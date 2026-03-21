World Cup 2026 được phát sóng miễn phí trên YouTube

Mới đây, YouTube chính thức trở thành đối tác phân phối nội dung trọng yếu cho FIFA World Cup 2026. Thỏa thuận này biến nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới trở thành đối tác phân phối nội dung trọng yếu và là điểm phát sóng có bản quyền của kỳ World Cup 2026. Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt của FIFA khi lần đầu tiên mở rộng quyền truy cập sâu cho một nền tảng kỹ thuật số, hướng tới mục tiêu tạo ra một trải nghiệm bóng đá đa nền tảng vĩ đại nhất trong lịch sử. Mục tiêu sâu xa của FIFA cũng là tận dụng hạ tầng công nghệ khổng lồ của YouTube để đưa nội dung chính thống tiếp cận khán giả, qua đó kiểm soát luồng dữ liệu và chống vi phạm bản quyền một cách hiệu quả hơn.

YouTube là đối tác chính thức của FIFA World Cup 2026

Điểm thu hút lớn nhất của lần hợp tác này chính là chính sách phát sóng trực tiếp mang tính đột phá. Theo thông tin từ Google, người hâm mộ sẽ được thưởng thức miễn phí 10 phút đầu tiên của các trận đấu trực tiếp ngay trên nền tảng YouTube. Thậm chí, ở một số thị trường được chọn lọc, khán giả sẽ có cơ hội xem trọn vẹn các màn đối đầu đỉnh cao mà không phải trả phí. Nỗ lực này hứa hẹn sẽ đẩy mạnh tối đa độ phủ sóng của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ, với sự góp mặt của 48 đội tuyển.

Bên cạnh các diễn biến trực tiếp trên sân cỏ, trải nghiệm của người xem còn được làm phong phú thêm nhờ việc FIFA quyết định mở khóa kho tàng tư liệu lịch sử khổng lồ. Khán giả có thể dễ dàng sống lại những khoảnh khắc kinh điển của các kỳ World Cup trước đây, đồng thời cập nhật liên tục các video tóm tắt trận đấu (highlights) với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Kế thừa thành công từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar, YouTube sẽ tiếp tục đẩy mạnh vai trò của các nhà sáng tạo nội dung. Những gương mặt nổi tiếng sẽ được đưa đến trực tiếp sân vận động và len lỏi vào khu vực hậu trường để sản xuất các thước phim độc quyền, mang đến góc nhìn mới mẻ và gần gũi nhằm thu hút mạnh mẽ lượng khán giả trẻ tuổi.

Tuy nhiên, chính sách chi tiết về việc xem miễn phí World Cup 2026 trên YouTube vẫn chưa được công bố chính thức

Dù mang đến trải nghiệm đầy hứa hẹn, quy mô phủ sóng chi tiết của thỏa thuận hợp tác này vẫn đang là một dấu hỏi được người hâm mộ quan tâm. Hiện tại, nền tảng chưa công bố danh sách các quốc gia cụ thể sẽ được áp dụng chính sách phát sóng trọn vẹn các trận đấu, và hoàn toàn bỏ ngỏ khả năng Việt Nam có nằm trong số đó hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ đơn vị truyền hình hay nền tảng nào trong nước chính thức thông báo sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026. Theo thông lệ quen thuộc ở các kỳ giải trước, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thường là đơn vị đứng ra đàm phán mua bản quyền để phát sóng miễn phí trên truyền hình phục vụ khán giả cả nước. Tuy nhiên, trên không gian mạng và các thiết bị di động, việc tiếp sóng trực tiếp sẽ bị siết chặt và chỉ những nền tảng trực tuyến có giấy phép bản quyền rõ ràng mới được quyền khai thác.