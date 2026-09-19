Phát hiện "rồng đá" dài 10 km giữa núi rừng Việt Nam, nhìn từ trên cao như một thắng cảnh ở châu Âu

Giữa núi rừng Việt Nam, một cảnh quan đặc biệt kéo dài nhiều km đang gây chú ý bởi hình dáng hiếm gặp và tiềm năng trở thành điểm khám phá mới của du khách.

"Rồng đá" dài khoảng 10 km giữa núi rừng

Những dãy núi xanh nối tiếp nhau vốn là hình ảnh quen thuộc của Tây Bắc. Tuy nhiên, tại khu vực Nậm Vời - Pú Đao, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, giữa màu xanh ấy lại xuất hiện một dải đá khổng lồ màu xám uốn lượn qua núi rừng.

Nhìn từ trên cao, cảnh tượng khiến người xem dễ liên tưởng đến những thắng cảnh địa chất giữa vùng núi châu Âu: một "dòng sông đá" rộng lớn len giữa các sườn núi phủ kín cây xanh. Người dân địa phương từ lâu đã gọi nơi này bằng cái tên khá đặc biệt: "rồng đá".

Theo Viện Các Khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, "rồng đá" thực chất là dòng lũ bùn đá Nậm Vời, hình thành và hoạt động trong gần 100 năm.

Dòng lũ đá dài khoảng 10 km, chiều rộng thay đổi từ 100 đến 600 m. Đất, đá tảng, cuội sỏi và bùn theo các đợt thiên tai từ vùng núi cao tràn xuống, sau đó tích tụ thành một dải địa hình khổng lồ.

Điều gây ấn tượng nhất chỉ thực sự hiện rõ khi quan sát từ trên cao. Dải đá xám nổi bật trên nền rừng xanh, uốn cong qua địa hình núi cao. Các chuyên gia ví cấu trúc của nó với một con rồng, có thể hình dung thành phần đầu, cổ, thân và đuôi.

Hình ảnh này cũng gợi liên tưởng tới những dòng lũ đá nổi tiếng ở vùng núi nước ngoài. PGS.TS Vũ Cao Minh từng dẫn ví dụ Illgraben ở Thụy Sĩ, bên cạnh Dongchuan của Trung Quốc và Tateyama tại Nhật Bản. Theo chuyên gia, điểm đáng chú ý của Nậm Vời nằm ở việc vừa có quy mô lớn, vừa sở hữu cấu trúc khá hoàn chỉnh và hình thái trực quan hiếm gặp.

Khác một thắng cảnh địa chất đã ổn định, "rồng đá" Nậm Vời vẫn đang biến đổi. Bề mặt với những rãnh nước, đá và cuội sỏi cho thấy hoạt động địa chất tiếp tục diễn ra.

Đây cũng là lý do khu vực không chỉ gây chú ý về cảnh quan mà còn có giá trị nghiên cứu thiên tai.

Có thể trở thành điểm khám phá mới của Lai Châu

Sau chuyến khảo sát thực địa, đoàn chuyên gia của Viện Các Khoa học Trái đất đã đề xuất nghiên cứu Nậm Vời theo hướng kết hợp nghiên cứu khoa học, giáo dục, bảo tồn và du lịch địa chất.

Ý tưởng được đưa ra gồm xây dựng trạm nghiên cứu khoa học, tuyến tham quan địa chất, điểm hoặc cầu ngắm cảnh, từ đó giúp du khách có thể quan sát toàn cảnh dòng lũ đá ở vị trí an toàn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, khu vực này còn nằm trong không gian sinh sống của đồng bào dân tộc Mảng. Cũng tại xã Lê Lợi có Bia Lê Lợi - Bảo vật quốc gia và di tích lịch sử cấp quốc gia. Việc kết nối cảnh quan địa chất với lịch sử và văn hóa bản địa được kỳ vọng có thể tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt.

Đáng chú ý, trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch được Cổng thông tin du lịch Lai Châu đề cập tháng 9/2026, tuyến Đền thờ Vua Lê Thái Tổ - Bia cổ Hoài Lai - sông Đà - "rồng đá" Nậm Vời cũng đã được nhắc tới, với điều kiện phải đánh giá đầy đủ yếu tố an toàn và bảo tồn trước khi đưa vào khai thác.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, du khách không nên tự ý đi sâu vào khu vực dòng lũ đá, đặc biệt trong những ngày mưa lớn. Nậm Vời vẫn là khu vực có tai biến địa chất đang hoạt động chứ chưa phải điểm tham quan hoàn chỉnh với hạ tầng du lịch và tuyến đi được kiểm soát.

Đến Lai Châu, du khách có thể đi đâu?

Trong khi chờ "rồng đá" được nghiên cứu và xây dựng phương án khai thác phù hợp, du khách đến Lai Châu vẫn có thể kết hợp nhiều điểm nổi tiếng khác.

Nếu thích cảnh quan núi cao, Ô Quy Hồ và khu du lịch Cầu kính Rồng Mây là lựa chọn dễ tiếp cận. Cầu kính nằm trên khu vực đèo ở độ cao hơn 2.000 m, từ đây có thể quan sát núi non Hoàng Liên Sơn và những biển mây vào thời điểm thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, cầu kính Rồng Mây sẽ tạm dừng đón khách kể từ ngày 1/10/2026 do ảnh hưởng liên quan đến thi công của dự án liền kề.

Ngay gần trung tâm Lai Châu, động Pu Sam Cáp phù hợp với khách thích khám phá hang động. Quần thể nằm ở độ cao khoảng 1.300-1.700 m, có hơn 10 hang lớn nhỏ, trong đó Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh là những hang nổi bật.

Muốn trải nghiệm đời sống bản địa, du khách có thể dành thêm một ngày cho Sin Suối Hồ. Bản nằm ở độ cao gần 1.500 m, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, ruộng bậc thang, địa lan và những con thác giữa rừng. Nơi đây cách khu vực trung tâm Lai Châu khoảng 30 km.

Ăn gì khi du lịch Lai Châu?

Nếu chuyến đi rơi vào cuối tuần, chợ đêm San Thàng là địa chỉ đáng cân nhắc cho buổi tối. Theo Cổng thông tin du lịch Lai Châu, chợ họp tối thứ Bảy, đông nhất khoảng 20-22 giờ và có khu ẩm thực riêng.

Tại đây, du khách có thể thử phở nhắng, thắng cố, các món nướng, bánh cuốn và nhiều loại bánh truyền thống. Phở nhắng sử dụng bánh phở do người dân địa phương làm, ăn cùng thịt lợn và các loại rau.

Khách muốn vừa ăn vừa xem hoạt động văn hóa có thể đến sớm hơn, bởi chợ thường bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 18 giờ vào tối thứ Bảy.

Với hành trình 2-3 ngày, du khách có thể dành một ngày cho khu vực thành phố - Pu Sam Cáp - chợ San Thàng, một ngày khám phá Sin Suối Hồ hoặc hướng Ô Quy Hồ. Còn "rồng đá" Nậm Vời nên được xem là điểm đến tiềm năng trong tương lai, sau khi có tuyến tham quan chính thức và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Từ một dấu tích của thiên tai, dải đá dài khoảng 10 km giữa núi rừng Lai Châu đang được nhìn nhận theo một cách khác: vừa là "phòng thí nghiệm" tự nhiên cho giới khoa học, vừa có khả năng trở thành cảnh quan địa chất khác biệt của du lịch Tây Bắc.

Theo Viện Các Khoa học Trái đất; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu; VnExpress; Cổng thông tin Du lịch Lai Châu