Clip 12 giây khiến dân tình phát sốt: Gái xinh xứ Trung "đẹp điên" dưới rừng dừa miền Tây

Chỉ một đoạn clip dài 12 giây, cô gái Trung Quốc khiến khung cảnh sông nước miền Tây trở nên thơ mộng theo một cách rất khác, từ chiếc nón lá đến ánh nắng xuyên qua những tán dừa.

Một đoạn video ngắn ghi lại chuyến đi miền Tây của hotgirl xứ Trung Phó Đông Noãn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không có bối cảnh cầu kỳ hay những màn tạo dáng quá mức, cô gái xuất hiện giữa không gian sông nước, rừng dừa và ánh nắng nhiệt đới, tạo nên một khung hình mang đậm cảm giác mùa hè Việt Nam.

Phó Đông Noãn là một nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc được biết đến với những nội dung liên quan đến mỹ học hoài cổ, thời trang và du lịch. Cô từng theo học ngành Phát thanh và MC tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, đồng thời tham gia một số chương trình và dự án phim ảnh.

12s giữa sông nước miền Tây, gái Trung khiến khung cảnh bỗng đẹp như thước phim

Điểm khiến đoạn clip được chú ý không nằm ở một khoảnh khắc quá kịch tính. Trong khoảng thời gian rất ngắn,Phó Đông Noãn xuất hiện trên thuyền giữa không gian xanh mướt của miền Tây, phía sau là những hàng cây nhiệt đới và mặt nước rộng. Cô đội một chiếc nón lá, mái tóc và trang phục hòa vào khung cảnh, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa có chút điện ảnh.

Nếu chỉ nhìn qua, đây có thể là một video du lịch bình thường. Nhưng chính cách cô gái đứng giữa không gian ấy lại khiến khung hình có chất riêng. Màu xanh của cây cối, mặt nước phản chiếu ánh sáng và chiếc nón lá quen thuộc của Việt Nam tạo thành một tổng thể rất đặc trưng, khác hẳn những bức ảnh du lịch được dàn dựng quá kỹ.

Trên trang cá nhân, Phó Đông Noãn viết rằng trước khi đến TP.HCM, điều cô mong muốn nhất là được ngồi thuyền trên sông Mekong. Cô cũng nhắc đến tình yêu dành cho cảm giác nhiệt đới nóng ẩm của những ngày cuối hè, một kiểu không khí rất khác với những điểm đến đô thị mà du khách thường lựa chọn.

Đáng chú ý nhất là câu chuyện phía sau chiếc nón lá. Cô cho biết chiếc nón mua một cách tình cờ lại có những khe khiến ánh sáng lọt qua. Khi ánh nắng xuyên qua những tán lá dừa rồi tiếp tục đi qua vành nón, những đốm sáng nhỏ rơi xuống mắt cô, tạo nên cảm giác như một cái chạm rất nhẹ.

Chính những chi tiết rất đời thường ấy lại khiến bài đăng có sức hút. Thay vì chỉ kể về một chuyến du lịch, cô ghi lại cảm giác của mình trước cảnh vật và ánh sáng, rồi gọi đó là sự nhớ nhung dành cho mùa hè Việt Nam.

Không chỉ mê cảnh đẹp, Đông Noãn còn phải lòng chất “nhiệt đới” rất riêng của Việt Nam

Điều thú vị trong chia sẻ của Phó Đông Noãn là cô không mô tả miền Tây theo kiểu những địa điểm du lịch quen thuộc. Thứ cô nhắc đến nhiều hơn lại là cảm giác: Hơi nóng, độ ẩm, ánh nắng, màu xanh của cây cối và trải nghiệm ngồi thuyền trên dòng Mekong.

Đây cũng là điểm khiến loạt hình ảnh của cô tạo cảm giác khác với những bộ ảnh check-in thông thường. Miền Tây trong khung hình không chỉ có một cô gái xinh đẹp mà còn có những tán dừa, dòng nước, chiếc nón lá và ánh sáng tự nhiên. Mọi thứ khá giản dị nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh rất rõ về mùa hè phương Nam.

Trên mạng xã hội,Phó Đông Noãn vốn được biết đến với phong cách kết hợp giữa hình ảnh hoài cổ, thời trang và những chuyến đi. Các nội dung của cô thường chú trọng phần hình ảnh và không khí, thay vì chỉ đơn thuần ghi lại địa điểm đã ghé qua.

Có lẽ vì thế, đoạn clip 12 giây ở miền Tây cũng giữ đúng phong cách này. Không cần quá nhiều chuyển cảnh, chỉ một khoảnh khắc trên thuyền cũng đủ để người xem cảm nhận được cái nắng, màu xanh và sự thư thái của một chuyến đi sông nước.

Trước đó, Phó Đông Noãn cũng từng chia sẻ nhiều nội dung về du lịch và phong cách sống trên mạng xã hội; tài khoản Weibo của cô hiện có hơn 270.000 người theo dõi.

Một chuyến đi có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng những chi tiết nhỏ như ánh nắng lọt qua chiếc nón lá, màu xanh của rừng dừa hay cảm giác ngồi thuyền trên sông lại dễ trở thành thứ khiến người ta nhớ lâu hơn. Với Phó Đông Noãn, dường như miền Tây không chỉ là một điểm đến để check-in, mà còn để lại một ký ức rất riêng về mùa hè Việt Nam.