VinFast chốt ra mắt xe máy điện mới trong tháng này, dễ là bản nâng cấp của dòng Evo

Mẫu xe máy điện mới của VinFast vừa lộ diện một phần thiết kế, nổi bật với cụm đèn pha LED và ốp mặt nạ mang phong cách thanh lịch.

Vừa qua, thương hiệu VinFast đã chính thức hé lộ kế hoạch ra mắt 2 mẫu xe máy điện mới. Đáng chú ý, VinFast đã công bố tên gọi của một trong hai mẫu xe là Grand Premia. Hãng cũng tiết lộ một phần thiết kế ngoại thất.

Trang mạng xã hội của VinFast cho biết đây là một phiên bản hoàn toàn mới. Kiểu dáng xe được thiết kế chỉn chu hơn, mang lại cảm giác tinh tế hơn. VinFast hé lộ sẽ chính thức ra mắt sản phẩm này trong tháng 9.

Hình ảnh mới nhất về sản phẩm xe máy điện VinFast sắp ra mắt. Ảnh: VinFast

VinFast hướng đến nhóm khách hàng cao cấp hơn

Thông qua những hình ảnh hé lộ trước đó, đuôi xe mới có thiết kế rất giống với dòng Evo. Vì vậy, khả năng cao Grand Premia rất có thể là một phiên bản nâng cấp của dòng xe Evo. Cụ thể, so với các biến thể Evo hiện tại, Grand Premia sở hữu một phong cách thiết kế cao cấp hơn. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn pha công nghệ LED hiện đại. Xung quanh đèn pha là dải đèn định vị ban ngày mang hình tròn cổ điển.

Thêm vào đó, mặt trước của xe nay đã được bổ sung thêm một chi tiết ốp hình chiếc "cà vạt". Mặt ốp này tích hợp một mảng mạ chrome sáng bóng. Thiết kế này mang đậm phong cách thanh lịch thường thấy trên những chiếc Vespa.

Hiện tại, cấu hình chi tiết của chiếc xe máy điện VinFast mới này vẫn chưa được công bố rõ ràng. Tuy nhiên, với định vị ở phân khúc cao cấp hơn, người dùng có thể kỳ vọng vào một hệ động lực mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các công nghệ về pin cũng sẽ được cải tiến. Hệ thống kết nối thông minh và các trang bị tiêu chuẩn trên VinFast Grand Premia hứa hẹn sẽ vượt trội hơn mọi phiên bản Evo đang có mặt trên thị trường.

Mẫu xe mới có hậu tố Grand Premia. Ảnh: VinFast

VinFast Evo có gì đáng quan tâm?

Hiện tại, dòng xe máy điện Evo đang được VinFast phân phối với nhiều phiên bản đa dạng. Các phiên bản này bao gồm bản Lite, bản Neo, bản Grand và bản tiêu chuẩn. Nhờ đó, khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Về giá bán, dòng xe này có mức giá khởi điểm khá dễ tiếp cận. Cụ thể, phiên bản Lite hiện có giá từ 14,3 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Grand được bán với mức giá là 22,5 triệu đồng. Mức giá bán này chưa bao gồm các chương trình ưu đãi hiện hành của VinFast. Nhìn chung, sự đa dạng về phiên bản giúp sản phẩm tiếp cận nhiều tệp khách hàng.

Khi VinFast Grand Premia ra mắt, mẫu xe này được bổ sung nhằm làm phong phú thêm dải sản phẩm. Cách đây không lâu, hãng xe Việt cũng đã giới thiệu 2 mẫu xe hoàn toàn mới là Kyo và Kinet