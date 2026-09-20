Tình hình chuỗi cà phê tại Mỹ của nam ca sĩ 50 tuổi đình đám một thời

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng đồng thời tích cực mở rộng sang kinh doanh cà phê.

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với hình ảnh “anh Bo” cùng loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa... Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì lịch diễn trong và ngoài nước, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Cafés Quán là một trong những dự án kinh doanh đáng chú ý của nam ca sĩ tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường vừa thông báo, Cafés Quán thông báo chuẩn bị khai trương thêm một địa điểm tại 2897 Senter Road, Suite 120, San Jose vào ngày 24/10. Theo thông tin do chính anh chia sẻ, cơ sở này đã được chờ đợi và chuẩn bị trong hơn một năm trước khi chính thức ra mắt. Lễ khai trương dự kiến diễn ra từ 13h đến 16h, với các hoạt động như múa lân, chương trình khuyến mãi và gift card cho một số khách hàng.

Đan Trường thông báo về việc khai trương cơ sở mới hệ thống Cafés Quán tại Mỹ

Không chỉ mở rộng hoạt động tại Mỹ, Đan Trường cũng thử nghiệm thành công mô hình quán cà phê tại Việt Nam. Tháng 5/2026, nam ca sĩ khai trương quán tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Ngay trong ngày soft opening, quán đã đón hơn 200 khách đến trải nghiệm. Sau hai ngày khai trương chính thức, Đan Trường cho biết lượng khách ghé quán đã vượt 1.300 người, nhiều ngày quán kín chỗ, thậm chí không còn chỗ đứng.

Đan Trường cũng trực tiếp đứng quầy pha chế, giao lưu với người hâm mộ và tiếp nhận những góp ý đầu tiên trong quá trình vận hành.

Mặc dù thành công nhất định trong kinh doanh nhưng Đan Trường không rời bỏ hoàn toàn công việc nghệ thuật. Ở tuổi 50, anh vẫn duy trì các chuyến lưu diễn nước ngoài và nhiều chương trình trong nước, đồng thời dành thêm thời gian cho hoạt động kinh doanh cà phê.

Theo FBNV

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với hình ảnh “anh Bo” cùng loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa... Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì lịch diễn trong và ngoài nước, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Cafés Quán là một trong những dự án kinh doanh đáng chú ý của nam ca sĩ tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường vừa thông báo, Cafés Quán thông báo chuẩn bị khai trương thêm một địa điểm tại 2897 Senter Road, Suite 120, San Jose vào ngày 24/10. Theo thông tin do chính anh chia sẻ, cơ sở này đã được chờ đợi và chuẩn bị trong hơn một năm trước khi chính thức ra mắt. Lễ khai trương dự kiến diễn ra từ 13h đến 16h, với các hoạt động như múa lân, chương trình khuyến mãi và gift card cho một số khách hàng.

Đan Trường thông báo về việc khai trương cơ sở mới hệ thống Cafés Quán tại Mỹ

Không chỉ mở rộng hoạt động tại Mỹ, Đan Trường cũng thử nghiệm thành công mô hình quán cà phê tại Việt Nam. Tháng 5/2026, nam ca sĩ khai trương quán tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Ngay trong ngày soft opening, quán đã đón hơn 200 khách đến trải nghiệm. Sau hai ngày khai trương chính thức, Đan Trường cho biết lượng khách ghé quán đã vượt 1.300 người, nhiều ngày quán kín chỗ, thậm chí không còn chỗ đứng.

Đan Trường cũng trực tiếp đứng quầy pha chế, giao lưu với người hâm mộ và tiếp nhận những góp ý đầu tiên trong quá trình vận hành.

Mặc dù thành công nhất định trong kinh doanh nhưng Đan Trường không rời bỏ hoàn toàn công việc nghệ thuật. Ở tuổi 50, anh vẫn duy trì các chuyến lưu diễn nước ngoài và nhiều chương trình trong nước, đồng thời dành thêm thời gian cho hoạt động kinh doanh cà phê.

Theo FBNV