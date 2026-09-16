Công an cảnh báo tất cả người dân nhận được tin nhắn với nội dung, đường link như sau

Những tin nhắn mang nội dung thế này thực tế có thể khiến người dân mất 1 khoản tiền không nhỏ.

Chỉ cần sử dụng mạng xã hội thường xuyên, không ít người từng bắt gặp những lời mời tham gia nhóm đầu tư, kiếm tiền online hoặc giao dịch tài chính với lời quảng cáo hấp dẫn như “lợi nhuận cao”, “chuyên gia hướng dẫn”, “có người dẫn lệnh”, thậm chí “bao lãi, bao lỗ”.

Với những tin nhắn như vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kêu gọi đầu tư tiền mã hóa. Cơ quan Công an cho biết các đối tượng thường đánh vào mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh để đưa ra những lời mời chào hấp dẫn, từ đó từng bước tạo niềm tin và lôi kéo nạn nhân chuyển tiền.

Cẩn trọng với lời mời “bắn lệnh, bao lãi”

Theo Công an TP Cần Thơ, một trong những thủ đoạn được ghi nhận là các đối tượng đăng bài trên mạng xã hội quảng bá cơ hội đầu tư theo kiểu “dễ kiếm lợi nhuận, không tốn nhiều công sức”, có đội ngũ “call kèo, call lệnh”, cam kết bao lỗ hoặc sinh lời cao.

Khi một người thể hiện sự quan tâm, đối tượng sẽ nhanh chóng tiếp cận, mời tham gia các hội nhóm kín hoặc hướng dẫn truy cập những nền tảng đầu tư trực tuyến do chúng tạo ra.

Một trường hợp điển hình được Công an TP Cần Thơ đề cập là anh N.T.N., 42 tuổi, ở phường Cái Khế. Người đàn ông này bị một nhóm đối tượng lạ mặt dẫn dụ tham gia đầu tư tiền mã hóa và được gửi đường link để đăng ký tài khoản.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, các đối tượng đóng vai “đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24/7”. Chúng liên tục nhắn tin, gọi điện, hướng dẫn từ việc tạo tài khoản, nạp tiền cho đến đặt những lệnh giao dịch thử nghiệm.

Việc được hỗ trợ sát sao, cộng với giao diện website được thiết kế giống một nền tảng đầu tư, có thể khiến người sử dụng tin rằng mình đang tham gia một hoạt động giao dịch thực sự.

Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ phát hiện website liên quan có nhiều dấu hiệu bất thường. Trang web sử dụng giao thức HTTP thay vì HTTPS, không có chứng chỉ bảo mật SSL. Tên miền được đăng ký thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Trung Quốc và mới được tạo ngày 2/6/2026.

Công an nhận định đây là một trong những đặc điểm của các website lừa đảo dạng lập nhanh trong thời gian ngắn để thu hút tiền của nạn nhân, sau đó có thể đánh sập hệ thống nhằm xóa dấu vết.

Tài khoản hiện “có lãi”, nhưng đến khi rút tiền lại phát sinh hàng loạt khoản phí

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở chỗ nạn nhân không nhất thiết mất tiền ngay trong giao dịch đầu tiên.

Sau khi được hướng dẫn nạp tiền, màn hình có thể hiển thị các giao dịch và khoản lợi nhuận khiến người tham gia tin rằng phương pháp của “chuyên gia” thực sự hiệu quả. Niềm tin tăng lên cũng là lúc họ dễ được thuyết phục bỏ thêm số vốn lớn hơn.

Theo Công an TP Cần Thơ, khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, hệ thống có thể bất ngờ báo lỗi kỹ thuật, phong tỏa tài khoản hoặc không cho rút tiền. Muốn lấy lại tài sản, người dùng tiếp tục được yêu cầu đóng thêm những khoản được gọi là “phí xác thực”, “thuế thu nhập” hoặc các loại phí khác.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền hoặc nhận ra mình bị lừa, các đối tượng có thể cắt đứt liên lạc và khóa tài khoản.

Điều này cũng lý giải vì sao người dân không nên căn cứ vào số dư hoặc lợi nhuận đang hiển thị trên một website không rõ nguồn gốc để kết luận rằng khoản đầu tư của mình thực sự sinh lời. Con số trên màn hình hoàn toàn có thể nằm dưới sự kiểm soát của người vận hành nền tảng.

Nhận được tin nhắn kiểu này, người dân nên làm gì?

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không tham gia các mô hình đầu tư siêu lợi nhuận, đồng thời cảnh giác với những lời mời đầu tư tiền mã hóa, chứng khoán hoặc tài chính quốc tế có cam kết lợi nhuận bất thường, xuất hiện người “bao lỗ”, “dẫn lệnh”.

Người dùng cũng không nên bấm vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn hay mạng xã hội; không đăng ký tài khoản, nạp tiền vào những website đáng ngờ. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu giao dịch, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh căn cước công dân cho những người tự xưng là nhân viên hỗ trợ hay chăm sóc khách hàng trực tuyến.

Nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân, cơ quan Công an đề nghị người dân nhanh chóng lưu lại tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và toàn bộ chứng từ giao dịch, sau đó liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.