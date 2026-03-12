Bán Xpander mua xe điện, chủ dàn xe thuê tự lái chỉ ra 3 điểm xe xăng thua hoàn toàn xe điện

Chuyển sang sử dụng xe điện để chạy dịch vụ được hơn 3 năm, anh Nguyễn Xuân Kết, chủ một dàn 5 chiếc ô tô cho thuê tự lái, đã nhận thấy những lợi ích vượt trội so với các dòng xe xăng anh từng gắn bó như Toyota Innova hay Mitsubishi Xpander

Từ kinh nghiệm quản lý và vận hành thực tế, anh đã chỉ ra 3 điểm yếu chí mạng khiến xe xăng "thất thế" hoàn toàn trước xe điện trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Chi phí vận hành và bảo dưỡng đắt đỏ

Nhắc đến bài toán kinh tế, anh Kết cho biết trước đây, mỗi tháng anh phải tốn khoảng 4,5 đến 5 triệu đồng để "nuôi" một chiếc Xpander. Với quãng đường di chuyển nội thành khoảng 30 - 50 km/ngày, riêng tiền đổ xăng mỗi tuần đã lên tới 1 đến 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ khi chuyển sang xe điện, chi phí vận hành đã giảm xuống mức khó tin, tính ra còn rẻ hơn cả chiếc xe máy Honda Lead. Cụ thể, xe chạy quãng đường hơn 300 km chỉ tiêu tốn hơn trăm nghìn tiền chi phí năng lượng.

Mỗi tháng xe xăng tốn gần chục triệu, xe điện gần như chỉ tốn tiền bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng cũng là một gánh nặng lớn của xe xăng. Theo anh Kết, chiếc Xpander cứ chạy đến mốc 5.000 km là phải mang đi bảo dưỡng định kỳ, tiêu tốn cả triệu đồng, chưa kể các chi phí hao mòn cực lớn. Ngược lại, chi phí bảo dưỡng xe điện lại rất thấp, xe chạy hơn một vạn kilomet mới tốn vài trăm nghìn đồng.

Cộng thêm lợi ích được gửi xe miễn phí nhiều giờ tại các trung tâm thương mại như Vincom, việc chuyển đổi sang xe điện giúp dàn 5 chiếc xe của anh tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ lên tới 300 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Dễ bị "luộc" đồ

Một rủi ro "đau đầu" nhất trong nghề cho thuê xe tự lái chính là nạn tráo phụ tùng. Anh Kết ngậm ngùi chia sẻ, nhiều khách hàng có xe nhà bị ngập nước hoặc xuống cấp đã tự ý mở nắp capo xe thuê để tráo các bộ phận như điều hòa, cảm biến hay IC.

Với mức giá cho thuê chỉ khoảng 600.000 - 700.000 đồng/ngày, việc bị tráo đồ khiến chủ xe mất oan hàng triệu đồng tiền sửa chữa, buộc anh phải chật vật ứng phó bằng cách lắp thêm thiết bị cảnh báo mở nắp capo.

Xe xăng suốt ngày lo bị "luộc" đồ , còn quản lý xe điện thì "nhàn tênh".

Với xe điện, bài toán này đã được giải quyết triệt để. Đồ đạc trên xe điện được liên kết chặt chẽ thành một hệ thống đồng nhất, không thể tháo rời dễ dàng vì chỉ cần can thiệp là toàn bộ hệ thống sẽ báo lỗi ngay lập tức. Thêm vào đó, xe điện còn được tích hợp sẵn hệ thống định vị GPS, giúp chủ xe quản trị dịch vụ và công việc vô cùng đơn giản, nhàn hạ hơn rất nhiều so với việc phải quản lý xe xăng.

Độ thoải mái trên xe

Về trải nghiệm sử dụng, xe điện mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, giúp tài xế không bị mệt mỏi ngay cả khi phải cầm lái cả ngày dài hay đi những chuyến xuyên Việt. Đặc biệt, sự ưu việt của hệ thống điều hòa trên xe điện là "cứu cánh" thực sự cho những người làm nghề dịch vụ. Anh Kết phân tích, trong những ngày hè oi bức ở Hà Nội, nếu đỗ xe xăng ngoài trời mà bật điều hòa chờ khách thì cực kỳ tốn nhiên liệu và hại xe. Nhưng nếu tắt máy, hạ kính thì bên trong lại ngột ngạt, hôi hám và bắt bụi.

Xe điện thay đổi hoàn toàn điều đó khi cho phép tài xế bật điều hòa thoải mái trong lúc dừng đỗ mà không lo tốn kém. Thậm chí, anh Kết còn từng sử dụng chế độ cắm trại trên xe điện để ngủ qua đêm ngoài bãi biển với điều hòa mát lạnh mà không gặp trở ngại gì. Chính nhờ sự thoải mái, êm ái và mát mẻ tối ưu này, khách hàng thuê xe tự lái cũng ngày càng chuộng xe điện hơn. Cứ đến mùa hè, dàn xe điện của anh luôn được khách hàng thuê "sạch".

Ví dụ trực quan từ câu chuyện của anh Nguyễn Xuân Kết đã minh chứng rõ nét cho những điểm vượt trội của xe điện so với xe xăng, đặc biệt là trong mảng kinh doanh xe dịch vụ. Nhờ ưu thế tuyệt đối về bài toán kinh tế, khả năng kiểm soát rủi ro và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, không có gì khó hiểu khi các đội xe dịch vụ hiện nay đang quyết liệt chuyển dần sang sử dụng xe điện để tối ưu hóa lợi nhuận.