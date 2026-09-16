Nothing Phone (4b) lên kệ Thế Giới Di Động: Ngoại hình “không đụng hàng”, trải nghiệm đầy chất riêng

Nothing Phone là dòng điện thoại đến từ Anh Quốc được cộng đồng công nghệ quan tâm nhờ thiết kế khác biệt. Mới đây, thương hiệu đã ra mắt phiên bản Nothing Phone (4b) (8+128GB) mang phong cách mới lạ cùng hàng loạt tính năng ấn tượng. Sản phẩm đã chính thức mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nothing Phone (4b) với diện mạo mới mẻ, phá cách. Đây là sản phẩm thuộc hãng công nghệ Nothing đến từ London (Anh Quốc)

Vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam, Nothing Phone (4b) lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ nhờ diện mạo phá cách. Dòng điện thoại này có thiết kế nguyên khối mượt mà. Thân máy được chế tác từ polycarbonate có độ bền cao. Bề mặt phủ lần lượt lớp sơn lót, lớp màu và lớp phủ UV giúp hạn chế bám dấu vân tay và mang lại cảm giác thân thiện khi cầm nắm. Một điểm khác biệt của dòng điện thoại mới này là cụm camera mặt lưng trong suốt, nhờ công nghệ phun TPU với độ chính xác cao, người dùng có thể nhìn thấy những chi tiết trong cụm camera.

Nothing Phone (4b) có tạo hình độc đáo, mới lạ với cụm camera mang đậm nét đặc trưng của hãng

Điểm nhấn ấn tượng của phiên bản này so với thế hệ tiền nhiệm là dải đèn Glyph Bar sáng hơn 40%. Thông qua các hiệu ứng ánh sáng trực quan, người dùng có thể cập nhật nhanh tiến trình giao hàng, thời gian đếm ngược, mức sạc pin hay đếm ngược chụp ảnh ngay ở mặt lưng mà không cần mở màn hình. Đặc biệt, thiết bị tích hợp đèn báo màu đỏ lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh phim truyền thống giúp bạn và mọi người xung quanh dễ dàng nhận biết khi điện thoại đang ghi hình. Ngoài ra, tính năng này mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cao khi cho phép tùy chỉnh ánh sáng riêng cho từng liên hệ yêu thích hoặc từng ứng dụng.

Không chỉ có ngoại hình "nịnh mắt", Nothing Phone (4b) còn được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 cho hiệu năng ổn định, tiết kiệm pin. Dung lượng pin của máy là 5.200 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và duy trì 90% dung lượng pin sau 3 năm sử dụng.

Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh và các thông số camera cũng là yếu tố được người tiêu dùng chú trọng khi lựa chọn điện thoại. Hệ thống camera trên Nothing Phone (4b) ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa phần cứng và công nghệ tân tiến. Nổi bật là camera chính Samsung 50MP tích hợp chống rung kép gồm chống rung quang học OIS 2 trục và chống rung điện tử EIS giúp chụp ảnh sắc nét ngay cả khi thiếu sáng và mang lại các thước phim mượt mà. Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng 8 MP với tầm nhìn bao quát 119,5° đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thu giữ toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay những bức ảnh nhóm đông người.

Camera của Nothing Phone (4b) có nhiều điểm nổi bật như chống rung, chụp góc rộng và cảm biến ánh sáng

Đặc biệt, Phone (4b) còn được trang bị cảm biến ánh sáng 360° ngay cạnh đèn flash nhằm nhận diện chính xác nguồn sáng môi trường, triệt tiêu hiệu quả hiện tượng nhấp nháy màn hình để hình ảnh luôn ổn định. Cảm biến này cũng giúp kiểm soát phơi sáng tốt hơn 100% thông qua việc tối ưu nhịp nhàng độ sáng màn hình và độ phơi sáng camera, đảm bảo mọi khung hình luôn ổn định và chân thực.

Không chỉ ấn tượng nhờ phần cứng camera, trải nghiệm người dùng còn được tối ưu với hệ điều hành Nothing OS 4.1 mượt mà, với các tính năng như tiện ích (widget) Soundscape tạo nên một không gian âm thanh riêng phù hợp với nhu cầu ngủ, tập trung hoặc thư giãn. Máy có trang bị bộ công cụ Essential AI có thể truy cập thông qua Essential Key. Các công cụ này giúp ghi lại, tìm kiếm, ghi nhớ, giao tiếp và sáng tạo dễ dàng mà không cần thao tác nhiều, hỗ trợ cho cho công việc và đời sống hằng ngày.

Với thiết kế độc đáo cùng nhiều tính năng vượt trội, "tân binh" Nothing Phone (4b) vẫn có một mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 10.990.000đ. Hiện sản phẩm đã chính thức mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động. Khi mua Nothing Phone (4b) tại đây, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi như mua trả chậm 0% lãi suất, giảm giá trực tiếp 500 nghìn đồng và được tặng thêm quạt tản nhiệt và bảo hành đến 12 tháng. Ngoài ra, cửa hàng còn có chương trình hỗ trợ thu cũ, trợ giá tới 3 triệu đồng cho những khách hàng tiên phong sở hữu máy.

Sản phẩm hiện đã "lên kệ" tại Thế Giới Di Động với 3 phiên bản màu: xanh dương, trắng, đen

Đến Thế Giới Di Động và sở hữu Nothing Phone (4b) ngay hôm nay, khách hàng có thể sở hữu một thiết bị vừa chất chơi về ngoại hình, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng dài lâu trong một mức giá cực "êm ví".