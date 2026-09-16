Công an thông báo quan trọng, tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có cảnh báo đến người dân, nhấn mạnh hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể dẫn đến mức phạt hàng trăm triệu đồng hoặc án phạt tù giam đối với hành vi mua bán dữ liệu sinh trắc học và cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng tuyển dụng nhắm vào nhu cầu kiếm thêm thu nhập của người trẻ, sinh viên với những lời hứa hẹn hấp dẫn như mở tài khoản ngân hàng được trả tiền hay làm hồ sơ nhận hoa hồng.

Theo Công an xã Phú Hòa 2, đằng sau những khoản tiền tưởng chừng vô cùng dễ kiếm này là một hệ thống thu gom thông tin cá nhân tinh vi. Kẻ gian thường đưa ra yêu cầu công việc rất đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm, dụ dỗ nạn nhân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung và thậm chí là thực hiện xác thực khuôn mặt để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Nhằm làm cho người tham gia mất cảnh giác, các đối tượng lừa đảo liên tục đưa ra những lời trấn an đầy tính thao túng như chỉ cần mở tài khoản để nhận tiền chứ không liên quan gì đến pháp luật, hoặc hướng dẫn nạn nhân chỉ cần làm xong rồi xóa ứng dụng là an toàn.

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, ngay sau khi nắm được quyền kiểm soát bao gồm thẻ ngân hàng, sim điện thoại, thông tin đăng nhập và mã OTP, kẻ gian lập tức biến những tài khoản này thành công cụ đắc lực để nhận và chuyển tiền phi pháp. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với ông N.M.H. (trú tại Lâm Đồng) về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng cho thấy lực lượng chức năng đang ráo riết truy vết dòng tiền lừa đảo, và những người đứng tên mở tài khoản theo yêu cầu của người khác sẽ là đối tượng đầu tiên bị triệu tập để làm rõ các giao dịch phát sinh.

Nhiều người vẫn mang tâm lý chủ quan, lầm tưởng rằng việc cho mượn hoặc bán tài khoản chỉ là một cách kiếm tiền vô hại. Tuy nhiên, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2025, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi hay mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc chịu mức án phạt tù cao nhất lên tới 7 năm. Không chỉ dừng lại ở bản án hình sự, người vi phạm còn phải đối mặt với việc bị phong tỏa tài khoản và tạm giữ các dòng tiền liên quan. Nghiêm trọng hơn, người đứng tên sẽ bị hệ thống ngân hàng đưa vào diện cảnh báo rủi ro cao, gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến việc vay vốn, mở thẻ hay sử dụng bất kỳ dịch vụ tài chính hợp pháp nào trong tương lai.

Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, cơ quan Công an đặc biệt nhấn mạnh người dân tuyệt đối không đánh đổi căn cước, dữ liệu khuôn mặt và quyền kiểm soát tài khoản của mình chỉ vì một khoản tiền nhỏ trước mắt. Mọi người cần kiên quyết từ chối việc cho thuê, cho mượn hay bán tài khoản ngân hàng, đồng thời bảo mật tuyệt đối ảnh căn cước, mật khẩu, mã OTP và dữ liệu sinh trắc học.

Khi đứng trước các cơ hội việc làm trực tuyến, người dân cần xác minh rõ danh tính người tuyển dụng, tính pháp lý của doanh nghiệp và tính chất công việc thực tế. Trong trường hợp nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị lợi dụng hoặc phát hiện tài khoản có giao dịch nhận và chuyển tiền bất thường, người dân cần lập tức liên hệ với tổng đài ngân hàng để kiểm tra và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất nhằm được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk