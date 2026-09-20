Mẫu iPhone giảm hàng triệu đồng, giá chỉ còn hơn 13 triệu

Mức giá mới đang khiến mẫu iPhone này trở thành cái tên đáng chú ý trong phân khúc 14 triệu đồng.

Sự xuất hiện của thế hệ iPhone mới đang tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn hơn cho các mẫu máy đời trước.

Theo mức giá tham khảo được ghi nhận tại các đại lý ủy quyền Apple (AAR) ở Việt Nam, nhiều phiên bản iPhone 16 đang có giá tốt hơn so với thời điểm mở bán.

Mức giá đang được niêm yết trên Di Động Việt, CellphoneS, Thế giới Di động... cho thấy iPhone 16 hiện có nhiều mức giá tùy dung lượng. Đáng chú ý, tại một hệ thống, phiên bản 128 GB đang được bán ở mức 24,09 triệu đồng, trong khi bản 256 GB lại có giá chủ 21,79 triệu đồng. Phiên bản dung lượng cao nhất 512 GB được niêm yết 27,29 triệu đồng.

Mức giá giữa các phiên bản có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt ở bản 256 GB. Đây là cấu hình đáng chú ý với người dùng cần nhiều không gian lưu trữ nhưng vẫn muốn kiểm soát chi phí.

iPhone 16 Series đang có mặt bằng giá thấp hơn so với giai đoạn đầu ra mắt. (Ảnh minh hoạ: DĐV)

Trong khi đó, iPhone 16 Plus có giá từ 23,79 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Bản 256 GB hiện ở mức 26,39 triệu đồng, còn phiên bản 512 GB có giá 29,29 triệu đồng.

Như vậy, khoảng cách giá giữa iPhone 16 và 16 Plus không quá lớn ở một số cấu hình. Người dùng có thể cân nhắc giữa thiết kế nhỏ gọn của iPhone 16 và màn hình lớn hơn trên iPhone 16 Plus tùy nhu cầu sử dụng.

Việc giá bán thay đổi cũng cho thấy thị trường iPhone sau mỗi chu kỳ sản phẩm thường có sự phân hóa rõ rệt. Các đại lý có thể điều chỉnh giá theo nguồn cung, dung lượng bộ nhớ, màu sắc cũng như chương trình khuyến mại tại từng thời điểm.

iPhone 16e xuống dưới 14 triệu đồng

Đáng chú ý nhất trong nhóm iPhone 16 là iPhone 16e. Theo giá đang hiển thị trên CellphoneS, phiên bản 128 GB hiện có giá 14,29 triệu đồng. Bản 256 GB được bán với giá 16,19 triệu đồng, trong khi phiên bản 512 GB ở mức 19,99 triệu đồng.

Tại Viettel Store, iPhone 16e 128 GB hiện được giảm từ 16,99 triệu xuống 13,49 triệu đồng, tương đương mức giảm 3,5 triệu đồng.

iPhone 16e là mẫu máy có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng iPhone 16, hiện từ 14,29 triệu đồng cho bản 128 GB. (Ảnh: GSMArena)

Mức giá này đưa iPhone 16e vào nhóm những mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến mẫu máy này trở thành lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn nâng cấp từ những thế hệ iPhone cũ nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

iPhone 16e được trang bị chip A18, cùng thế hệ chip với dòng iPhone 16 tiêu chuẩn. Máy cũng hỗ trợ Apple Intelligence, nhờ đó có thể đáp ứng các tính năng AI được Apple triển khai trên hệ điều hành mới.

Tuy nhiên, iPhone 16e không sở hữu toàn bộ trang bị giống iPhone 16. Máy được định vị ở phân khúc thấp hơn trong dòng sản phẩm, với một số cắt giảm về camera và tính năng phần cứng.

Đổi lại, người dùng có một thiết bị sử dụng chip tương đối mới, thời gian hỗ trợ phần mềm dài và mức giá thấp hơn đáng kể so với iPhone 16 tiêu chuẩn.

Với người chủ yếu sử dụng điện thoại cho các tác vụ như liên lạc, mạng xã hội, chụp ảnh, xem video, chơi game và làm việc hàng ngày, cấu hình của iPhone 16e vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu.

iPhone 16 vẫn là lựa chọn cân bằng

Nếu muốn có nhiều tính năng hơn iPhone 16e, iPhone 16 tiêu chuẩn vẫn là phương án cân bằng trong dòng sản phẩm.

Máy sử dụng chip A18, màn hình 6,1 inch, tích hợp nút Action Button và Camera Control. Hệ thống camera cũng được trang bị nhiều tính năng hơn so với iPhone 16e, phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại.

iPhone 16 sở hữu màn hình 6,1 inch, phù hợp với người dùng ưu tiên thiết kế nhỏ gọn. (Ảnh: XDA-Developers)

Trong khi đó, iPhone 16 Plus hướng đến nhóm người dùng ưu tiên màn hình lớn và thời lượng sử dụng. Kích thước 6,7 inch giúp thiết bị phù hợp hơn với việc xem phim, chơi game, đọc tài liệu hoặc sử dụng các ứng dụng trong thời gian dài.

Với mặt bằng giá hiện nay, người dùng có thể chia lựa chọn thành ba nhóm tương đối rõ. iPhone 16e phù hợp với người ưu tiên mức giá thấp, iPhone 16 hướng đến nhu cầu cân bằng giữa kích thước, hiệu năng và camera, còn iPhone 16 Plus phù hợp với người cần màn hình lớn.

Đáng chú ý, mức giá của các mẫu máy có thể tiếp tục thay đổi theo từng hệ thống bán lẻ.