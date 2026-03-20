Xuyên Việt 5.500 km bằng VinFast VF 3: Sạc 53 lần, ngủ trên xe thoải mái, tiết kiệm hơn chục triệu và vượt đèo Mã Pì Lèng ngon ơ

Anh Lý Kiên Khôi (sinh năm 1986), hiện sống và làm việc tại Cần Thơ trong lĩnh vực nội thất, vốn quen thuộc với những chuyến đi dài trên xe tải phục vụ công việc. Tuy nhiên, chiếc ô tô đầu tiên dành cho mục đích cá nhân và gia đình của anh lại là một mẫu xe điện cỡ nhỏ – VinFast VF 3. Chính chiếc xe này đã cùng anh thực hiện hành trình xuyên Việt dài hơn 5.500 km trong 17 ngày, đi qua nhiều cung đường từ miền Tây đến Hà Giang.

Trong cuộc trò chuyện lần này, anh Khôi chia sẻ chi tiết về quá trình chuẩn bị, những trải nghiệm trên các cung đường đèo, cũng như những kinh nghiệm rút ra khi di chuyển đường dài bằng xe điện.

Vì sao anh lại chọn VinFast VF 3 để thực hiện chuyến đi xuyên Việt ngay sau dịp Tết?

Thực ra thời điểm tôi bắt đầu hành trình là khoảng một tháng sau Tết âm lịch. Khi đó xe của tôi đã chạy khoảng 1.400 km, nên tôi cũng đã quen với cách vận hành của xe điện cũng như việc tìm và sử dụng trạm sạc.

Ngoài ra, dịp Tết là khoảng thời gian hiếm hoi hai vợ chồng tôi có thể nghỉ dài ngày. Nếu không tận dụng thời điểm này thì rất khó để thực hiện một chuyến đi dài. Vì vậy tôi quyết định khởi hành từ ngày 27 Tết, và sau khi đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, đến ngày 15 Tết tôi quay trở lại Cần Thơ.

Trước đây anh từng đi xuyên Việt bằng xe tải. Điều gì khiến anh chuyển sang xe điện?

Trước đây tôi thường đi xa bằng xe tải vì đó là phương tiện phục vụ công việc. Tuy nhiên xe tải có khá nhiều bất tiện khi di chuyển trong các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM do thường bị cấm giờ hoặc cấm tải.

Khi chuyển sang VF 3, tôi nhận ra chiếc xe điện nhỏ gọn này linh hoạt hơn rất nhiều. Tôi có thể di chuyển trong thành phố hoặc đi qua nhiều tuyến đường mà không gặp các hạn chế như xe tải.

Ngoài ra, yếu tố tài chính cũng là một lý do khiến tôi chọn VF 3. Tôi không đủ điều kiện để mua những chiếc xe lớn hơn, nên VF 3 trở thành lựa chọn phù hợp. Và cũng chính vì vậy, đây là chiếc ô tô đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Hành trình 5.500 km trong 17 ngày của anh được lên kế hoạch như thế nào?

Chuyến đi này thực ra đã được hai vợ chồng tôi lên kế hoạch từ trước khoảng một năm. Năm ngoái chúng tôi từng đi Huế, và sau chuyến đi đó tôi nghĩ rằng năm sau sẽ thử đi xa hơn, cụ thể là lên Hà Giang.

Trong suốt một năm, tôi thường xuyên xem các vlog du lịch trên YouTube để tìm hiểu những địa điểm đẹp, chỗ ăn uống hay các điểm tham quan thú vị. Mỗi khi thấy nơi nào phù hợp, tôi đều ghi chú lại để dần hình thành một lịch trình hoàn chỉnh.

Về tài chính, vợ chồng tôi cũng có một “con heo đất du lịch”. Mỗi tháng bỏ vào một ít, đến khi chuẩn bị đi thì đập ra để làm quỹ cho chuyến đi.

VF 3 là một chiếc xe khá nhỏ. Anh mang theo hành lý như thế nào cho chuyến đi dài?

Đúng là VF 3 không phải chiếc xe rộng rãi, đặc biệt nếu đi gia đình. Vì vậy tôi đã gắn thêm một cốp nóc dung tích khoảng 650 lít.

Những đồ cồng kềnh như lều trại, vật dụng cắm trại hay các món đồ ít dùng đến đều được để trên cốp nóc. Còn bên trong xe tôi dùng hai túi vải lớn để đựng quần áo và đồ cá nhân.

Tôi cũng sắp xếp lại không gian trong xe để con tôi có thể nằm nghỉ khi cần. Nhìn chung nếu biết cách bố trí thì chiếc xe nhỏ như VF 3 vẫn có thể phục vụ một chuyến đi dài.

