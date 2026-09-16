Robot hút bụi 15 triệu "cân" cả công nghệ của hàng 25 triệu

Robot hút bụi tầm trung đang được trang bị những công nghệ từng chỉ xuất hiện trên dòng máy đắt tiền. Mức giá khoảng 15 triệu đồng vì thế trở thành tâm điểm mới của thị trường.

‏Một tối cuối tuần trong căn hộ rộng 80 m² của gia đình chị L. (28 tuổi) tại Hà Nội, trên sàn là đủ những thứ quen thuộc với gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng: vụn bánh ăn dặm, vài sợi tóc, lông rụng cùng một vệt cà phê đã khô từ hôm trước.‏

‏Thay vì lấy chổi và giẻ lau, chị L. bấm nút cho robot hoạt động. Máy hút phần rác khô, sau đó đưa con lăn qua vệt cà phê. Nước sạch liên tục được phun lên bề mặt con lăn, còn nước bẩn được gạt và thu vào khoang riêng.‏

‏Robot tự động hóa quy trình giúp tối giản thao tác từ người dùng.

‏Cho đến gần đây, muốn có cơ chế lau như vậy, người dùng thường phải tìm đến những chiếc robot cao cấp có giá trên 20-25 triệu đồng. Nhưng khi một sản phẩm khoảng 15 triệu đồng đã có con lăn tự làm sạch, trạm giặt sấy và lực hút tối đa 40.000 Pa, quyết định tiếp tục chờ công nghệ giảm giá bắt đầu trở nên khó khăn hơn.‏

‏Những sản phẩm đưa công nghệ cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn đang thúc đẩy sự dịch chuyển này, điển hình là Ecovacs Deebot T80 Max Omni.‏

‏Robot hút bụi đang bước vào giai đoạn tăng tốc‏

‏Theo dữ liệu bán lẻ của NIQ GfK, doanh thu thị trường robot hút bụi tại Việt Nam đạt khoảng 2.400 tỷ đồng trong 12 tháng tính đến hết tháng 6/2026, tăng khoảng 137,6% so với cùng kỳ. Ecovacs hiện nắm 34% thị phần theo giá trị và 31,8% theo sản lượng, đứng đầu ngành hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026.‏

‏Dù vậy, robot hút bụi chưa phổ biến như máy giặt hay tủ lạnh. Dữ liệu của AVI Data cho thấy tỷ lệ thâm nhập robot hút bụi tại Việt Nam vẫn dưới 10%, đồng nghĩa thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng.‏

‏Thị trường robot hút bụi được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển.

Thay đổi đáng kể nằm ở cách người Việt chọn sản phẩm. Các mẫu máy chỉ có chức năng hút bụi đang dần mất sức hút, trong khi nhóm trên 15 triệu đồng trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Người mua không còn hài lòng với một chiếc máy chỉ chạy quanh nhà và gom rác. Robot giờ phải hút, lau, tự giặt bộ phận lau và giảm tối đa số lần người dùng phải can thiệp.‏

‏Vùng giá quanh 15 triệu đồng vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là mức đủ để người dùng kỳ vọng vào một hệ thống làm sạch tương đối hoàn chỉnh, nhưng chưa cao đến mức phải cân nhắc như khi mua một mẫu flagship trên 25 triệu đồng.‏

‏Từ lau xoay đến con lăn tự làm sạch‏

‏Một cột mốc đáng chú ý của công nghệ lau con lăn trên robot hút bụi là CES 2025 tại Las Vegas vào tháng 1/2025. Tại đây, Ecovacs giới thiệu Deebot X8 với công nghệ OZMO Roller, cho phép con lăn tự làm sạch liên tục trong lúc lau.‏

‏Công nghệ OZMO Roller giúp con lăn liên tục được làm sạch trong quá trình lau, duy trì khả năng làm sạch trên bề mặt.

‏Khác biệt giữa con lăn và cơ chế lau xoay truyền thống nằm ở cách xử lý chất bẩn. Với cơ chế lau xoay, chất bẩn lưu lại trên hai khăn trong khoảng thời gian giữa các lần robot quay về trạm giặt. Con lăn được cấp nước sạch ngay trong quá trình hoạt động, còn thanh gạt tách nước bẩn khỏi bề mặt lau và đưa vào khoang riêng. Bề mặt tiếp xúc với sàn nhờ đó được làm mới thường xuyên hơn, hạn chế kéo chất bẩn từ khu vực này sang khu vực khác.‏

‏Dòng máy cải tiến hiệu năng làm sạch tối ưu.

Theo báo cáo thường niên của Ecovacs dẫn dữ liệu AVC, doanh thu bán lẻ trực tuyến của nhóm robot lau sàn bằng con lăn tự làm sạch liên tục tại Trung Quốc tăng 546% trong một năm, chiếm 34,2% doanh thu trực tuyến của toàn ngành robot hút bụi. Robot dạng con lăn chiếm 75,7% doanh thu của nhóm robot lau sàn và được dự báo vượt 80% trong năm 2026.‏

‏Những con số này cho thấy con lăn đang chuyển từ một tính năng tạo khác biệt trên dòng cao cấp thành hướng phát triển chủ đạo của robot lau sàn.‏

‏Cấu hình cao cấp "tràn" xuống tầm trung‏

‏Deebot T80 Max Omni nổi bật với nhiều tính năng vượt trội.

