Cách xác định số điện thoại lạ vừa gọi đến là ai, biết ngay cuộc gọi rác hay lừa đảo

Nhận được cuộc gọi nhỡ, nhiều người sẽ gọi lại vào số máy vừa gọi cho mình để xem đó là ai. Tuy nhiên, đôi khi hành động này có thể khiến người dùng gặp phải điều không mong muốn.

Một cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ thường khiến người dùng tò mò, đặc biệt khi cuộc gọi chỉ kéo dài vài giây rồi tắt.

Nhiều người có thói quen gọi lại ngay để kiểm tra xem ai đang cần liên lạc, từ người quen, đơn vị giao hàng cho đến ngân hàng hay một dịch vụ nào đó. Tuy nhiên, không phải cuộc gọi nhỡ nào cũng xuất phát từ một nhu cầu liên lạc thông thường.

Trong một số trường hợp, cuộc gọi có thể là tin nhắn rác, cuộc gọi làm phiền hoặc được sử dụng như bước đầu để dẫn dụ người nhận tương tác. Việc gọi lại một số điện thoại không rõ nguồn gốc cũng có thể phát sinh cước phí ngoài ý muốn, đặc biệt với các số quốc tế. Thay vì vội vàng bấm gọi lại, người dùng có thể kiểm tra nguồn gốc số điện thoại bằng một vài công cụ và kênh phản ánh trước khi quyết định có tiếp tục liên lạc hay không.

Dùng ứng dụng nhận diện số điện thoại

Các ứng dụng nhận diện cuộc gọi như Truecaller cho phép người dùng kiểm tra những số điện thoại không có trong danh bạ. Dịch vụ này xây dựng cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có thông tin do cộng đồng người dùng đóng góp.

Khi cài đặt Truecaller, ứng dụng sẽ tự động quét và hiện thông tin người gọi, kể cả khi số đó không nằm trong danh bạ của bạn. (Ảnh: Truecaller)

Khi nhận cuộc gọi từ một số lạ, ứng dụng có thể hiển thị tên được liên kết với số điện thoại hoặc cảnh báo nếu số này từng bị người dùng khác đánh dấu là spam, làm phiền hay có dấu hiệu lừa đảo.

Tuy nhiên, kết quả nhận diện không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Một số điện thoại có thể được nhiều người sử dụng hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật. Vì vậy, người dùng nên xem đây là một kênh tham khảo thay vì căn cứ duy nhất để xác định danh tính người gọi.

Tra cứu ngược số điện thoại

Ngoài ứng dụng, người dùng có thể thử tìm kiếm số điện thoại trên các dịch vụ tra cứu ngược như Whitepages (Trang Trằng). Những nền tảng này cho phép kiểm tra một số thông tin liên quan đến số điện thoại, tùy thuộc vào dữ liệu mà dịch vụ đang có.

Người dùng có thể tìm kiếm số điện thoại trên trang Whitepages để kiểm tra liệu đó có phải số của kẻ lừa đảo, nhá máy hay không. (Ảnh chụp màn hình)

Với một số trường hợp, kết quả có thể cho biết số điện thoại được liên kết với doanh nghiệp hoặc từng được người dùng khác báo cáo. Một số dữ liệu thống kê cũng có thể giúp nhận diện những số thường xuyên bị tìm kiếm hoặc phản ánh vì làm phiền.

Tuy nhiên, khả năng tra cứu và mức độ chi tiết của dữ liệu phụ thuộc vào từng quốc gia, loại số điện thoại và chính sách quyền riêng tư của dịch vụ. Người dùng cũng không nên kỳ vọng có thể tìm được đầy đủ thông tin cá nhân của chủ thuê bao chỉ từ một số điện thoại.

Một cách đơn giản khác là tìm trực tiếp số điện thoại trên công cụ tìm kiếm hoặc các nền tảng trực tuyến. Nếu đây là số của doanh nghiệp, đơn vị giao hàng hoặc tổ chức có công khai thông tin liên hệ, kết quả tìm kiếm có thể giúp xác định nguồn gọi.

Có thể phản ánh cuộc gọi rác, lừa đảo qua đầu số 156

Trong trường hợp xác định cuộc gọi có dấu hiệu làm phiền hoặc lừa đảo, người dùng có thể phản ánh đến đầu số 156. Đây là kênh tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, người dân có thể gửi tin nhắn đến 156 theo cú pháp tương ứng với từng loại phản ánh. Với cuộc gọi rác, cú pháp là V [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156. Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể soạn LD [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156.

Ngoài ra, người dùng có thể gọi trực tiếp đến đầu số 156 để cung cấp thông tin về cuộc gọi đáng ngờ.

(Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, người dùng nên thận trọng khi nhận cuộc gọi hoặc cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại quốc tế không quen thuộc. Một số hình thức lừa đảo có thể sử dụng thủ thuật gọi nhỡ rồi chờ nạn nhân gọi lại, từ đó phát sinh cước quốc tế hoặc tiếp tục dẫn dụ người dùng thực hiện các thao tác khác.

Quan trọng hơn, không nên cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho người gọi chỉ vì họ biết một vài thông tin cơ bản về mình. Nếu cuộc gọi tự xưng là ngân hàng, cơ quan nhà nước, nhà mạng hay một tổ chức quen thuộc, người dùng nên chủ động tìm số liên hệ chính thức của đơn vị đó để xác minh thay vì gọi lại số vừa liên lạc.

Tham khảo FTC