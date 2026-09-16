Tặng “táo” kiểu này ai mà chẳng thích: iPhone 18 Pro Max đỏ quá sang, “táo gập” Duo lại xịn khỏi bàn!

Chọn quà cho người yêu vốn đã khó, nhất là khi hoa, chocolate hay những món quà quen thuộc đã quá thường. Năm nay, sao không đổi gió “tặng ít trái cây”, một quả “táo iPhone 18 Pro Max Burgundy” và “táo gập Duo” sang xịn.

iPhone 18 Pro Max hướng đến sự sang trọng, hiệu năng mạnh và khả năng chụp ảnh được nâng cấp. Trong khi đó, iPhone Duo phù hợp với những người thích trải nghiệm mới, đặc biệt là thiết kế gập và màn hình chưa từng có trên iPhone.

Với iPhone 18 Pro Max Burgundy, điểm nhấn không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở loạt nâng cấp bên trong, từ hệ thống camera, chip xử lý đến thời lượng pin. Trong khi đó, iPhone Duo lại tạo dấu ấn bằng kiểu dáng hoàn toàn mới, mang đến không gian hiển thị rộng hơn khi mở máy nhưng vẫn có thể gập gọn khi cần.

Nói vui một chút, đây là hai loại “trái cây” mà người nhận có thể dùng mỗi ngày, chỉ có người tặng là phải cân nhắc kỹ xem nên hái quả nào cho đúng gu.

Sang chảnh như “Táo đỏ Burgundy” iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max là mẫu máy cao cấp nhất trong dòng iPhone 18 Pro. Điểm dễ nhận thấy ngay từ bên ngoài là màu Đỏ Burgundy, tùy chọn màu hoàn toàn mới bên cạnh Đen, Bạc và Băng Thanh. Apple bắt đầu nhận đặt trước dòng iPhone 18 Pro từ ngày 12/9 và sản phẩm có mặt trên thị trường từ 18/9.

iPhone 18 Pro Max Burgundy gây chú ý với màu đỏ mới, hướng đến nhóm người dùng yêu thích vẻ ngoài sang trọng. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Tuy nhiên, màu sắc chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Một trong những thay đổi quan trọng trên iPhone 18 Pro Max nằm ở camera chính 48 MP Fusion Main, lần đầu được trang bị khẩu độ tùy chỉnh. Hệ thống này cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến cũng như độ sâu trường ảnh, mang lại nhiều lựa chọn hơn khi chụp ảnh.

Apple cũng đưa thêm Pro Controls vào ứng dụng Camera, cho phép người dùng kiểm soát sâu hơn quá trình chụp và quay. Các nâng cấp về Phong Cách Nhiếp Ảnh, khả năng quay video và xử lý hình ảnh cũng hướng đến nhóm người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung bằng smartphone.

Ở bên trong, iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro, kết hợp với buồng hơi thế hệ mới nhằm duy trì hiệu năng khi máy xử lý những tác vụ nặng trong thời gian dài. Apple cũng nhấn mạnh đây là thế hệ iPhone Pro có bước tiến lớn về hiệu năng và khả năng xử lý AI trên thiết bị.

Sắc đỏ Burgundy giúp iPhone 18 Pro Max nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: The Verge)

Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở thời lượng pin. Theo Apple, iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin tốt nhất từng có trên dòng Pro, nhờ sự kết hợp giữa chip Apple Silicon tiết kiệm điện và viên pin lớn hơn. Máy có thể đạt tối đa 45 giờ phát video theo công bố của Apple.

Điều này khiến iPhone 18 Pro Max trở thành lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong ngày, đặc biệt là khi quay video, chơi game, xem nội dung hoặc làm việc trên thiết bị.

Máy cũng chạy iOS 27, tích hợp thế hệ Apple Intelligence mới và Siri AI, mở rộng khả năng xử lý các tác vụ trực tiếp trên iPhone.

Nổi bần bật với “táo gập” iPhone Duo

Nếu iPhone 18 Pro Max là “quả táo đỏ” thì iPhone Duo lại có thể gọi vui là “táo gập” cực sang.

Đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của hãng sang phân khúc smartphone màn hình gập. Khi mở ra, Duo sở hữu màn hình OLED 7,6 inch, trong khi màn hình bên ngoài có kích thước 5,4 inch.

iPhone Duo mở ra một chương mới cho thiết kế iPhone với kiểu dáng gập. (Ảnh: Apple)

Apple cho biết màn hình bên trong của Duo lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, mang lại không gian rộng hơn cho xem phim, chơi game và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc. Khi gập lại, máy vẫn giữ kích thước đủ nhỏ để mang theo như một smartphone thông thường.

Đáng chú ý, màn hình trong của Duo sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture, giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng. Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion lên đến 120 Hz, Always-On Display, HDR và Apple Pencil USB-C.

Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo có độ mỏng chỉ 5,2 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất của Apple. Máy sử dụng thiết kế khung và bản lề bằng titanium, kết hợp Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau.

Apple cũng thiết kế lại trải nghiệm iOS dành riêng cho kiểu dáng gập. Khi mở máy, không gian màn hình lớn có thể tận dụng cho đa nhiệm, chia đôi màn hình và các tác vụ cần nhiều diện tích hiển thị.

Khi mở rộng, iPhone Duo có màn hình bên trong kích thước 7,6 inch (Ảnh: Gizmodo).

Không chỉ tập trung vào màn hình, iPhone Duo còn được trang bị hệ thống camera 48 MP Dual Fusion. Apple giới thiệu khả năng chụp ảnh theo nhiều cách khác nhau, tận dụng thiết kế hai màn hình để mở rộng trải nghiệm sử dụng camera.

Máy cũng sử dụng A20 Pro và hệ thống tản nhiệt hơi nước, hướng tới hiệu năng cao trong một thiết kế mỏng. Hệ thống pin đôi giúp Duo đạt thời lượng sử dụng cả ngày, trong khi iOS 27 được tối ưu cho thiết kế gập.

iPhone Duo có các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, với hai màu Night Sky và Star White.