Việt Nam đón tin vui, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng góp công lớn

Sau nhiều năm tăng trưởng chậm lại, thị trường xe máy điện toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét. Đáng chú ý, bên cạnh sự thống trị truyền thống của Trung Quốc, các thị trường mới nổi như Việt Nam hay Pakistan đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần định hình lại cấu trúc ngành.

Trong bức tranh đó, sự bứt tốc của VinFast được xem là một trong những yếu tố đáng chú ý.

Thị trường toàn cầu đạt kỷ lục mới

Dữ liệu từ chuyên trang MotorCycles Data cho thấy, năm 2025 ghi nhận khoảng 9,8 triệu xe máy điện đăng ký mới trên toàn cầu, mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây không chỉ là câu chuyện về tăng trưởng số lượng mà còn phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.

Trước đó, vào năm 2021, Trung Quốc gần như chi phối tuyệt đối khi chiếm tới 92,4% doanh số toàn cầu. Đến năm 2025, tỷ trọng này giảm xuống còn 72,4%, dù quốc gia này vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Sau giai đoạn suy giảm kéo dài, thị trường Trung Quốc cũng đã phục hồi với mức tăng trưởng 11,3%, đồng thời các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra nước ngoài.

Trong khi đó, các thị trường mới nổi đang dần chiếm vai trò quan trọng hơn. Ấn Độ vươn lên vị trí thứ hai nhờ các chính sách khuyến khích xe điện, với mức tăng trưởng 5,2%, trong đó TVS Motor dẫn đầu thị trường. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 27,5% và 194%, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các quốc gia đang phát triển.

Tổng thể, số lượng xe máy điện đang lưu hành trên toàn cầu đã vượt 80 triệu chiếc, chiếm khoảng 8,8% tổng số xe máy trong thập kỷ qua, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn.

Việt Nam tăng tốc mạnh, VinFast góp công lớn

Trong bức tranh chung, Việt Nam nổi lên là một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 152,8%, trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt trong top 5.

Động lực chính đến từ nhu cầu chuyển đổi phương tiện trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và xu hướng tiêu dùng xanh gia tăng. Bên cạnh đó, đặc thù thị trường xe máy quy mô lớn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho xe điện hai bánh phát triển nhanh hơn so với nhiều quốc gia khác.

Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ yếu tố nhu cầu, mà còn gắn liền với sự hình thành hệ sinh thái sản phẩm và hạ tầng tương đối hoàn chỉnh trong nước. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là VinFast, được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy thị trường.

Năm 2025, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe máy điện 473% so với năm trước, đạt 406.453 xe. Với sản lượng này, hãng vươn lên dẫn đầu thị trường trong nước và lọt vào nhóm các nhà sản xuất xe điện hai bánh lớn trên thế giới.

Cơ cấu sản phẩm đa dạng được xem là một trong những yếu tố then chốt. Các dòng xe trải rộng từ phổ thông đến cao cấp, trong đó mẫu Evo chiếm tỷ trọng lớn nhờ mức giá dễ tiếp cận và tùy chọn pin linh hoạt. Bên cạnh đó, các dòng như Feliz, Klara, Vento hay Theon cũng đóng góp đáng kể, giúp hãng bao phủ nhiều phân khúc khách hàng.

Không chỉ dừng ở sản phẩm, VinFast còn xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ tương đối đồng bộ. Hãng phát triển mạng lưới hơn 600 đại lý trên toàn quốc, đi kèm hệ thống xưởng dịch vụ và trạm sạc công cộng. Đồng thời, mô hình đổi pin và sạc linh hoạt góp phần giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của người dùng khi chuyển sang xe điện.

Ở góc độ thị trường, các chương trình kích cầu như “đổi xăng – lấy điện” cũng giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi hành vi tiêu dùng, tạo lực đẩy cho tăng trưởng doanh số.

Xu hướng đa cực và dư địa tăng trưởng dài hạn

Sự dịch chuyển từ một thị trường phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc sang mô hình đa cực hơn đang mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng của xe máy điện nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào ba yếu tố chính: chi phí sản phẩm, độ phủ hạ tầng và khả năng thay đổi thói quen người dùng. Với những gì đang diễn ra, thị trường toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn dư địa đáng kể để mở rộng trong những năm tới.