Sao kê tài khoản một sinh viên phát hiện 3,6 tỷ đồng chuyển vào liên tục trong 5 tháng: Không phải tiền gia đình chu cấp hay lương thưởng

Một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến việc mua bán các sản phẩm lưu niệm từ phim hoạt hình và truyện tranh vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Huyền Vũ (Nam Kinh, Trung Quốc) công bố, thu hút sự chú ý của dư luận.

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy, sinh viên họ Trần đã thực hiện hành vi lừa đảo trong khoảng 5 tháng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 960.000 NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng) của 21 nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, ban đầu Trần đăng tải các bài viết trên nền tảng mạng xã hội, quảng cáo có thể nhận mua hộ đồ sưu tầm từ phim và truyện tranh từ nước ngoài - những mặt hàng vốn được cộng đồng người hâm mộ đặc biệt ưa chuộng. Ở giai đoạn đầu, đối tượng vẫn thực hiện một số giao dịch thật thông qua các nguồn hàng nhỏ lẻ nhằm tạo dựng uy tín.

Tuy nhiên, khi lượng đơn hàng tăng nhanh và vượt quá khả năng cung ứng, Trần không còn khả năng giao hàng đúng cam kết. Thay vì dừng lại, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách, tiếp tục nhận tiền đặt cọc và thanh toán nhưng không giao hàng.

Theo lực lượng chức năng, trong quá trình này, Trần có thể không hề có nguồn hàng như quảng cáo, hoặc chi phí nhập hàng thực tế cao hơn số tiền nhận được, dẫn đến thua lỗ. Áp lực tài chính khiến đối tượng tiếp tục lôi kéo khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm nạn nhân mới, chủ yếu là những người có niềm đam mê mạnh mẽ với phim hoạt hình và truyện tranh.

Một trường hợp điển hình là nạn nhân đã chuyển cho Trần tổng cộng 126.580 NDT (khoảng 480 triệu đồng) chỉ trong 10 ngày, từ 8 đến 17/3/2025. Trong quá trình giao dịch, nạn nhân bắt đầu nghi ngờ khi nhận được những món hàng không liên quan, như lồng mèo thay vì sản phẩm đã đặt.

Dù vậy, Trần liên tục trấn an bằng cách cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân thật, gửi video quay số lượng lớn hàng hóa để chứng minh có nguồn cung, đồng thời đưa ra các mã vận đơn giả. Thậm chí, đối tượng còn gửi ảnh sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện nhiều giao dịch mua bán, tạo cảm giác hoạt động kinh doanh đang diễn ra bình thường và đáng tin cậy.

Chính những “bằng chứng” này đã khiến nạn nhân tin rằng đơn hàng chỉ bị chậm trễ và tiếp tục chuyển tiền nhiều lần. Chỉ đến khi hoàn toàn mất liên lạc với Trần, họ mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cơ quan chức năng nhận định, yếu tố tâm lý đóng vai trò then chốt trong vụ án. Các nạn nhân, vì mong muốn sở hữu những món đồ hiếm từ phim và truyện tranh Nhật, đã mất đi sự tỉnh táo cần thiết, trong khi nghi phạm lại am hiểu rõ điều này và cố tình khai thác để phục vụ hành vi phạm tội.

Cuối năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Huyền Vũ (Nam Kinh) đã tuyên phạt Trần 7 năm 4 tháng tù giam về tội lừa đảo, đồng thời phạt tiền 100.000 NDT (380 triệu đồng) và buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng qua mạng theo hình thức “mua hộ”. Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, việc kiểm chứng thông tin người bán, hạn chế chuyển tiền nhiều lần và cảnh giác với các “bằng chứng” dễ bị làm giả như vận đơn hay sao kê tài khoản là điều hết sức cần thiết.

Theo Guangming.com