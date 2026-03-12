Chiếc iPhone cũ hot nhất lúc này

Thay vì hạ nhiệt để nhường sân khấu cho thế hệ mới, iPhone 15 lại đang tạo ra một hiện tượng trái khoáy trên thị trường di động đầu năm 2026. Bất chấp việc đã bị Apple âm thầm khai tử sau khi dòng iPhone 17 ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, mẫu máy này không những vẫn lọt top bán chạy mà còn liên tục tăng giá. Biến động khó tin này đang đẩy người dùng vào hai ngã rẽ: chấp nhận mua máy mới với mức giá đắt đỏ cùng số lượng màu sắc khan hiếm, hoặc rẽ hướng sang thị trường máy cũ với bài toán kinh tế thực dụng hơn rất nhiều.

Ghi nhận tại một số đại lý bán lẻ, giá đập hộp của iPhone 15 phiên bản 128GB hiện bị đẩy lên mức 18 đến 18,3 triệu đồng, cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2025. Mức giá này tạo ra một nghịch lý chưa từng có khi một thiết bị đời cũ lại đắt hơn cả mẫu iPhone 17e vừa mới trình làng. Nguyên nhân của đợt tăng giá này được cho là đến từ việc Apple thay đổi chính sách bán hàng, cộng hưởng với biến động tỷ giá USD và nguồn cung đang hẹp dần do hãng đã ngừng sản xuất. Dù vậy, sức hút của dòng máy này trong phân khúc dưới 20 triệu đồng vẫn không hề suy giảm.

Thậm chí, doanh số của iPhone 15 còn vượt trội hơn hẳn "gà nhà" là mẫu iPhone 16e. Trong khi iPhone 16e sở hữu vi xử lý A18 mạnh mẽ cùng bộ công cụ Apple Intelligence, người dùng Việt lại chuộng iPhone 15 hơn nhờ thiết kế trẻ trung, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép đặc trưng. Từng là mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2024 theo Counterpoint Research, dư âm của iPhone 15 đến nay vẫn quá lớn khiến các phiên bản màu sắc trên thị trường mới đang cạn kiệt từng ngày.

Chính sự đắt đỏ và khan hiếm của hàng mới đã tạo ra một cú hích cực mạnh cho thị trường iPhone 15 qua sử dụng. Với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều, dao động quanh mốc 12,8 đến 14,8 triệu đồng tùy hình thức, iPhone 15 cũ trở thành món hời công nghệ cho những ai đề cao tính thực dụng. Không cần bỏ ra số tiền ngang ngửa iPhone 17e, người dùng vẫn sở hữu trọn vẹn sức mạnh từ vi xử lý A16 Bionic, cổng sạc Type-C tiện lợi và đặc biệt là cụm camera chính 48MP sắc nét không hề kém cạnh các dòng máy mới.

Tất nhiên, sân chơi đồ cũ luôn đòi hỏi sự tỉnh táo. Khi sức mua đổ dồn về phân khúc này, người dùng cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc, độ nguyên bản của linh kiện và tình trạng pin. Ưu tiên những thiết bị có dung lượng pin thực tế ở mức tốt hoặc đã được thay thế pin chính hãng từ các đơn vị ủy quyền. Nhìn chung, giữa bối cảnh máy mới tăng giá vô lý, việc săn lùng một chiếc iPhone 15 cũ tại các hệ thống uy tín với chính sách bảo hành rõ ràng là một bước đi khôn ngoan, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple mà không làm thủng ví.