Trước chuyến đi, anh có lo VF 3 sẽ gặp khó khăn khi leo đèo không?

Thật ra ban đầu tôi cũng khá lo lắng, đặc biệt khi chuẩn bị đi qua những cung đèo nổi tiếng như Mã Pì Lèng. Trước chuyến đi tôi có vào các diễn đàn để đọc chia sẻ của những người đã sử dụng VF 3. Có nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng xe nhỏ như vậy thì leo đèo sẽ yếu.

Tuy nhiên khi tôi trực tiếp trải nghiệm thì thấy xe leo đèo khá ổn. Tất nhiên VF 3 không phải chiếc xe mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn đủ khả năng chinh phục những cung đường đèo ở Tây Bắc.

Trong hành trình, anh có gặp tình huống nào khiến mình lo lắng không?

Có một kỷ niệm khá đáng nhớ khi tôi đi từ Hà Giang lên Đồng Văn, quãng đường khoảng 120 km với khá nhiều đoạn đèo quanh co. Trước khi xuất phát tôi cũng đã tính toán quãng đường và dung lượng pin, nhưng vì đi đúng dịp Tết nên lượng xe trên đường rất đông.

Khi gần đến Đồng Văn, có những đoạn tắc đường trên đèo, xe phải di chuyển rất chậm hoặc gần như đứng yên. Lúc đó tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến mức pin trên xe. Khi đến nơi thì pin còn khoảng 30%, đủ để tiếp tục di chuyển nhưng vẫn khiến tôi có chút lo lắng, bởi xe điện khi bật điều hòa hoặc phải chờ lâu trong tình trạng kẹt xe vẫn tiêu hao năng lượng.

Ngoài ra còn một tình huống khác khiến tôi khá hồi hộp. Có lần tôi tìm đến một trạm sạc theo bản đồ, nhưng khi đến nơi thì phát hiện trạm đó không còn hoạt động. Trong khi đó pin xe lúc này chỉ còn khoảng 7%. Lúc đó tôi phải nhanh chóng mở bản đồ tìm trạm sạc gần nhất và di chuyển tới đó. May mắn là khoảng cách không quá xa nên tôi vẫn kịp đến trạm sạc tiếp theo để tiếp tục hành trình.

Sau tình huống đó, tôi rút ra kinh nghiệm là khi đi đường dài bằng xe điện thì không nên để pin xuống quá thấp, và tốt nhất nên luôn có sẵn vài phương án trạm sạc dự phòng trên lộ trình.

Anh cho biết đã sạc khoảng 53 lần trong chuyến đi. Điều này có gây bất tiện không?

Thực ra tôi không thấy việc sạc nhiều lần là quá bất tiện, bởi tôi chủ động kết hợp việc sạc xe với thời gian nghỉ ngơi trên hành trình. Khi đi đường dài, bản thân người lái cũng cần dừng lại nghỉ sau vài giờ để ăn uống hoặc thư giãn, nên tôi tận dụng luôn khoảng thời gian đó để sạc xe.

Thông thường sau khoảng 3–4 giờ lái xe liên tục, tôi sẽ tìm một trạm sạc hoặc điểm dừng chân phù hợp. Trong lúc nghỉ, ăn uống hoặc đi dạo một chút cho đỡ mệt, xe cũng đồng thời được cắm sạc. Khi quay lại xe, pin đã tăng lên khá nhiều và tôi có thể tiếp tục di chuyển.

Ngoài ra, tôi cũng không đặt mục tiêu sạc đầy 100% mỗi lần. Phần lớn các lần dừng lại, tôi chỉ sạc đến một mức vừa đủ để đi tiếp chặng kế tiếp, sau đó lại tiếp tục hành trình. Nhờ cách này mà thời gian chờ sạc không quá lâu và lịch trình di chuyển cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Về lâu dài tôi nhận ra rằng nếu biết chủ động tính toán điểm dừng và mức pin, việc sạc xe điện trên những chuyến đi dài thực ra khá thoải mái, thậm chí còn giúp mình có thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì phải lái xe liên tục trong nhiều giờ.

Trong chuyến đi, anh nghỉ ngơi như thế nào?

Phần lớn thời gian trong hành trình, tôi ngủ ngay trong xe thay vì tìm khách sạn. Chỉ khi đến Hà Nội và ở lại khoảng hai ngày thì tôi mới thuê phòng nghỉ, còn lại hầu hết các đêm đều gắn với chiếc VF 3.

