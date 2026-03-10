Chiếc iPhone cũ giảm giá gần 20 triệu đồng

Vào thời điểm ra mắt cuối năm 2020, iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn được Apple niêm yết mức giá chính hãng tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng cho bản 64GB. Trải qua thời gian dài, đến đầu tháng 3/2026, người dùng gần như không thể tìm thấy máy mới nguyên hộp trên thị trường, nhưng nguồn hàng máy cũ qua sử dụng lại cực kỳ dồi dào.

Mức giá giao dịch hiện tại chỉ dao động từ 4,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng 64GB và 128GB. Khi thực hiện phép tính đơn giản, có thể thấy giá trị của thiết bị đã giảm từ 18,99 triệu đồng đến 20,49 triệu đồng so với lúc mới ra mắt. Khoản ngân sách 5 đến 6 triệu đồng hiện nay thường chỉ đủ để mua các thiết bị Android tầm trung, nhưng nếu lựa chọn iPhone 12, người dùng sẽ sở hữu một hệ thống camera và độ ổn định phần mềm vượt trội hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá.

iphone-12-2-800x533

Một điểm cộng lớn là iPhone 12 chính là thế hệ mở đầu cho ngôn ngữ thiết kế viền nhôm vuông vức mà Apple vẫn duy trì trên các sản phẩm mới nhất hiện nay. Về tổng thể, cách bố trí cụm camera đặt dọc ở mặt lưng không có sự khác biệt quá lớn so với ngoại hình của dòng iPhone 17. Giá trị cốt lõi của thiết bị nằm ở tấm nền OLED Super Retina XDR. Chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc chân thực và độ tương phản cao giúp iPhone 12 duy trì khả năng cạnh tranh trực tiếp với iPhone 16 trong điều kiện sử dụng thông thường, máy chỉ bộc lộ sự thua thiệt về thông số độ sáng tối đa. Phải đến khi Apple đưa màn hình tần số quét 120Hz xuống các dòng máy tiêu chuẩn trên thế hệ iPhone 17, công nghệ hiển thị của iPhone 12 mới bắt đầu cho thấy khoảng cách về mặt thế hệ.

Mặc dù không được trang bị cảm biến có độ phân giải lớn hay hệ thống nhiều ống kính phức tạp, chất lượng hình ảnh thu được từ iPhone 12 vẫn đáp ứng rất tốt yêu cầu thực tế. Máy bảo toàn được màu sắc tự nhiên, không chênh lệch quá nhiều so với các thế hệ iPhone 17 mới và chỉ bộc lộ hạn chế trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt như thiếu sáng hoặc khi cần chụp ảnh chuyển động nhanh. Đáng chú ý, nếu đối chiếu trực tiếp với mẫu iPhone 17e chuẩn bị ra mắt, iPhone 12 vẫn chiếm ưu thế về số lượng ống kính camera ở mặt lưng.

Nếu người dùng không có nhu cầu xử lý các trò chơi đồ họa nặng hay chỉnh sửa video độ phân giải cao, iPhone 12 vẫn là một thiết bị hoạt động ổn định và đáp ứng mượt mà các tác vụ hàng ngày. Với mức chi phí dưới 6 triệu đồng, đây là thiết bị mang tính kinh tế cao cho người dùng phổ thông. Máy cũng đáp ứng xuất sắc vai trò của một thiết bị phụ trợ phục vụ công việc, mang lại trải nghiệm liền mạch và không gây cảm giác chênh lệch lớn ngay cả khi người dùng đang sử dụng máy chính là những thiết bị cao cấp nhất của Apple hiện nay.