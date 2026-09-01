Thay đổi mới nhất về cấp giấy phép lái xe, người dân cần biết

Thông tư mới của Bộ Công an có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người học, người dự sát hạch và người thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội thông tin, từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 108 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế chính thức có hiệu lực.

Thông tư có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người học, người dự sát hạch và người thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo quy định mới, khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người dân có thể chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận, sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước trong trường hợp phù hợp hoặc gửi ảnh chân dung nền trắng, kích thước 3x4 cm theo quy định.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe cũng phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực, trừ các trường hợp được pháp luật quy định khác.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định đối với giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng. Trường hợp quá hạn dưới 30 ngày, người dân không phải sát hạch lại; quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 01 năm phải sát hạch lý thuyết; quá hạn từ đủ 1 năm trở lên phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Đối với kỳ sát hạch, từ ngày 1/7, thí sinh phải thực hiện các nội dung theo trình tự. Người dự sát hạch mô tô hạng A1, A phải đạt phần lý thuyết mới được dự sát hạch thực hành trong hình. Đối với ô tô, thí sinh phải lần lượt đạt phần lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường mới được tiếp tục phần thi kế tiếp. Đồng thời, phần sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với ô tô được bãi bỏ.

Thông tư cũng quy định lộ trình áp dụng một số nội dung mới. Theo đó, từ ngày 1/3/2027, số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết được tăng lên. Đối với mô tô hạng A1, A, bài thi tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài 27 phút và đạt yêu cầu khi trả lời đúng từ 36/40 câu. Đối với ô tô hạng B, bài thi tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài 33 phút và đạt khi trả lời đúng từ 45/50 câu. Nội dung câu hỏi cũng được điều chỉnh theo hướng tăng khả năng vận dụng kiến thức, phòng ngừa tình trạng "học mẹo, thi mẹo".

Từ ngày 1/1/2028, sát hạch thực hành mô tô sẽ bổ sung bài sát hạch số 2 gồm 11 tình huống giả định trên đường, yêu cầu thí sinh vận dụng kỹ năng xử lý các tình huống như chuyển hướng, quay đầu, vượt xe, đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định thời hạn sử dụng giấy phép lái xe hạng D gắn với độ tuổi tối đa được phép điều khiển phương tiện là đủ 57 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ trong trường hợp thời hạn còn lại không đủ 5 năm.

Các quy định mới được triển khai theo từng thời điểm khác nhau. Người dân, học viên và thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ quy định, kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi thực hiện thủ tục, tránh nhầm lẫn về thời điểm áp dụng, bảo đảm quyền lợi và chấp hành đúng quy định của pháp luật.