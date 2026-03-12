MacBook Neo "rẻ bèo" chỉ 16 triệu, 5 lý do bạn không nên mua

Trước khi quyết định "chốt đơn" chiếc MacBook có giá chỉ 16 triệu đồng, thậm chí chỉ hơn 14 triệu nếu là học sinh sinh viên thì dưới đây là những yếu tố có thể khiến bạn muốn chuyển hướng sang một dòng máy khác.

Giới hạn 8GB bộ nhớ có thể sớm trở thành rào cản

Dù sở hữu kiến trúc bộ nhớ thống nhất cực nhanh của Apple và khả năng tối ưu hóa tuyệt vời từ macOS, việc MacBook Neo bị giới hạn ở mức 8GB RAM có thể là một điểm yếu chí mạng. Đối với các nhu cầu duyệt web, soạn thảo văn bản hay xem video thông thường, dung lượng này hoàn toàn có thể hoạt động mượt mà. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc tăng lên với hàng loạt thẻ trình duyệt, ứng dụng chạy ngầm hay nhu cầu chỉnh sửa video, sự thiếu hụt bộ nhớ sẽ lập tức lộ rõ. Hơn thế nữa, yêu cầu phần cứng của các phần mềm đang ngày càng tăng lên, khiến mức RAM 8GB dễ dàng trở thành rào cản nếu bạn dự định gắn bó với thiết bị này trong nhiều năm tới.

Đánh đổi quá lớn về cổng kết nối và tốc độ truyền tải

Một trong những sự cắt giảm gây tiếc nuối nhất trên MacBook Neo chính là khả năng kết nối. Chiếc máy này hoàn toàn vắng bóng cổng sạc từ tính MagSafe hay kết nối Thunderbolt tốc độ cao, thay vào đó chỉ là hai cổng USB-C và một giắc cắm tai nghe. Đáng chú ý hơn, hai cổng USB-C này lại không đồng nhất về tốc độ. Một cổng hỗ trợ chuẩn USB 3 để xuất video và truyền dữ liệu nhanh, trong khi cổng còn lại chỉ kẹt ở chuẩn USB 2 – một công nghệ đã ra mắt từ tận năm 2005. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn dùng một cổng để sạc, cổng tốc độ thấp còn lại sẽ gây ra không ít khó khăn cho việc kết nối ổ cứng ngoài hay các phụ kiện đòi hỏi băng thông lớn.

Thiếu vắng tính năng sạc nhanh thiết yếu

Để tối ưu hóa chi phí sản xuất cho một thiết bị giá rẻ, Apple tất yếu phải lược bỏ các tính năng cao cấp, trong đó có hệ thống sạc. MacBook Neo chỉ đi kèm với bộ đổi nguồn công suất nhỏ 20W. Mặc dù điều này không thành vấn đề nếu bạn có thói quen cắm sạc qua đêm, nhưng sự vắng mặt của tính năng sạc nhanh chắc chắn sẽ là điểm trừ lớn đối với những người dùng bận rộn, thường xuyên di chuyển và chỉ có những khoảng thời gian ngắn ngủi để nạp lại năng lượng.

Sức mạnh từ vi xử lý không dành cho tác vụ nặng

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo xử lý cực kỳ tốt các tác vụ hàng ngày nhưng lại không được thiết kế để gánh vác các khối lượng công việc chuyên nghiệp. Nếu tính chất công việc của bạn gắn liền với các dự án dựng video lớn, chỉnh sửa hình ảnh nâng cao, làm nhạc hay lập trình phức tạp, bạn chắc chắn sẽ cần đến sức mạnh vượt trội từ các dòng máy chạy chip M-series. Các phần mềm chuyên nghiệp luôn đòi hỏi khắt khe về sức mạnh xử lý và băng thông bộ nhớ. Thêm vào đó, màn hình của máy cũng bị cắt giảm các công nghệ hiển thị quan trọng dành cho dân thiết kế như tự động cân bằng ánh sáng True Tone và dải màu rộng P3.

MacBook Air vẫn là khoản đầu tư dài hạn khôn ngoan hơn

Xét trên phương diện vòng đời sử dụng, MacBook Neo dù là mẫu máy dễ tiếp cận nhất nhưng lại đòi hỏi quá nhiều sự đánh đổi. Nếu ngân sách cho phép, việc nâng cấp lên MacBook Air sẽ mang lại cho bạn một mức hiệu năng mạnh mẽ hơn, khả năng kết nối đa dạng hơn và đảm bảo máy không bị lỗi thời quá nhanh trước sự phát triển của các phần mềm. Tóm lại, MacBook Neo vẫn là một thiết bị di động tuyệt vời với thời lượng pin ấn tượng cho người dùng cơ bản, nhưng đối với những ai cần xử lý đa nhiệm hay tìm kiếm một cỗ máy làm việc bền bỉ lâu dài, MacBook Air hoặc MacBook Pro vẫn là những khoản đầu tư xứng đáng hơn hẳn.

Theo Tom's Guide