lối sống đề cao sự cân bằng, tối giản và chăm sóc sức khỏe. Tại đây, định hướng này được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với cảnh quan vùng cao, thay vì tạo ra một không gian wellness tách biệt khỏi môi trường xung quanh.

8LEMENTS Spa tại Garrya Mù Cang Chải có 6 phòng trị liệu đôi, cung cấp các liệu pháp lấy cảm hứng từ địa phương và được xây dựng dựa trên 8 trụ cột về sức khỏe của Banyan Group. Bên cạnh các liệu trình spa, khu Hydro Wellbeing có phòng xông hơi hồng ngoại, bể ngâm nóng – lạnh, khu đi bộ trong làn sương và phòng xông hơi thảo dược, hướng đến việc thư giãn cơ thể và phục hồi trạng thái cân bằng.

Wellness cũng được mở rộng sang các hoạt động vận động và chánh niệm. Du khách có thể tham gia yoga dưới nước, các bài tập giãn cột sống, thiền hay những hoạt động chánh niệm. Khu gym ReCharge hướng tầm nhìn ra ruộng bậc thang, trong khi hồ bơi vô cực ngoài trời và bể vitality trong nhà có hệ thống sưởi đưa trải nghiệm vận động, ngâm mình và thư giãn ra khỏi phạm vi của một khu spa thông thường.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách những tiện ích này được đặt trong chính bối cảnh Mù Cang Chải. Các không gian vận động và thư giãn đều có sự hiện diện của núi rừng, ruộng bậc thang và ánh sáng tự nhiên. Cảnh quan vì thế không chỉ đóng vai trò phông nền mà trở thành một phần của trải nghiệm, khiến những hoạt động vốn quen thuộc như tập luyện, bơi hay trị liệu có thêm một lớp cảm nhận khác.

Ở Garrya, wellness vì thế không chỉ nằm trong phòng spa hay một buổi tập. Đó còn là khoảng thời gian được kéo chậm lại giữa núi rừng, khi cơ thể được nghỉ ngơi và sự yên tĩnh của vùng cao trở thành một phần tự nhiên của hành trình.

Tận hưởng sự tiện nghi ở miền sơn cước

Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng và các tiện ích wellness, Garrya Mù Cang Chải còn bố trí nhiều không gian sinh hoạt, ăn uống và giải trí để du khách có thể dành phần lớn thời gian trong khu nghỉ dưỡng mà vẫn có những trải nghiệm khác nhau.

Lobby Lounge là một khoảng dừng khá nhẹ nhàng, nơi du khách có thể bắt đầu ngày mới với cà phê Việt Nam, trà chiều, nước ép từ nguyên liệu địa phương hay kombucha thủ công. Khi chiều xuống, BZen Pool Bar bên hồ bơi mang đến những lựa chọn ăn nhẹ, đồ uống và nước ép tươi trong khung cảnh mở ra núi rừng.

Nếu những không gian trên mang nhịp điệu thư thả, Underground Sports Bar lại có không khí sôi động hơn. Nằm dưới tầng hầm, quầy bar phục vụ cocktail và đồ ăn nhẹ, đồng thời có các buổi biểu diễn acoustic vào một số thời điểm.

Với các gia đình, khu vực giao lưu và phòng chờ được bố trí thêm những hoạt động dành cho trẻ em, từ vui chơi, sáng tạo đến các chương trình mang màu sắc văn hóa. Phòng chiếu phim cũng được bố trí tại đây, tạo thêm lựa chọn cho những ngày du khách muốn ở trong khu nghỉ dưỡng thay vì di chuyển ra ngoài.

Garrya Mù Cang Chải cũng có khu hội họp và sự kiện với kiến trúc tre, diện tích khoảng 420 m² và sức chứa tối đa 350 người. Không gian này có thể được điều chỉnh cho nhiều loại hình sự kiện. Giữa ruộng bậc thang và núi rừng, nơi đây cũng là lựa chọn cho những cặp đôi muốn tổ chức một đám cưới riêng tư, khác biệt.

Từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến wellness và các không gian dành cho sự kiện, Garrya Mù Cang Chải được tổ chức theo cách để du khách có thể tự lựa chọn nhịp nghỉ của mình. Có những ngày chỉ cần một tách cà phê nhìn ra núi, nhưng cũng có thể kéo dài đến tối với một bữa ăn, vài ly cocktail hay một buổi acoustic.

Giữa non cao, nghe câu chuyện của đất và người

Chỉ mất khoảng 6 giờ lái xe từ Hà Nội, du khách có thể đến Garrya Mù Cang Chải và khám phá đời sống bản địa qua những hoạt động như trekking cùng người địa phương, tìm hiểu thảo dược, thử dệt thổ cẩm hay ghé thăm cộng đồng H’Mông ở khu vực lân cận.

Các trải nghiệm được xây dựng trên tinh thần đồng hành và tôn trọng, giúp du khách cảm nhận vùng đất này qua cảnh quan, con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng cũng tiếp tục câu chuyện về vùng đất. Nhà hàng Refresh sử dụng nguyên liệu địa phương theo mùa, đưa những sản vật quen thuộc của vùng cao vào các món ăn trong ngày. Trong khi đó, Charcoal Grill mang đến một trải nghiệm khác với các món nướng trên than và khu bếp mở, kết hợp cách chế biến của ẩm thực Việt Nam, châu Á và phương Tây.

Nhìn tổng thể, trải nghiệm tại Garrya Mù Cang Chải được tạo nên từ nhiều lớp: kiến trúc tre, cảnh quan, wellness, ẩm thực và những hoạt động gắn với đời sống bản địa. Mỗi yếu tố có một vai trò riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung là đưa du khách đến gần hơn với không gian và nhịp sống của Mù Cang Chải.

Cách tiếp cận này cũng được phản ánh qua những ghi nhận dành cho khu nghỉ dưỡng. Không chỉ được Tatler đưa vào danh sách Best 20 Hotels và vinh danh ở hạng mục Best Design năm 2026, khu nghỉ dưỡng còn được World Spa Awards 2025 gọi tên ở hạng mục World’s Best New Wellness Retreat, Robb Report lựa chọn cho Best of the Best 2026 và Travel + Leisure vinh danh ở hạng mục Best Upcountry Hotels in Vietnam.

Với sức hút đến từ sự hòa quyện giữa thiên nhiên, kiến trúc, wellness và văn hóa bản địa, không lạ khi Garrya Mù Cang Chải khiến nhiều du khách phải lòng ngay từ lần đầu ghé thăm.