Thông thường vào buổi tối, tôi sẽ tìm một cây xăng hoặc điểm dừng chân có trạm sạc, vừa cắm sạc cho xe vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Sau một ngày di chuyển dài, hai vợ chồng tôi thường ăn uống đơn giản rồi sắp xếp lại không gian trong xe để ngủ. Khi xe đang sạc và pin dần đầy lên, chúng tôi cũng nghỉ qua đêm ngay tại đó. Sáng hôm sau chỉ cần thu dọn đồ, kiểm tra lại pin là có thể tiếp tục lên đường.

Tất nhiên việc ngủ trong xe vẫn tiêu tốn một phần năng lượng. Thông thường sau một đêm, xe sẽ hao khoảng 15% pin, do tôi vẫn bật một số thiết bị cần thiết như điều hòa hoặc hệ thống điện trong xe. Tuy vậy, với tôi đó là mức tiêu hao chấp nhận được để đổi lại sự tiện lợi trong suốt chuyến đi dài.

So với xe tải trước đây, tổng chi phí và trải nghiệm khác biệt lớn nhất là gì?

So với những chuyến đi trước đây bằng xe tải, điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất chính là chi phí năng lượng giảm đáng kể. Nếu như trước đây mỗi hành trình dài đều phải tính toán khá kỹ tiền nhiên liệu, thì lần này với xe điện, khoản chi đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tính riêng phần năng lượng cho quãng đường khoảng 5.500 km, tổng chi phí tôi bỏ ra chỉ rơi vào khoảng 8–10 triệu đồng. Với một hành trình xuyên Việt kéo dài hơn hai tuần, đây là con số mà tôi thấy khá dễ chịu. Nếu thực hiện chuyến đi tương tự bằng xe xăng, chi phí nhiên liệu chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể, đặc biệt khi phải di chuyển qua nhiều cung đường đèo và quãng đường dài liên tục.

Ngoài ra, tôi cũng cố gắng giữ chuyến đi theo kiểu du lịch trải nghiệm, nên chi phí sinh hoạt không quá lớn. Phần lớn thời gian tôi ăn uống ở các quán bình dân hoặc quán địa phương dọc đường. Điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng ở từng vùng mà mình đi qua.

Sự cố đáng nhớ nhất trong chuyến đi là gì, đặc biệt liên quan đến lốp xe?

May mắn là trong suốt hành trình hơn 5.500 km, chiếc xe không gặp bất kỳ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng nào. Các hệ thống vận hành vẫn hoạt động ổn định, nên phần lớn thời gian tôi chỉ cần tập trung vào việc di chuyển và tận hưởng chuyến đi.

Sự cố đáng nhớ nhất lại đến từ một chi tiết rất quen thuộc với người đi đường dài, đó là lốp xe bị dính đinh. Trong chuyến đi tôi gặp tổng cộng ba lần, lần lượt ở Quảng Trị, Hội An và Phú Yên. Mỗi lần phát hiện bánh xe bị xì hơi nhẹ, tôi đều phải dừng lại để kiểm tra và xử lý.

May mắn là trước chuyến đi tôi đã chuẩn bị sẵn bộ vá lốp mang theo trên xe, nên có thể tự xử lý tạm thời ngay tại chỗ. Nhờ vậy hành trình không bị gián đoạn quá lâu và tôi vẫn có thể tiếp tục di chuyển đến điểm dừng tiếp theo để kiểm tra kỹ hơn. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm mà tôi nghĩ rất cần thiết khi đi đường dài, đặc biệt là với những chuyến xuyên Việt như vậy.

Sau hành trình, anh rút ra kinh nghiệm quan trọng nhất khi đi xa bằng xe điện là gì?

Sau hơn 5.500 km di chuyển qua nhiều tỉnh thành, tôi nhận ra rằng khi đi đường dài bằng xe điện, điều quan trọng nhất là quản lý mức pin một cách chủ động. Người lái không nên đợi đến khi pin quá thấp mới tìm trạm sạc, vì như vậy sẽ dễ rơi vào thế bị động nếu trạm sạc gần nhất gặp sự cố hoặc đông xe.

Theo kinh nghiệm của tôi, mức pin lý tưởng để bắt đầu tìm trạm sạc là khoảng 30%. Khi đó pin chưa quá nóng sau quá trình vận hành và tốc độ sạc cũng nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian chờ.

Ngược lại, nếu để pin xuống quá thấp, chẳng hạn 10–20%, thời gian sạc thường sẽ lâu hơn và tâm lý người lái cũng dễ căng thẳng vì luôn phải chú ý xem còn đủ pin để tới trạm sạc hay không. Vì vậy, với xe điện, việc chủ động tính toán điểm sạc trên hành trình gần như quan trọng không kém việc lên kế hoạch cho quãng đường di chuyển.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!