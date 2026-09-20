Thành viên Vingroup tính chuyện "lên đời" con đường dài hơn 35 km, hoàn thành năm 1986: Chạy xuyên vùng được UNESCO công nhận, đầu tư 19.000 tỷ đồng phát triển từ 6 thành 10 làn xe

Con đường hiện tại đang có 6 làn xe, được đề xuất nâng cấp lên 10 làn xe, nối thẳng tới siêu đô thị đang được tập đoàn Vingroup triển khai.

Từ trung tâm TP.HCM hướng về Cần Giờ, sau khi qua khu vực Bình Khánh, khung cảnh hai bên đường dần thay đổi. Những dãy nhà đông đúc nhường chỗ cho sông nước và những mảng xanh trải dài của rừng ngập mặn. Đường Rừng Sác cũng vì thế trở thành một trong những cung đường có cảnh quan đặc biệt nhất TP.HCM.

Con đường dài hơn 35 km này hiện được đề xuất nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đây sẽ không chỉ là trục đưa người dân và du khách xuống biển Cần Giờ, mà còn kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành với Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha.

Theo TTXVN, ngày 17/4/2026, UBND TP.HCM chấp thuận giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên thuộc Vingroup) nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối đường 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án hơn 19.000 tỷ đồng.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Con đường hơn 35 km chạy giữa vùng rừng ngập mặn

Đường Rừng Sác dài khoảng 35 km, được hoàn thành từ năm 1986 và hiện có 6 làn xe. Đây là trục đường bộ huyết mạch đưa phương tiện từ khu vực Bình Khánh xuống vùng biển Cần Giờ. Tuyến đường được xem như "xương sống" giao thông của khu vực này.

Điều khiến Rừng Sác khác biệt với nhiều tuyến cửa ngõ khác của TP.HCM nằm ở cảnh quan. Phần lớn hành trình đi qua vùng rừng ngập mặn, với những mảng xanh, sông rạch và vùng đất ngập nước trải dài hai bên.

Hiện mọi dòng xe đường bộ đi - về Cần Giờ đều phải qua trục Rừng Sác. Đây cũng là cung đường quen thuộc với người dân TP.HCM mỗi dịp xuống Cần Giờ tham quan rừng ngập mặn, đi biển, thưởng thức hải sản hoặc đến các điểm du lịch sinh thái.

Không gian mà con đường đi qua còn đặc biệt bởi Cần Giờ sở hữu Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận từ năm 2000.

Tuyến đường đi xuyên khung cảnh rừng cây xanh, được nhiều du khách nhận xét "đẹp như tranh" (Ảnh VTC)

Theo UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ rộng 75.740 ha, bao gồm nhiều dạng sinh cảnh như rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước, đầm lầy mặn, bãi bùn và thảm cỏ biển. UNESCO cũng đánh giá hệ sinh thái nơi đây đóng vai trò như một "lá phổi xanh" của TP.HCM.

Nói cách khác, với nhiều du khách, hành trình đến Cần Giờ không chỉ bắt đầu khi nhìn thấy biển. Trải nghiệm đã bắt đầu từ hàng chục kilomet trước đó, khi xe chạy qua những khoảng xanh đặc trưng của vùng đất phía nam thành phố.

Vì sao con đường 6 làn cần nâng cấp?

Theo đề xuất đang được nghiên cứu, dự án gồm hai phân đoạn.

Phân đoạn thứ nhất là tuyến đường 15B dài khoảng 1,99 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 đường song hành. Tuyến bắt đầu tại đường D1, phường Tân Mỹ và kết thúc tại ranh dự án cầu Cần Giờ.

Phân đoạn thứ hai là phần đáng chú ý hơn: cải tạo, nâng cấp hơn 35 km đường Rừng Sác. Tuyến bắt đầu từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại Bình Khánh và kết thúc tại trục đường của Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Quy mô đề xuất là 8 làn xe cơ giới cùng 2 làn song hành, tức tổng cộng 10 làn. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho cả hai phân đoạn hơn 19.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Ảnh VinWonders

Doanh nghiệp đề xuất cho rằng nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ sẽ ngày càng tăng trong bối cảnh khu vực phía nam TP.HCM đang có hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị và du lịch lớn. Nếu năng lực đường Rừng Sác không được nâng lên tương ứng, tuyến có nguy cơ trở thành điểm nghẽn của mạng lưới giao thông.

Tuy nhiên, dự án hiện mới ở bước nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa phải công trình đã được phê duyệt để triển khai xây dựng.

Từ con đường xuyên rừng, có thể kết nối thẳng cao tốc và đại đô thị ven biển

Nếu mạng lưới được hoàn thiện như quy hoạch, thay đổi lớn nhất của Rừng Sác không chỉ nằm ở số làn xe.

Ở đầu tuyến, đường sẽ kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Điều này mở ra khả năng đưa dòng phương tiện từ Cần Giờ kết nối nhanh hơn với khu vực phía Tây và phía Đông Nam Bộ, thay vì phụ thuộc nhiều vào mạng đường xuyên qua khu vực nội đô.

Ở đầu còn lại, tuyến Rừng Sác dẫn trực tiếp tới Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, dự án này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với diện tích khoảng 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người và khả năng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn.

Du khách có thể khám phá Rừng Sác (Ảnh Vinpearl)

Sau đó kết nối trải nghiệm khu đô thị lấn biển Vinhomes Paradise Cần Giờ (Ảnh Chủ đầu tư)

Như vậy, một tuyến đường vốn quen thuộc với những chuyến đi biển cuối tuần đang được tính toán cho một vai trò lớn hơn: từ Rừng Sác có thể đi vào cao tốc liên vùng ở một đầu và tiếp cận trực tiếp đại đô thị ven biển ở đầu còn lại.

Đối với người dân và du khách, khi cầu, cao tốc và các tuyến kết nối đồng bộ được hình thành, khả năng tiếp cận Cần Giờ từ trung tâm TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận có thể thuận lợi hơn. Những điểm tham quan rừng ngập mặn, khu vực biển và các không gian du lịch mới sẽ cùng nằm trên một hành lang giao thông.

Từ một con đường 6 làn chạy giữa những cánh rừng ngập mặn, Rừng Sác đang đứng trước khả năng trở thành trục 10 làn kết nối cao tốc, đô thị biển và vùng du lịch phía nam TP.HCM. Tuy nhiên, với vị trí đặc biệt bên trong không gian sinh thái có Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, bài toán phát triển hạ tầng song song với bảo vệ rừng ngập mặn cũng sẽ là yêu cầu quan trọng trong quá trình nghiên cứu dự án.