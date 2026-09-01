Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới từ công an

Một tin nhắn trên Zalo tưởng như bình thường có thể là điểm bắt đầu của một kịch bản lừa đảo.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 17/9, Công an xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận phản ánh của anh C.A.T. (SN 2001, trú tại xã Khánh Xuân) về việc nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả danh cán bộ Công an nhằm thu thập thông tin cá nhân và tài chính.

Giả danh Công an qua Zalo, dựng chuyện liên quan vụ án

Theo trình báo, đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo để giả danh Công an xã và thông báo anh T. có liên quan đến một vụ án.

Công an xã Khánh Xuân kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Sau khi tạo tâm lý lo sợ cho nạn nhân, đối tượng tiếp tục đưa ra hướng dẫn về các thủ tục tài chính, yêu cầu anh T. vay 15 triệu đồng thông qua ứng dụng trên Zalo. Khi khoản vay được giải ngân, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Đây là thủ đoạn đánh trực tiếp vào tâm lý của người bị hại. Kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng, đưa ra thông tin liên quan đến vụ án, sau đó khiến nạn nhân lo sợ và làm theo các yêu cầu về tiền bạc.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc tại Cao Bằng là nạn nhân đã được lực lượng Công an hỗ trợ trước khi hoàn tất các bước theo kịch bản của đối tượng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Khánh Xuân đã tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và trực tiếp hướng dẫn anh T. dừng thực hiện các giao dịch theo yêu cầu. Qua đó, lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn nguy cơ nạn nhân tiếp tục vay tiền và chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an khẳng định không yêu cầu người dân vay tiền, chuyển tiền

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an.

Đặc biệt, người dân cần lưu ý khi đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, vay tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính với lý do phục vụ công tác điều tra.

Theo khuyến cáo được Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải, cơ quan Công an không yêu cầu người dân vay tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Trên thực tế, thủ đoạn giả danh Công an qua điện thoại và mạng xã hội đã xuất hiện dưới nhiều biến thể. Các đối tượng có thể kết hợp cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản Zalo hoặc hình ảnh giấy tờ giả để tạo lòng tin. Bộ Công an từng cảnh báo trường hợp đối tượng giả danh Công an, hướng dẫn người dân qua Zalo rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và hình ảnh thẻ ngân hàng, dẫn đến việc nạn nhân bị mất tiền.

Vì vậy, khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến vụ án, điều tra hoặc tài chính, người dân không nên tiếp tục làm theo hướng dẫn của người gọi.

Không chuyển tiền khi chưa xác minh người gọi

Công an khuyến cáo người dân khi nhận thấy dấu hiệu nghi vấn cần dừng ngay các giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng, không cung cấp thông tin bảo mật và không chuyển tiền.

Đặc biệt, việc đối tượng biết một số thông tin cá nhân hoặc sử dụng hình ảnh, tài khoản mạng xã hội có tên và hình ảnh giống cán bộ Công an không đủ để xác nhận người liên hệ là cán bộ thực thi pháp luật.

Trong vụ việc tại Cao Bằng, việc anh T. kịp thời thông báo cho Công an xã đã giúp cơ quan chức năng xác minh và ngăn chặn vụ việc trước khi tiền được chuyển cho đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả danh, lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với Công an nơi gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