‏Tại Việt Nam, Deebot T80 Max Omni là một ví dụ rõ ràng cho quá trình dịch chuyển này. Sản phẩm kết hợp lực hút tối đa 40.000 Pa với con lăn tự làm sạch dài 270mm, tương đương 27cm, lực ép lên tới 3.800 Pa và 32 tia nước tăng áp.‏

‏Chiều dài 27cm giúp robot bao phủ một dải sàn rộng hơn trong mỗi đường chạy. Hệ thống cấp nước liên tục duy trì độ ẩm và làm mới bề mặt con lăn, trong khi công nghệ TruEdge 3.0 cho phép cụm lau vươn ra sát mép tường. Con lăn dài cải thiện độ phủ ở vùng sàn rộng, còn cơ cấu vươn cạnh xử lý phần diện tích thường bị bỏ sót sát chân tường.‏

‏Chiều dài 27cm giúp robot bao phủ một dải sàn rộng hơn.

‏Hệ thống lau này đi cùng pin lithium-ion 5.200 mAh và công nghệ BLAST tạo lưu lượng khí 16,45 lít mỗi giây. Lực hút xử lý bụi, tóc và rác, còn con lăn đảm nhiệm những vết bẩn bám trên bề mặt. Hai cơ chế bổ sung cho nhau trong cùng một chu trình làm sạch.‏

‏Trạm OMNI có thể tự đổ rác, giặt con lăn bằng nước nóng với nhiệt độ gia nhiệt tối đa 100°C và sấy bằng khí nóng ở 45°C. Túi bụi dung tích 2,5 lít đi cùng bình nước sạch 4 lít và bình nước bẩn 2,2 lít, giúp giảm số lần người dùng phải đổ bụi, bổ sung nước và vệ sinh con lăn bằng tay.‏

‏Thân robot cao khoảng 95 mm, phù hợp với các khu vực gầm thấp. Thiết bị có thể vượt chướng ngại vật cao 20mm và tự nâng con lăn 15mm khi cảm biến siêu âm phát hiện thảm, qua đó giảm nguy cơ làm ướt bề mặt này. Công nghệ ZeroTangle 4.0 được thiết kế để hạn chế tóc mắc vào chổi, giảm tần suất người dùng phải gỡ tóc sau mỗi chu trình.‏

‏Với chiều cao khoảng 95 mm, robot dễ dàng len vào các khu vực gầm thấp như sofa, giường, tủ để làm sạch.

‏Những tính năng này từng nằm rải rác trên các mẫu máy có giá trên 20-25 triệu đồng. T80 Max Omni tập hợp chúng trong khoảng giá 13-15 triệu đồng, từ lực hút lớn và con lăn tự làm sạch đến trạm giặt sấy cùng các cơ chế giảm bảo dưỡng thủ công. ‏

‏Chiến lược của Ecovacs khá rõ. Hãng đưa công nghệ lau con lăn xuống vùng giá đang thu hút nhu cầu lớn tại Việt Nam, thay vì tiếp tục giữ cơ chế này cho dòng cao cấp. Hướng đi đó cũng phù hợp với xu thế chung của ngành robot hút bụi toàn cầu: rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa các phân khúc để mở rộng tệp khách hàng.‏

‏Deebot T80 Max Omni - "trợ thủ" đắc lực của Sơn Tùng M-TP.

‏Chờ đợi liệu có đáng?‏

‏Với người tiêu dùng, việc công nghệ cao cấp xuống mức giá thấp hơn mang lại lợi ích rõ ràng. Người mua robot lần đầu có thể tiếp cận trải nghiệm gần với flagship mà không phải chi trên 25 triệu đồng cho một thiết bị chưa từng sử dụng.‏

‏Với ngành hàng, sự dịch chuyển này tạo sức ép theo chiều ngược lại. Khi khoảng cách giữa tầm trung và cao cấp thu hẹp, các hãng phải tìm lý do mới để bảo vệ giá trị của dòng flagship. Khoảng cách đó có thể đến từ trí tuệ nhân tạo nhận diện vết bẩn phức tạp hơn, khả năng kết nối nhiều thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh hoặc những cải tiến phần cứng chưa xuất hiện ở phân khúc thấp hơn.‏

‏Robot hút bụi trở thành một phần thiết yếu của hệ sinh thái nhà ở thông minh.

‏T80 Max Omni cho thấy đợt giảm giá công nghệ mà nhiều người chờ đợi đã phần nào diễn ra ngay trong năm nay. Với những người đã có nhu cầu sử dụng rõ ràng, chiến lược "chờ thêm một năm để công nghệ rẻ đi" có thể không còn mang lại nhiều lợi ích như trước, bởi những tính năng từng là lý do để trì hoãn quyết định mua nay đã xuất hiện ở mức giá khoảng 15 triệu đồng.‏

‎Khi công nghệ cao cấp đã xuống tới mức giá 15 triệu đồng, chờ đợi không còn đơn thuần là tiết kiệm, mà còn là trì hoãn khoảng thời gian được sống thảnh thơi hơn.‏