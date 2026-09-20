iPhone ở Việt Nam ngày càng đắt

Kể từ 2010, giá khởi điểm của một mẫu iPhone mới đã tăng gấp 5 lần, đi kèm với đó là những nâng cấp về cấu hình, dung lượng lưu trữ.

16 năm qua, iPhone đã có những thay đổi chóng mặt tại thị trường Việt Nam. Mở đầu vào năm 2010, iPhone 4 chính hãng ra mắt với mức giá khởi điểm 13,2 triệu đồng cho bản 16GB. Đến 2026, chiếc iPhone Duo màn hình gập cao cấp nhất đã thiết lập đỉnh giá mới lên tới 65 triệu đồng, tức tăng gấp khoảng 5 lần sau hơn một thập kỷ rưỡi.

Nhìn lại các mốc phát triển, năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn khi iPhone X lần đầu đưa mức giá tiệm cận ngưỡng 30 triệu đồng, đồng thời chấm dứt thời kỳ bộ nhớ khiêm tốn 16GB. Nếu như các phiên bản cao cấp như iPhone 6s Plus năm 2015 chỉ dừng ở mức 21,8 triệu đồng, thì đến giai đoạn iPhone 18 Pro Max năm 2026, con số này đã chạm mốc 42 triệu đồng cho bản dung lượng thấp nhất.

Trung bình mỗi năm, dòng máy cao cấp nhất tăng khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Ngay cả dòng máy bình dân như iPhone SE hay dòng "e" cũng chứng kiến sự chuyển dịch, tăng từ 11,6 triệu đồng năm 2016 lên mức 17 đến 18 triệu đồng ở hiện tại.

Đi kèm với mức giá gia tăng là sự nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng lưu trữ. Bộ nhớ tiêu chuẩn trên bản cơ bản đã tăng gấp 16 lần, từ 16GB ở thời iPhone 4 lên tới 256GB ở các thế hệ iPhone 17 và 18. Có thể thấy, dù mức giá mở bán ngày càng đắt đỏ, Apple cũng bù đắp bằng việc nâng cấp trải nghiệm phần cứng và dung lượng lưu trữ tương xứng cho người dùng qua từng năm.