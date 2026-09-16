Thông báo quan trọng cho người dùng iPhone cũ

Một thay đổi từ Apple đang mang đến thêm lựa chọn cho người dùng iPhone cũ.

iOS 27 chính thức được Apple phát hành từ ngày 15/9, mang đến giao diện, tính năng và một số nâng cấp mới cho iPhone.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng muốn cập nhật ngay phiên bản hệ điều hành mới, đặc biệt với những mẫu iPhone đã sử dụng trong nhiều năm.

Với nhóm người dùng này, Apple vẫn duy trì một nhánh cập nhật riêng. Cụ thể, cùng thời điểm iOS 27 được phát hành, hãng tung ra iOS 26.7 cho iPhone 11 trở lên và một số mẫu iPad tương thích. Bản cập nhật tập trung vào các vấn đề bảo mật thay vì đưa thiết bị lên hệ điều hành mới.

Không muốn lên iOS 27 vẫn có thể cập nhật bảo mật

Việc Apple tiếp tục phát hành iOS 26.7 cho thấy người dùng không nhất thiết phải chuyển sang iOS 27 ngay lập tức để duy trì khả năng nhận các bản vá bảo mật.

Những chiếc iPhone đã sử dụng nhiều năm vẫn được Apple duy trì hỗ trợ cập nhật, giúp người dùng kéo dài vòng đời thiết bị mà không nhất thiết phải nâng cấp lên iOS mới. (Ảnh: TGDĐ)

Theo Apple, iOS 26.7 được phát hành ngày 14/9 và dành cho iPhone 11 trở lên. Bản cập nhật sửa một số lỗ hổng, trong đó có vấn đề liên quan đến Accelerate Framework có thể khiến quá trình xử lý hình ảnh được tạo đặc biệt gây dừng tiến trình ngoài dự kiến.

Đây là lựa chọn đáng chú ý với những người đang sử dụng iPhone đời cũ nhưng vẫn muốn duy trì phiên bản hệ điều hành hiện tại. Thay vì bỏ qua hoàn toàn các thông báo cập nhật, người dùng có thể kiểm tra xem thiết bị có bản iOS 26 mới hơn hay không và cài đặt bản cập nhật bảo mật tương ứng.

Apple cũng từng khuyến nghị người dùng duy trì phần mềm ở phiên bản mới nhất có thể. Hãng cho biết những thiết bị không thể nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất vẫn có thể nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho những phiên bản iOS cũ hơn.

Cập nhật iOS 26 theo cách thủ công

Với iPhone đủ điều kiện chạy iOS 27 nhưng người dùng chưa muốn nâng cấp, có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để kiểm tra các tùy chọn đang được Apple cung cấp.

Trong trường hợp thiết bị hiển thị cả iOS 27 và bản cập nhật iOS 26, người dùng có thể lựa chọn bản iOS 26 nếu muốn tiếp tục sử dụng hệ điều hành hiện tại.

Cách này đặc biệt phù hợp với người đang phụ thuộc vào một số ứng dụng, thiết lập hoặc thói quen sử dụng ổn định trên phiên bản iOS hiện tại và chưa muốn thay đổi toàn bộ trải nghiệm.

Apple lưu ý rằng sau khi cài đặt bản cập nhật iOS, người dùng không thể quay lại phiên bản trước đó theo cách thông thường. Vì vậy, nếu chưa chắc chắn muốn chuyển sang iOS 27, việc kiểm tra kỹ phiên bản được chọn trước khi xác nhận cập nhật là cần thiết.

iOS 27 không dành cho mọi tính năng trên iPhone cũ

Một lý do khác khiến người dùng iPhone đời cũ cân nhắc thời điểm nâng cấp là sự khác biệt về tính năng giữa các thế hệ thiết bị.

iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên, cùng iPhone SE thế hệ thứ hai trở về sau. Tuy nhiên, nhiều tính năng mới không xuất hiện trên toàn bộ danh sách thiết bị tương thích.

Đặc biệt, các tính năng Apple Intelligence trên iOS 27 yêu cầu phần cứng mới hơn. Theo Apple, nhóm thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence gồm các mẫu iPhone 16 trở lên và iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

Do đó, việc một chiếc iPhone nằm trong danh sách hỗ trợ iOS 27 không đồng nghĩa thiết bị có thể sử dụng toàn bộ tính năng mới của hệ điều hành.

Với người đang sử dụng iPhone cũ, lựa chọn giữa việc nâng cấp lên iOS 27 hay tiếp tục ở lại iOS 26 phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thực tế. Nếu ưu tiên các tính năng mới, iOS 27 là hướng nâng cấp. Ngược lại, nếu muốn duy trì trải nghiệm quen thuộc nhưng vẫn nhận các bản vá quan trọng, iOS 26.7 hiện là lựa chọn mà Apple vẫn cung cấp cho các thiết bị tương thích.

Điều quan trọng là người dùng không nên hiểu việc chưa lên iOS 27 đồng nghĩa với việc phải bỏ qua hoàn toàn các bản cập nhật. Với những chiếc iPhone cũ, việc duy trì phiên bản iOS hiện tại ở bản cập nhật mới nhất mà Apple cung cấp vẫn giúp thiết bị tiếp tục nhận được các cải tiến và bản vá bảo mật cần thiết.

Tham khảo The Apple Post